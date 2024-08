RFK Jr. verspricht mit Trumps Unterstützung das Ende der Epidemie chronischer Krankheiten.

Emotionaler RFK Jr. verspricht mit Trumps Unterstützung die Epidemie chronischer Krankheiten zu beenden

“Wenn ich die Chance bekomme, die Krise der chronischen Krankheiten zu lösen und unsere Lebensmittelproduktion zu reformieren, verspreche ich, dass wir innerhalb von zwei Jahren einen dramatischen Rückgang der Krankheitslast erleben werden. Wir werden die Amerikaner wieder gesund machen. In vier Jahren wird Amerika ein gesundes Land sein. Wir werden stärker, widerstandsfähiger, optimistischer und glücklicher sein.

BREAKING: Emotional RFK Jr. Promises to End the Chronic Disease Epidemic with Trump’s Backing



