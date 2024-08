Die Entstehung der Affenpocken, Teil Eins

Von Paula Jardine

Letzten Mittwoch rief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den zweiten Affenpocken-Notstand von internationalem Interesse aus, da in zehn afrikanischen Ländern Fälle von ehemals seltenen Affenpocken (jetzt unter dem Namen mpox) gemeldet wurden.

Zusätzlich zu den Ausbrüchen anderer Arten von Mpocken in anderen Teilen Afrikas ist es klar, dass eine koordinierte internationale Reaktion unerlässlich ist, um diese Ausbrüche zu stoppen und Leben zu retten“, sagte er, während er an die Geber appellierte, mehr Geld und Impfstoffe bereitzustellen.

Diese Ankündigung folgte unmittelbar auf die Aufforderung der WHO von letzter Woche an die Hersteller von Mpox-Impfstoffen, Dossiers für die Notfallaufnahme (EULs) einzureichen.

EULs ermöglichen es UNICEF und GAVI, nicht zugelassene Medikamente zur Verteilung an Länder mit niedrigem Einkommen zu kaufen. Da die Affenpocken ohne Labortests nicht von den Pocken zu unterscheiden sind, werden Impfstoffe gegen die „ausgerotteten“ Pocken, deren kommerzieller Markt ansonsten begrenzt ist, wiederverwendet und eingesetzt.

Die Kombination von EUL und PHEIC bedeutet auch, dass die Hersteller davon ausgehen können, dass die Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen wie der Demokratischen Republik Kongo, die erneut im Zentrum des Ausbruchs steht, als Versuchskaninchen dienen, ohne dass sie dafür haften müssen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum fast alle PHEICS aus diesem verarmten, aber wegen seines unvergleichlichen Reichtums an natürlichen Ressourcen strategisch wichtigen Land kommen. Affenpocken und zuvor Ebola waren seit ihrer Entdeckung vor fünf Jahrzehnten bis zum letzten Jahrzehnt nur selten anzutreffen. Noch wichtiger ist die Frage, welchen Beitrag die Impfprogramme, die in den letzten 15 Jahren nacheinander in der Demokratischen Republik Kongo und anderen afrikanischen Ländern durchgeführt wurden, möglicherweise geleistet haben.

Die Affenpocken, die klinisch nicht von den Pocken zu unterscheiden sind, wurden 1958 nach einem nicht tödlichen Ausbruch bei Cynomolgus-Makaken (Krabbenfresser) am Staatlichen Serum-Institut in Kopenhagen entdeckt. Diese in Südostasien beheimateten Affen waren vom SSI für sein Polioimpfstoffprogramm aus Singapur importiert worden. Obwohl die Affenpocken eine Inkubationszeit von 3 bis 17 Tagen haben, erkrankten die Affen wesentlich später, nämlich 51 bis 60 Tage nach ihrer Ankunft in Dänemark. Das Institut kam zu dem Schluss, dass die erkrankten Affen bei ihrer Ankunft eine latente Infektion gehabt haben müssen, da bei der Autopsie einige Viren in den Nieren gesunder Affen gefunden wurden – ein potenziell ernstes Problem, da Affennieren zur Herstellung von Polioimpfstoff verwendet werden.

Im Laufe des nächsten Jahrzehnts kam es in zahlreichen Polioimpfstofflabors in der ganzen Welt zu gelegentlichen Ausbrüchen von Affenpocken bei asiatischen Affen, aber kein Mensch wurde jemals infiziert. Dies veranlasste Donald Henderson, den medizinischen Leiter des Pockentilgungsprogramms (SEP), zu der Schlussfolgerung, dass „der Mensch vergleichsweise unempfindlich gegenüber diesem Virus sein könnte“.

Dennoch begann das von Henderson geleitete SEP in den 1970er Jahren mit der Überwachung von Affenpocken in Afrika, wo es zwar keine krabbenfressenden Affen, aber Polio-Impfstoffe gibt. 1970, zwei Jahre nach dem letzten gemeldeten Pockenfall in Zaire (der späteren Demokratischen Republik Kongo), wurde der erste menschliche Affenpockenfall bei einem neun Monate alten Säugling festgestellt. Er starb zwei Monate später an Masern. In diesem Jahrzehnt wurden in Afrika nur 47 Fälle von Affenpocken beim Menschen gemeldet, 39 davon bei Kindern unter zehn Jahren. Drei Erwachsene und ein Kind hatten sichtbare Pockenimpfnarben, aber Bluttests bei 36 der Patienten zeigten, dass alle bis auf einen bereits Antikörper gegen Orthopox-Viren (die Virusklasse, zu der auch Pocken und Affenpocken gehören) hatten, da sie bereits früher damit in Kontakt gekommen waren. Achtunddreißig der Fälle traten in Zaire auf, und sieben Kinder unter sieben Jahren starben, eine unauffällige Zahl im Laufe eines Jahrzehnts für ein Land mit einer Kindersterblichkeitsrate von 20 %. Die Krankheit wurde als Zoonose (eine vom Tier auf den Menschen übertragene Infektion) bezeichnet, und wie üblich wurde der Verzehr von Buschfleisch dafür verantwortlich gemacht. Man kann wohl davon ausgehen, und ich habe keine gegenteiligen Beweise gefunden, dass niemand darüber nachgedacht hat, ob Polioimpfstoffe eine Rolle gespielt haben.

Die PHEIC vom August 2024 ist die zweite Monkeypox-PHEIC. Affenpocken, oder „mpox“, wie die WHO sie jetzt nennt, waren bis 2022 so etwas wie ein Rohrkrepierer, als die Zahl der gemeldeten Fälle auf das 23-fache aller bisherigen Fälle anstieg. Die Gesundheitsbehörden behaupten, die Krankheit sei in den tropischen Regenwäldern Zentral- und Westafrikas endemisch, doch seltsamerweise entfiel auf diese Länder nur 1 Prozent der Fälle.

Die Europäische Region der WHO gab im Mai 2022 bekannt, dass es sich um einen atypischen Ausbruch der Affenpocken handelt. Das Vereinigte Königreich war das erste Land, das am 7. Mai 2022 Fälle meldete. Daraufhin wurde das WHO-Notfallkomitee im Juni 2022 gebeten, zu prüfen, ob es sich bei den Affenpocken um einen Notfall handelt, entschied aber im Konsens, dass kein PHEIC vorliegt. Unbeirrt fragte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erneut nach, und obwohl das Komitee keinen Konsens erreichte, erklärte er am 23. Juli 2022 den ersten PHEIC für Affenpocken, wobei die WHO nun behauptet, dass Affenpocken, die zuvor meist bei Kindern unter zehn Jahren auftraten, eine sexuell übertragbare Infektion sind.

Obwohl ich einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufe, handelt es sich im Moment um einen Ausbruch, der sich auf Männer konzentriert, die Sex mit Männern haben, vor allem auf solche mit mehreren Sexualpartnern“, sagte Dr. Tedros. Das bedeutet, dass dieser Ausbruch mit den richtigen Strategien in den richtigen Gruppen gestoppt werden kann.

Ein Grund, den Tedros für den PHEIC 2022 angab und der wahrscheinlich ausschlaggebend war, war „die Beschleunigung der Forschung zum Einsatz von Impfstoffen, Therapeutika und anderen Instrumenten“. Tatsächlich erklärte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) am Tag vor der Bekanntgabe der PHEIC, dass Imvanex, ein modifizierter MVA-Lebendimpfstoff (Pockenimpfstoff), der von Bavarian Nordic hergestellt wird, aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Viren als potenzieller Impfstoff gegen Affenpocken in Betracht gezogen wird. Der PHEIC löst zweifellos den laufenden Vertrag von Bavarian Nordic mit der US-amerikanischen Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) für diesen Impfstoff, der im Jahr 2026 ausläuft und einen Wert von bis zu 1,03 Mrd. USD hat. Die EMA, die 2013 eine Genehmigung für das Inverkehrbringen von Imvanex zur Vorbeugung von Pocken erteilte, erklärte, dass ihr Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP – ja, es wird Schimpanse ausgesprochen) aus Tierversuchen ableitete, dass der Impfstoff „bei der Vorbeugung von Affenpocken beim Menschen wirksam sein könnte“, und verlängerte daher die Genehmigung für das Inverkehrbringen von Bavarian Nordic, um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, „die Wirksamkeit des Impfstoffs zu bestätigen“, indem es Daten aus einer Beobachtungsstudie während des laufenden Ausbruchs der Affenpocken in Europa sammelt.

Nach einer von der CDC finanzierten Studie mit MVA-BN in der Demokratischen Republik Kongo, in der geprüft wurde, ob es gegen Affenpocken wirkt, die in der Region angeblich endemisch sind, erteilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) 2019 unter dem Markennamen JYNNEOS die Zulassung für diese Verwendung. Praktischerweise gab es bereits eine Haftungsverzichtserklärung nach dem US PREP Act, die JYNNEOS für den Einsatz gegen Affenpocken abdeckte, nachdem 2016 eine Erklärung abgegeben worden war, mit der die Haftungsverzichtserklärung für Pocken-Gegenmaßnahmen aus dem Jahr 2008 auf andere Orthopocken ausgedehnt wurde. Im August 2022 erteilte die FDA eine Notfallzulassung (EUA) für JYNNEOS zur Verwendung als Affenpockenimpfstoff. Die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) beschloss daraufhin, die Einfuhr von JYNNEOS zuzulassen, da die Verwendung der in Europa zugelassenen Version Imvanex gegen Affenpocken einen „Off-Label-Use“ darstellen würde. Damit wollte man sich offenbar gegen mögliche Schadenersatzforderungen aufgrund der Verwendung von JYNNEOS absichern.

Dass Bavarian Nordic mit seinem Pockenimpfstoff Geld verdienen konnte, ist eine Sache, aber der PHEIC 2022 trieb auch die Entwicklung von mRNA-Pockenimpfstoffen voran.

Am 23. Mai 2023 gab Moderna bekannt, dass sie mit der präklinischen Arbeit an einem mRNA-Impfstoff beginnen. Das Unternehmen wird mit Sicherheit zu den EUL-Antragstellern gehören. Am 15. August 2023 begannen Moderna und der britische Gesundheitsdienst NHS im Rahmen ihrer zehnjährigen strategischen Zusammenarbeit mit der britischen Regierung mit der Rekrutierung von 350 gesunden Freiwilligen, die zuvor noch nicht gegen Mpocken oder Pocken geimpft worden waren, um an der klinischen mPower-Studie der Phasen 1 und 2 mit Modernas neuem Mpocken-Impfstoff mRNA-1769 teilzunehmen.

Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die von Jeremy Farrar und Bill Gates gegründete selbsternannte Impfstoff-Organisation, die sich aktiv für die für die Impfstoffentwicklung im Jahr 2020 so notwendigen Covid-Sperren eingesetzt hat, war ebenfalls an der Sache beteiligt. Im September 2023 stellte CEPI dem Moderna-Konkurrenten BioNTech 90 Mio. USD zur Verfügung, damit dieser an einem neuen Impfstoff arbeiten konnte. Professor Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech, begründete dies folgendermaßen: „Mpox kann schwere Komplikationen verursachen, insbesondere bei Kindern und Schwangeren sowie bei immungeschwächten Personen. Der weltweite Ausbruch, der zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt wurde, unterstreicht den Bedarf an einem hochwirksamen, gut verträglichen und leicht zugänglichen Mpox-Impfstoff. Wir haben unser BNT166-Programm im Mai 2022 gestartet, um diesen Bedarf zu decken.

Es scheint, dass der wahre Grund für den zweiten Affenpocken-PHEIC darin besteht, groß angelegte Phase-3-Tests dieser mRNA-Impfstoffe zu ermöglichen. Schließlich handelt es sich um einen Notfall“ – es gab fast 14.000 Fälle. Aber was könnte der Grund für die steigende Zahl von Menschen sein, die an den früher seltenen Affenpocken erkranken? Dieser Frage werde ich morgen in Teil 2 meines Berichts nachgehen.