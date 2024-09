Die „Hunger Games“ sind keine Fiktion mehr

Von Tyler Durden

Verfasst von Jeffrey A. Tucker in der Epoch Times (Hervorhebung von uns),

Als „Die Tribute von Panem“ vor mehr als einem Jahrzehnt zum ersten Mal erschien, war die darin dargestellte Dystopie fesselnd und raffiniert, aber auch unglaubwürdig. Kürzlich habe ich mich gefragt, wie es sich gehalten hat, und habe mir die ersten drei Filme noch einmal angesehen (von den anderen weiß ich nichts).

Meine Güte, es war vorausschauender, als es damals schien, einschließlich der Schichtung von Reichtum, der Dekadenz von Privilegien, des Machtmissbrauchs und der Komplikationen des Widerstands. Diese Serie existiert auf vielen Ebenen, aber sie erscheint mir als eine der aufschlussreicheren fiktiven Geschichten, die die Überschneidung von materieller Dekadenz, verzweifelter Armut und der Nutzung von Angst als Propagandamittel vorhersagen.

Als politische Allegorie deckt es dasselbe intellektuelle Terrain ab wie Aristoteles’ „Politik“, Machiavellis „Der Fürst“ und de Jouvenels „Über die Macht“, jedoch auf eine für Leser und Zuschauer eindringlichere und für unsere Zeit besonders relevante Weise.

Die gesamte Serie befasst sich mit dem größten Konflikt der Geschichte, dem zwischen Freiheit und Macht. Diejenigen, die das Glück haben, im Distrikt 1, dem Zentrum des Imperiums, zu leben und mit den Besten zu verkehren, essen gut, kleiden sich auf immer absurdere Weise (Haare in unnatürlichen Farben gefärbt), folgen allen Trends, gehen auf die richtigen Partys und versuchen, mit der gesellschaftlichen Szene Schritt zu halten.

Jeder der unten aufgeführten Distrikte erfüllt seine zugewiesene wirtschaftliche Funktion, indem er das Zentrum in Luxus leben lässt. Die Grenzen zwischen ihnen werden strikt durchgesetzt. Ihr Platz in der soziopolitischen Ordnung wird durch Zufälle bei der Geburt bestimmt, ohne dass es eine breite wirtschaftliche Mobilität gibt.

Um die Ordnung aufrechtzuerhalten und Aufstände in Schach zu halten, veranstalten die Anführer von Distrikt 1 jedes Jahr ein Spektakel, das Mode, gewalttätige Spiele und intensive politische Botschaften über die Gefahren von Aufständen miteinander verbindet. Jeder Distrikt muss zwei zufällig ausgewählte Tribute zu den Spielen schicken, bei denen sie in einer Arena in einem Kampf um ihr Leben gegeneinander antreten, aus dem es nur einen Sieger geben kann, während die Menschen an der Spitze mit intensiver Faszination zuschauen.

Die schiere Zuschauermacht der Veranstaltung ist es, die die Eliten psychologisch an die soziale und politische Struktur bindet, während die Angst, als Tribut für die Spiele einberufen zu werden, der Bevölkerung die Notwendigkeit der Anpassung einprägt. Das Szenario entspricht dem Prinzip der Freund-Feind-Unterscheidung von Carl Schmitt in seinem „Begriff des Politischen“, das seiner Meinung nach schließlich durch Blutvergießen verwirklicht werden muss.

Wer die Geschichte bis zum Ende verfolgt hat, könnte meinen, dass das Problem ziemlich offensichtlich war. Ein Mann, Präsident Snow, hatte die gesamte Macht inne. Er war ein grausamer Mann und setzte alles daran, seine Macht zu erhalten. Er saß im Zentrum einer Hauptstadt, die die Rohstoffbezirke plünderte und ihre Macht durch Angst aufrechterhielt.

Wenn das alles ist, was das Problem ausmacht, wäre die Lösung klar: Präsident Snow muss gehen. Wenn die Ursache des Problems aus dem Weg geräumt ist, wird alles gut. Das war die Denkweise der Heldin des Distrikts 12, Katniss Everdeen, während des größten Teils der Serie. Und man kann verstehen, warum sie so dachte. Snow ist eine schreckliche Gestalt und er war persönlich für große Grausamkeiten und Verbrechen verantwortlich. Er verdient es, gestürzt zu werden und Gerechtigkeit zu erfahren.

Außerdem geht sie davon aus, dass jeder, den sie kennt, ihre Vision des Endziels teilt: ein normales Leben ohne Unterdrückung, ohne Gewalt, ohne Plünderungen, ohne starre geografische und kastenbasierte Klassifizierungen und ohne im Fernsehen übertragene Todeskämpfe, die inszeniert werden, um der Bevölkerung Angst einzujagen.

Es ging um mehr als das, was an der Oberfläche geschah. Die Hauptstadt von Panem war eine Autokratie, aber auch das Zentrum eines Nationalstaates, was bedeutet, dass die Bürokratie, der Verwaltungsapparat, ein stehendes Militär, ein Medienunternehmen und seine Herrschaftsformen den Tod des Anführers überleben konnten. Das ist der Unterschied zwischen einem persönlichen Staat und einem Nationalstaat. Der Machtapparat des Nationalstaates strebt nach Unsterblichkeit, nach einem fortwährenden Leben, unabhängig davon, wer an seiner Spitze steht.

Präsident Snow ist ein paranoider Autokrat, der, wie Katniss herausfindet, selbst in einem System gefangen ist, das er aufrechterhalten muss, während er nach einem Nachfolger sucht. Es gibt Massen in der Hauptstadt, die unterhalten werden müssen, potenzielle Verräter in seinen eigenen Reihen und ständig brodelnde Rebellionen. Er weiß mit Sicherheit, dass seine Herrschaft zerbrechlich ist und dass eine eiserne Hand der einzige Weg ist, dieses instabile System aufrechtzuerhalten.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass das System selbst für Konkurrenten attraktiv ist, die nicht nach Freiheit als solcher streben, sondern vielmehr danach, die beherrschenden Höhen zu besetzen. Das Problem, eine Welt ohne Macht zu schaffen, ist also komplizierter als der Sturz des bestehenden Autokraten.

In jeder revolutionären Situation sind diejenigen am meisten motiviert, das Ziel zu erreichen, die selbst nach Macht streben. Solange es die Maschinerie der legalen Gewalt gibt, wird es diejenigen geben, die versuchen, sie zu kontrollieren – und wie Hayek sagte, sind es normalerweise die Schlechtesten, die es an die Spitze schaffen und ihr Leben damit verbringen, dorthin zu gelangen. Daher stellen nicht nur diejenigen, die herrschen, sondern auch diejenigen, die versuchen zu herrschen, eine Bedrohung für die Freiheit dar. Auf diese Weise führt die Existenz mächtiger Nationalstaaten zu einer Vielzahl von Gefahren.

Dies ist die Geschichte, wie aus Rousseau Robespierre wurde, wie aus dem russischen Liberalismus der Bolschewismus wurde und wie so viele verdienstvolle Bewegungen gegen Kolonialismus und Korporatismus in Diktatur, Tyrannei und Hungersnot endeten.

Jeder, der Unterdrückung beenden will, muss ein Auge auf diejenigen haben, die das Chaos und die Verwirrung politischer Umwälzungen nutzen würden, um in Zukunft die Macht zu ergreifen und auszuüben. Das ist es, was Katniss lernt, als sie allmählich entdeckt, dass ihre einstigen Verbündeten sich in der Kriegsführung geübt haben, den Status, der mit der Führung einhergeht, zu schätzen wissen und selbst danach streben, Staatsmacht auszuüben.

Sie erfährt diese dunkle Wahrheit über die Rebellenarmeen, als die Anführerin selbst zugibt, dass sie die Absicht hat, die Hungerspiele nach einem erfolgreichen Putsch als Kontrollmechanismus beizubehalten.

Durch diese schockierende Enthüllung lernt Katniss eine wichtige Lektion der Geschichte: Nicht nur Despoten müssen in Schach gehalten werden, sondern auch diejenigen, die am leidenschaftlichsten danach streben, Despoten zu stürzen. Um Freiheit zu verwirklichen, braucht man mehr als nur Abscheu vor den Verantwortlichen; man braucht die aufsteigende Liebe zur wahren Freiheit selbst und ein System, das diese Freiheit vor jedem Versuch, sie zu stürzen, schützt.

Sobald Katniss begreift, was um sie herum geschieht, muss sie eine Entscheidung treffen. Fügt sie sich den Diktaten der zunehmend zentralisierten revolutionären Kräfte oder schlägt sie einen anderen Weg ein und geht ihren eigenen Weg? Die Dringlichkeit dieser Entscheidung ist es, die „Die Tribute von Panem“ von einem einfachen manichäischen Kampf zwischen Gut und Böse in eine realistische Version eines Massively Multiplayer Online Game verwandelt.

Es gibt viele Anwendungen dieses Prinzips in der Geschichte, aber eine davon könnte die Außenpolitik der USA betreffen. In den 1980er Jahren versuchten die Vereinigten Staaten, die Sowjets aus Afghanistan zu vertreiben, indem sie islamische Fundamentalisten unterstützten, die damals als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet wurden, und sie erhielten Waffen und massive logistische Unterstützung. Nach dem Abzug der Sowjets entwickelte sich der Aufstand allmählich zu den Taliban, die mit eiserner Hand regierten und nach dem 11. September gestürzt wurden, was zu einer 20-jährigen US-Besatzung führte, die den Unmut der Bevölkerung schürte, und zu einem endgültigen Abkommen, das die Taliban wieder an die Macht brachte, die ihre Herrschaft mit den Waffen durchsetzen, die die Vereinigten Staaten bei einem chaotischen Rückzug zurückgelassen haben.

Das ist eine Zusammenfassung von drei Jahrzehnten unglaublicher Torheit in einem einzigen Absatz

Diese Geschichte deckt sich mit einer ähnlichen Situation im Irak nach 2003, nach einem Jahrzehnt von Embargos, zeitweiligen Bombenangriffen und harten Sanktionen. Der Sturz des einst verbündeten Diktators Saddam Hussein brachte nicht freiheitsliebende Verfassungsrechtler an die Macht, sondern eine schiitische Mehrheit, die ihrerseits die sunnitische Minderheit unterdrückte, die Hussein vertreten hatte. Der sunnitische Aufstand gegen den irakischen Staat führte zu einem blutigen Bürgerkrieg im Irak, der schließlich in den Aufstand gegen den syrischen Diktator Baschar al-Assad überging und sich zum Islamischen Staat entwickelte. Im Laufe von 25 Jahren entwickelte sich der Irak von einem besiegten und relativ ruhigen Staat zu einem brodelnden Herd von Armut, Gewalt und Hass.

Im Fall Libyens löste der Sturz eines anderen Diktators, Muammar Gaddafi, einen populistischen Rückschlag aus, der jedoch in Wirklichkeit Teil einer Reihe von „Farbrevolutionen“ war, bei denen die sozialen Medien und die Mainstream-Presse manipuliert wurden, um die außenpolitischen Prioritäten der USA zu unterstützen. In Kombination mit all den anderen Interventionen und neben dem heimlichen Versuch, den syrischen Oberherrn zu stürzen, kam es in der nächsten Phase zur Ausbreitung des IS zu einem Aufstand in der gesamten Region, der darauf abzielte, die Region durch Blutvergießen zu beherrschen, was schließlich von der Trump-Regierung niedergeschlagen wurde.

Der Punkt ist, dass Versuche, die Welt von einem bestehenden Übel zu befreien, die sehr riskante Aussicht mit sich bringen, noch mehr Übel zu schaffen. Und es geht nicht nur um ausländische Regime. Ein berühmtes Merkmal der Demokratie ist, dass der Drang, eine Gruppe von Führern zu vertreiben, notwendigerweise damit verbunden ist, eine andere Gruppe an die Macht zu bringen. Letztere sind oft nicht besser und manchmal schlechter als die ersteren. Dies ist einer der Gründe für so viel politische Nostalgie in der US-Politik: Ein Blick zurück vermittelt fast immer ein besseres Bild als ein Blick auf die Gegenwart.

Die einfache Lehre aus „Die Tribute von Panem“ ist, dass mächtige Menschen schreckliche Dinge tun können. Wir müssen Widerstand leisten, um sie aufzuhalten. Die kompliziertere Lehre ist, dass mächtige Institutionen selbst korrupt sind und dass es immer diejenigen geben wird, denen es an moralischen Skrupeln mangelt und die bereit sind, die Macht zu übernehmen.

Genau aus diesem Grund haben die Gründerväter so hart dafür gekämpft, einen Herrschaftsrahmen zu schaffen, der in erster Linie die Rechte und Freiheiten des Volkes garantiert: eine Republik, wenn das Volk sie bewahren kann.

Heute herrscht allgemein Einigkeit darüber, dass die Vereinigten Staaten am Rande einer gewaltigen Entwicklung stehen, da das bestehende Ungleichgewicht auf mehreren Ebenen einfach nicht tragbar ist. Die Schlüsselfrage lautet immer: In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Auf diese Frage braucht heute jeder eine klare und überzeugende Antwort. Es gibt kein Abseits mehr, um das Geschehen von außen zu beobachten, wie Zuschauer bei den Hunger Games.

Am Ende des Films sehen wir Katniss ohne Kampfausrüstung, wie sie zu Hause im Gras sitzt, von Sonnenlicht gebadet wird, sich um ihr eigenes Leben kümmert und ihre eigene persönliche Vision von Freiheit kultiviert, abseits des Rampenlichts. Sie regiert sich selbst, nicht andere, und hat ein normales Leben zurückgewonnen. Vielleicht ist diese Szene die beste Lektion von allen.