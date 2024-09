Manchmal ist es schmerzhaft, Recht zu haben. Während Russland und seine Verbündeten sich auf die unvermeidliche militärische Konfrontation vorbereiten, müssen wir alle hoffen und beten, dass die Menschen im Westen irgendwie zur Wahrheit erwachen. Die NATO kann in einer solchen Konfrontation nicht gewinnen. Alle kommenden Konflikte können in einer gegenseitig gesicherten Zerstörung (MAD) enden.

Die Nachricht, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Armee seines Landes zur zweitgrößten der Welt ausbaut, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Russland und andere Länder in großer Gefahr schweben. Die westliche Allianz ist bereit, dem Einsatz von Langstreckenraketen durch die Ukraine grünes Licht zu geben, um Ziele tief im Inneren Russlands zu treffen.

Um sein Volk zu schützen und die westlichen Eliten daran zu hindern, Russland zu zerstören, muss die Ukraine aufhören, ein Stützpunkt/Werkzeug für Washington, London und Brüssel zu sein. Die Zeichen stehen seit mehr als einem Jahrzehnt auf Sturm, aber die Stunde der Wahrheit ist für uns alle gekommen.

90 Sekunden bis Mitternacht

Vor einigen Monaten forderte der ukrainische Präsident Zelenskyy seine Verbündeten auf, die Beschränkungen für Waffenlieferungen aus dem Westen aufzuheben, die es seiner NATO-Vertretungsarmee ermöglichen würden, tief in Russland einzugreifen.

Daraufhin erklärte Präsident Putin dem russischen Volk im Staatsfernsehen, das ein solcher Schritt katastrophal wäre, um den Frieden zu erhalten. Seine genauen Worte auf die Frage, ob britische “Storm Shadow”- und US-amerikanische “Army Tactical”-Raketen (ATACMS) tiefer in das Innere Russlands eindringen könnten, waren:

“Dies würde den Charakter des Konflikts grundlegend verändern. Es würde bedeuten, dass die NATO-Länder, die USA, die europäischen Länder, sich im Krieg mit Russland befinden”.

Am Tag nach Putins Erklärungen übermittelte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen eine ähnliche Botschaft an den UN-Sicherheitsrat. Während die westlichen Mächte noch keine Entscheidung darüber getroffen haben, ob es der Ukraine erlaubt werden soll, ins Herz Russlands vorzustoßen, trafen US-Außenminister Antony Blinken und der britische Außenminister David Lammy in Kiew ein und sagten zusätzliche 1,5 Milliarden Dollar für die Kriegskasse von Zelenskyy zu. Wenn der ukrainische Diktator seinen Wunsch erfüllt, erwarte ich, dass die Weltuntergangsuhr von 90 Sekunden bis Mitternacht weiter tickt, wo sie jetzt steht.

Die mörderischen/selbstmörderischen Tendenzen der NATO

Russlands Sicherheitschef Sergej Schoigu traf sich in Teheran mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian, nur wenige Tage nach seinem Besuch beim nordkoreanischen Führer Kim Jong Un in Pjöngjang. Zuvor führte Schoigu Gespräche in St. Petersburg mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi. Diese Entwicklungen sorgen bei der NATO und Israel für Besorgnis über mögliche neue Allianzen, die ihrem Bündnis entgegenwirken könnten.

Für die meisten Bürger sind die Strategien nur weitere Drohungen und eine glaubwürdige Propaganda des Westens. Das eigentliche Problem sind jedoch nicht die Waffen, die die NATO dem Kiewer Regime zur Führung seines Stellvertreterkriegs gegen Russland überlassen hat. Das eigentliche Problem, wegen dem Putin und Russland bereit sein werden, mit der NATO in den Krieg zu ziehen, ist die Tatsache, dass die Ukraine die Daten westlicher Satellitenaufklärung (Targeting) und des NATO-Personals, das die Flugmissionen in diese Raketensysteme eingibt, nutzen würde. Die Frage des “Targeting” und der “Fähigkeiten” war ein entscheidender Beweis dafür, dass sich die NATO bereits im Krieg mit den Russen befindet. Die Versenkung des Kreuzers Moskova, bei der die USA zugegeben haben, dass sie dabei geholfen haben, ist ein schwelender Fall. Ferner konnten die Angriffe auf die Brücke von Kertsch und andere Präzisionsschläge nur unter der Aufsicht/Bedienung bestimmter Systeme durch die NATO durchgeführt werden.

Ein größerer “Boom” als die Wall Street erwartet?

Schließlich hat die westliche Allianz der Ukraine Panzer, fortschrittliche Raketensysteme und zuletzt amerikanische F-16-Kampfjets (die Storm Shadow aus der Luft abschießen können) zur Verfügung gestellt, zusätzlich zu Hunderten Milliarden an Hilfen für Kiew, um den Krieg gegen die Russen zu führen. Die amerikanische Hegemonie installierte vor einigen Jahren Aegis-Systeme in Rumänien und Polen. Damals warnte Präsident Putin, dass Russland derartige Maßnahmen als Angriff empfinde. Unmittelbar nach dem Euromaidan-Putsch von 2014 begann die NATO mit der Ausbildung ukrainischer Einheiten. Die westlichen Mächte schufen eine Festung in der Ukraine, während sie Moskau (und die Welt) mit einer Hinhaltetaktik (Lügen) über die Minsker Gespräche hinhielten.

Nun, da der Dritte Weltkrieg unmittelbar bevorzustehen scheint, stimmt die liberale Ordnung dafür, dass die Ukraine Angriffe startet, die sogar bis nach Moskau reichen könnten. In Großbritannien fordern der Vorsitzende der Liberaldemokraten, Sir Ed Davey, und viele andere, Storm Shadow grünes Licht zu geben. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat vor einigen Tagen erklärt, er unterstütze den Einsatz dieser Langstreckenraketen durch Zelensky, um tiefer in Russland einzudringen. Der britische Minister Keir Starmer ist neulich in Rom gelandet, um die Italiener davon zu überzeugen, Kiew beim Einsatz von Nicht-US-Langstreckenwaffen gegen Russland zu unterstützen. Denn Storm Shadow ist ein Gemeinschaftsprojekt von Großbritannien, Frankreich und Italien (siehe Matra BAe Dynamics und Airbus). Das macht an der Börse durchaus Sinn, auch wenn der Plan verrückt ist.

Interessanterweise sind die BAe-Aktien seit Bekanntwerden der Tatsache, dass die westlichen Mächte den erweiterten Einsatz von Storm Shadow in Erwägung ziehen, von einem Tiefstand von etwa 64 $ pro Aktie auf einen Höchststand von knapp über 72 $ pro Aktie in die Höhe geschnellt. Der Handel war sehr lebhaft. Um der idiotischen Investoren dieser Unternehmen willen können wir nur beten, dass Russlands Hyperschallraketen auf den wahren Feind zielen und nicht auf unschuldige Menschen in Städten. Das große Problem, vor dem wir stehen, ist klar. In einem WW3-Szenario wird keine der beiden atomar bewaffneten Seiten zögern, den letzten Schritt zu tun, wenn ein solcher Krieg eine verlorene Sache ist. Putin unternimmt nur den nächsten logischen und absolut notwendigen Schritt, um sein Land in einen großangelegten Krieg zu führen. Wie ich schon sagte, hasse ich es, Rrechtzu haben. Es wird traurig sein, dass Russlands heilige Stadt Kiew nicht mehr existiert. Beten wir, dass es nur um Aktienkursgewinne geht.

*

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers “Putins Prätorianer” und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin “New Eastern Outlook“.