Pfizer will mit „Turbo-Krebs“ das große Geld machen

Kriminell: Erst verdiente Pfizer Milliarden mit den tödlichen COVID-„Impfstoffen“. Jetzt will der Pharmariese mit „Turbo-Krebs“ das große Geld machen.

Pfizer rechnet damit, dass die neuen Krebsmedikamente von Seagen bis 2030 rund 10 Milliarden Dollar einbringen werden.

Warum setzt Pfizer so stark auf Krebs? Vielleicht, weil immer mehr junge Menschen an Krebs erkranken. Die Fallzahlen schnellen in die Höhe.

CRIMINAL: Erst verdiente Pfizer Milliarden mit tödlichen COVID-“Impfstoffen”



Jetzt wollen sie mit "Turbokrebs” Kasse machen.



Pfizers Leiter der Krebsabteilung erwartet, dass die neuen Krebsmedikamente von Seagen bis 2030 jährlich 10 Milliarden Dollar einbringen könnten.



Warum ist Pfizer so auf Krebs fokussiert? Vielleicht weil… pic.twitter.com/aRXBHLRQ1N — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 22, 2024

Der Onkologe William Makis sagt, er habe „so etwas noch nie gesehen“. Schuld daran sind seiner Meinung nach die so genannten COVID-Impfstoffe.

„Ich habe noch nie Lungenkrebs im Stadium 4 bei Frauen in ihren Zwanzigern gesehen. Ich habe noch nie Leukämie bei Männern und Frauen in ihren Zwanzigern und Dreißigern gesehen, die innerhalb von Tagen oder sogar Stunden nach der Diagnose starben.“ .

Als der Umsatz von Pfizer wegen der sinkenden Nachfrage nach Corona-Impfstoffen einbrach, stürzte der Aktienkurs des Impfstoffherstellers ab.

Jetzt setzen sie sich rundum für Krebs ein. Kaum zu glauben, dass das ein Zufall ist.