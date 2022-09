Pilot einer Boeing-Maschine stirbt plötzlich während eines Fluges von Nowokusnezk nach St. Petersburg, Russland

Berichten zufolge fühlte sich der Mann, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, während des Fluges krank.

Der Co-Pilot musste auf dem Flughafen Omsk notlanden, aber der Kommandant starb, bevor er medizinische Hilfe erhalten konnte.

„Das Wiederbelebungsteam traf zehn Minuten vor der Landung des Flugzeugs am Flughafen ein. Das Team stellte den Tod des Piloten fest, bevor es medizinische Hilfe leisten konnte“, teilte das Gesundheitsministerium der Region Omsk mit.

Der schreckliche Vorfall ereignete sich gegen 7:40 Uhr am Abend (Moskauer Zeit).

Die Zahl der Fälle, in denen Piloten ohnmächtig wurden oder einschliefen, hat sich erhöht.

The Gateway Pundit hat bereits berichtet, dass ein Pilot in 30.000 Fuß (ca. 9 km) Höhe „ohnmächtig“ wurde, was das Flugzeug letzten Monat zu einer Notlandung in Griechenland veranlasste.

„Ein wütender Passagier behauptete, die Tortur habe den Beginn seines Urlaubs um acht Stunden verzögert. Die vierköpfige Familie habe einen Gutschein über 15 Euro erhalten, der eine „einfache Mahlzeit“ abdeckte, berichtete das Blatt. Nach Angaben der Passagiere leistet Jet2 keine Entschädigung für Verspätungen aufgrund medizinischer Notfälle.

Der Flug wurde als „Vorsichtsmaßnahme“ umgeleitet, so ein Vertreter von Jet2.

„Flug LS1239 von Birmingham nach Antalya wurde am Dienstag (23. August) vorsorglich zum Flughafen Thessaloniki umgeleitet, da sich einer der Piloten unwohl fühlte. Eine Ersatzcrew wurde nach Thessaloniki geflogen, sodass wir unsere Kunden noch am selben Abend nach Antalya weiterfliegen konnten“, so ein Sprecher von Jet2.

„Wir haben unsere Kunden so schnell wie möglich darüber informiert, und unsere Teams haben sich sehr bemüht, sich um alle zu kümmern. Wir möchten uns bei allen entschuldigen, die von dieser unvorhergesehenen Verspätung betroffen sind“, heißt es weiter.

Die Nachrichten-Website Aviation Herald berichtete, dass zwei Piloten auf einem Flug vom Sudan nach Äthiopien im vergangenen Monat offenbar eingeschlafen waren und die Landung verpasst hatten.

„Der Vorfall ereignete sich an Bord einer Boeing 737-800 der Ethiopian Airlines auf dem Weg von Khartum nach Addis Abeba“, heißt es in dem Bericht, als die Piloten einschliefen“ und das Flugzeug über den oberen Rand des Sinkflugs hinausflog“, so CNN.

Ein Leser meldete sich im Juni 2022 bei Gateway Pundit und sagte, dass ein Fluglotse, der im Management in Madrid, Spanien, arbeitete, seine Frau anonym darüber informierte, dass es im Mai 2022 28 außerplanmäßige Notlandungen aufgrund medizinischer Probleme im Zusammenhang mit Bewusstseinsverlusten gab, im Vergleich zu nur ein oder zwei in einem normalen Jahr.

**Aufgrund der Angst des Informanten, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, konnte Gateway Pundit diese Information nicht überprüfen.

„Unsere Quelle und ihre Arbeitskollegen hatten diskret die Gesamtzahl der außerplanmäßigen Notlandungen aufgrund medizinischer Probleme, die mit Bewusstlosigkeit einhergingen, als ~25-30+ pro Monat seit Anfang 2022 gegenüber einer normalen Gesamtzahl von ~1-2 pro JAHR auf allen spanischen Flughäfen in den Jahren vor der Einführung der Impfung diskutiert.“