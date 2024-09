Planung einer globalen KI-Taskforce: Der Plan der UNO, 193 Staaten im KI-Zeitalter zu vereinen

Es gibt einen Witz über die Vereinten Nationen. Er geht ungefähr so: Wenn Sie wollen, dass etwas mit maximaler Überlegung und minimaler Geschwindigkeit erledigt wird, bitten Sie die UNO, es zu übernehmen. Das ist nicht gerade ein Gassenhauer, aber in der Welt der Global Governance kommt er an, weil er wahr ist. Aber jetzt, in einer Welt voller Algorithmen, Fehlinformationen und künstlich intelligenter Wesen, die im Gegensatz zu Kleinkindern nie schlafen, hat die UN beschlossen, in den KI-Ring zu steigen. Ja, dieselbe UNO, die immer noch versucht, alle 193 Mitgliedsstaaten dazu zu bringen, sich darüber zu einigen, was es zum Mittagessen gibt.

Was ist hier los? Ein neuer Bericht legt nahe, dass die Vereinten Nationen ihren eigenen KI-Babysitterdienst einrichten wollen. Stellen Sie sich so etwas wie den Weltklimarat vor, aber anstatt uns vor schmelzenden Gletschern zu retten, soll er uns vor einer KI-gesteuerten Zukunft bewahren, in der Deepfake-Videos angeblich ein großes Problem darstellen.

Wir haben hier eine Kopie des Berichts für Sie.

Doch bevor wir uns mit den Empfehlungen dieses Berichts befassen (und oh, sind sie umfangreich), sollten wir uns die wichtigste Frage stellen: Ist die UNO, die weltweit für höfliche Meinungsverschiedenheiten und verwässerte Resolutionen bekannt ist, wirklich in der Lage, mit etwas wie künstlicher Intelligenz Schritt zu halten?

KI: Der Wilde Westen oder nur ein weiterer Tag im Cyberspace?

Der Bericht ist besorgt – sehr besorgt – über das Potenzial der KI, Fehlinformationen zu verbreiten, das moderne Äquivalent zum absichtlichen Flüstern einer falschen Antwort bei einer Telefonpartie, allerdings in globalem Maßstab. Wir alle kennen diese Deepfakes und Memes, z. B. die, in denen Tom Cruise gleichzeitig überall und nirgends zu sehen ist. Doch laut der UN sind das nicht nur TikTok-Partytricks, sondern eine Bedrohung für die Demokratie, die Wahrheit und – seien wir ehrlich – wahrscheinlich auch für die Weltwirtschaft.

Hier kommt das vorgeschlagene KI-Babysittergremium ins Spiel, oder, wie die UN es nennen würde (denn alles benötigt ein lustiges Akronym), so etwas wie die Globale Taskforce für künstliche Intelligenz und universelle Sicherheit. Das Ziel? Die 193 Mitgliedsstaaten der Welt in einem Raum zu versammeln – natürlich virtuell – und sie dazu zu bringen, sich darauf zu einigen, wie sie verhindern können, dass KI totalen Schaden anrichtet.

Alondra Nelson, ein Mitglied des Beratungsgremiums, das von der US-Regierung freundlicherweise der UNO zur Verfügung gestellt wurde, bringt es treffend auf den Punkt: „Es gibt einen globalen Konsens über die potenziellen Vorteile und Gefahren der KI.“ Was bedeutet das genau? „Konsens“ heißt hier wahrscheinlich, dass man sich einig ist, wie beängstigend KI sein kann – und darüber hinaus? Nun ja, viel Glück. Nelsons Begeisterung hebt die schwierige und, man könnte sagen, naive Hoffnung hervor, die nötig ist, um sich an etwas so Großes wie künstliche Intelligenz heranzuwagen.

Regulierung für alle – aber besonders für den globalen Süden

Hier wird es interessant. In dem Bericht wird nicht nur ein glänzendes neues KI-Gremium vorgestellt, sondern auch ein Fonds gefordert, der dem globalen Süden helfen soll, sich an der Aktion zu beteiligen. Stellen Sie sich vor: Ländern, die noch mit Wi-Fi-Problemen zu kämpfen haben, wird gesagt, sie seien jetzt Teil der internationalen KI-Regulierungsgemeinschaft. Das ist nicht vollkommen abwegig – diesen Ländern bei der Entwicklung von Governance-Mechanismen zu helfen, ist von entscheidender Bedeutung – aber es ist ein wenig so, als würde man jemandem, der noch nie Auto gefahren ist, die Autoschlüssel in die Hand drücken. Sicher, sie können lernen, aber vielleicht nicht mit 100 Meilen pro Stunde, denn so schnell bewegt sich die KI heutzutage.

Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir auch über das Machtgleichgewicht sprechen. China und die USA haben ihre eigenen Vorstellungen davon, wie KI zu regulieren ist. Die USA wollen natürlich eine “sichere und vertrauenswürdige” KI, was sich sehr schön anhört, bis man sich daran erinnert, dass “vertrauenswürdig” hier eine Menge Arbeit bedeutet. In China hingegen geht es um “Kooperation” und darum, dass jeder Zugang zu KI hat. Je nachdem, wie man es interpretiert, könnte das alles bedeuten, von freundschaftlicher technischer Teilhabe bis zu globaler Cyberdominanz.

Aber eigentlich geht es nicht nur um die Technologie. Es geht um die Macht, das Narrativ zu kontrollieren. Und genau darin liegt der Knackpunkt: Wer darf entscheiden, was in einem Zeitalter, in dem KI potenziell Realität auf Abruf herstellen kann, als Wahrheit gilt? Fehlinformationen mögen der Funke sein, aber die Redefreiheit ist der Zunder, und eine falsche Bewegung könnte eine globale Debatte entfachen, die Twitter-Kriege zahm aussehen lässt.

Das Urteil: Wird uns die UNO vor unseren eigenen Schöpfungen retten?

Wie geht es also weiter? Alles hängt von den Details der Umsetzung ab. Und wenn Sie schon einmal das Kleingedruckte gelesen haben, wissen Sie, dass dort der Teufel steckt. Die UNO tritt zwar auf den Plan, aber wir sprechen hier von einem Schlagmann, der versucht, einen Homerun zu schlagen, während sich der Ball mit Lichtgeschwindigkeit bewegt – und möglicherweise ein Hologramm ist.