Klaus Schwab vom WEF warnt vor einer „Ära der Schockereignisse”

Von Tyler Durden

Verfasst von Martin Armstrong über ArmstrongEconomics.com,

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist eine gut finanzierte Organisation, die von vielen als Terroristen betrachtet wird und der es erlaubt ist, der Weltbevölkerung ohne Konsequenzen Schaden zuzufügen.

Klaus Schwab und sein „Forum“ haben jahrelang verkündet, wie sie das Leben der Massen verändern werden, aber jeder drückt ein Auge zu.

Sie haben uns gesagt, dass wir Ungeziefer essen werden, sie haben uns gesagt, dass wir nichts besitzen werden, sie haben schon seit einiger Zeit vor ihren finsteren Plänen gewarnt.

Der WEF infiltrierte Regierungskabinette und veränderte die linke Seite der Politik in jeder einzelnen westlichen Nation.

Anfang dieser Woche hat der WEF einen ominösen Artikel veröffentlicht, in dem er davor warnt, dass wir uns in naher Zukunftauf eine „Ära der Schockereignisse“ vorbereiten müssen.

Das Forum hat schon vor Jahren erklärt, dass eines seiner Ziele darin besteht, Amerika den Titel der globalen Supermacht zu nehmen.

Eine globale Regierung ist ihre vorgeschlagene Lösung.

Das WEF warnt, dass „Desinformation“ das „größte Wahljahr in der Geschichte“ bedroht, weshalb eine globale Zensur sowohl auf der Straße als auch im Internet notwendig sei.

Das Forum warnt, dass die Demokratie im Niedergang begriffen ist, vor allem aufgrund der von ihr umgesetzten Politik.

Die zivilen Unruhen nehmen zu, und das WEF ist auf den Dissens vorbereitet. Außerdem ist ihnen bereits klar, dass niemand das Wahlergebnis akzeptieren wird.

“Die Menschen haben sich in allen politischen Systemen gewehrt, angetrieben von der Überzeugung, dass es einen besseren, effektiveren Weg zum Regieren geben muss. In den meisten Ländern werden die Bürgerinnen und Bürger auch nach der Wahl ihre Politikerinnen und Politiker herausfordern und sich fragen, ob sie in der Lage sind, die zahlreichen Risiken nach der Pandemie zu bewältigen“, heißt es in dem Artikel.