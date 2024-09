US-Gesetzgeber will die Verfassung ändern, um eine schnelle Ersetzung toter Abgeordneter nach einem “Massenunfall” zu ermöglichen.

Was wissen sie, was wir nicht wissen?

Leo Hohmann

Für diejenigen unter Ihnen, die es vielleicht verpasst haben: Die Washington Post bringt ein beunruhigendes Szenario in Umlauf, und da es sich um die Washington Post handelt, die wahre Zeitung für die elitäre globalistische herrschende Klasse in Washington, sollten wir es nicht abtun.

Der Post-Artikel beginnt folgendermaßen:

“Stellen Sie sich das Undenkbare vor: eine Massenerschießung von Kongressmitgliedern, bei der ein großer Teil des Landes nicht mehr vertreten ist und sich das politische Kräfteverhältnis in Washington verschiebt. Im aktuellen politischen Umfeld ist ein solcher Ausbruch von Gewalt nicht mehr so undenkbar wie früher, so eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten. Das versuchte Attentat auf Mitglieder eines Baseballteams des Kongresses im Jahr 2017, der gewaltsame Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021, eine dramatische Zunahme von Drohungen gegen Mitglieder und, in jüngster Zeit, ein möglicher zweiter Attentatsversuch gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump unterstreichen die Notwendigkeit für den Kongress, sicherzustellen, dass er auch nach massiver Gewalt weiter regieren kann.”

Was wissen die Geheimdienstler, die die Washington Post kontrollieren , die seit Jahrzehnten ein wichtiges Mitglied der Spottdrosselmedien ist, was sie uns sagen wollen?

Die Post berichtet, dass vier Mitglieder des Repräsentantenhauses, zwei Republikaner und zwei Demokraten, eine “unwahrscheinliche Lösung” anstreben , um ein solches Szenario zu verhindern . Sie streben eine Verfassungsänderung an, die es ermöglichen würde, die Mitglieder im Falle eines Massenanschlags auf das US-Kapitol schnell zu ersetzen. Die Gouverneure der Bundesstaaten würden ermächtigt, neue Mitglieder des Kongresses zu ernennen, bis Sonderwahlen abgehalten werden können.

In der Post heißt es, dass der Änderungsantrag nicht nur die Kontinuität der Regierung sicherstellt, sondern auch von Versuchen abhalten würde, das Gleichgewicht der Macht im Parlament mit Gewalt zu beeinflussen.

Wenn man zwischen den Zeilen liest, haben diese vier Kongressabgeordneten vielleicht von den Geheimdiensten einen Tipp bekommen, dass in den nächsten Wochen oder Monaten etwas Großes passieren wird, vielleicht sogar noch vor der Wahl?

Das Timing sieht einfach verdächtig aus.

Der Kongressabgeordnete Derek Kilmer, D-Wash, einer der vier Gesetzgeber, die den Änderungsantrag vorantreiben, sagte der Post:

“Nach Angaben der Capitol Police ist die Zahl der Drohungen gegen Abgeordnete in den letzten sieben Jahren um 300 Prozent gestiegen. In einem Umfeld, in dem wir eine wachsende Tendenz zu politischer Gewalt beobachten, stellen Sie sich – auf schreckliche Weise – ein Baseballtraining vor, bei dem jemand schlechte Absichten hat und besser zielt. Man kann buchstäblich eine Mehrheit für drei bis vier Monate umdrehen. Ich denke, das ist ein beängstigender Anreiz für politische Gewalt.”

Der Kongress kommt selten parteiübergreifend zusammen, aber bei diesem Thema könnten sie es tun. Noch einmal: Was wissen sie? Was wurde ihnen von Geheimdienstmitarbeitern über die Wahrscheinlichkeit eines Anschlags mit vielen Opfern in unserem Land gesagt?

Erwarten sie einen Raketenangriff auf das Kapitol von Russland oder eine andere ausländische Macht? Oder fürchten sie einen Angriff von innen?

Es stimmt, dass der Kongress dem amerikanischen Volk nicht mehr traut. Und sie haben allen Grund, Russland zu fürchten, da sie diesem Bären mit ihrer derzeitigen Politik, der Ukraine zu erlauben, russisches Territorium mit Drohnen und möglicherweise jetzt auch mit in den USA hergestellten ballistischen Raketen anzugreifen, ins Auge stoßen.

Der Kongress fürchtet das Volk, weil er weiß, dass ihm die Interessen des Volkes schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr am Herzen liegen. Sie arbeiten für die transnationalen Banken und die Mitglieder des militärisch-industriellen und biopharmazeutischen Komplexes.

Diese Angst zeigt sich auch darin, dass sie oft physische Barrieren um das Weiße Haus und das Kapitol errichten. Sie fühlen sich in der Gegenwart des Volkes nicht sicher. Eine Gruppe von Menschen, die am 6. Januar durch das Kapitol spazierte und Fotos machte, jagte ihnen eine Heidenangst ein, von der sie sich bis heute nicht erholt haben.

Ich rechne damit, dass ein großer schwarzer Schwan eintreten wird, möglicherweise vor der Wahl oder, je nachdem, wer gewinnt, vor der Machtübergabe am 21. Januar 2025. Vielleicht hat man ihnen gesagt, dass sie in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren mit einem Angriff rechnen müssen. Wir wissen es nicht. Aber der Punkt ist, dass sie wissen, dass es eine Frage des Wann und nicht des Ob ist.

Vergessen Sie auch nicht, dass etwa 18 Bundesbehörden seit mehreren Jahren in einem Waffenkaufrausch sind. Selbst Behörden, die keine Strafverfolgungsbehörden sind, wie das IRS, HHS, das Landwirtschaftsministerium und die Small Business Administration, haben alle Arten von Handfeuerwaffen, Schutzwesten, Maschinenpistolen und Millionen von Munition gekauft.

Wenn es etwas gibt, das ich in meiner 35-jährigen Tätigkeit als Journalist gelernt habe, dann ist es, dass in Washington, D.C. fast nichts zufällig geschieht. Es gibt immer einen Grund. Und es ist selten ein wohlwollender Grund.

Den vollständigen Post-Artikel über die “Kontinuitätsänderung” können Sie hier lesen