Rockefeller und Rothschild finanzierten globale Revolutionen zur Errichtung totalitärer Systeme

„Dies ist das Ergebnis von mindestens 140 Jahren sorgfältiger Planung … John D. Rockefeller Sr. machte sich die neue Wissenschaft der Eugenik zu eigen [und] sagte: „Wir wollen die obersten Herrscher sein … und wir wollen eine untermenschliche Sklavenklasse, die uns in allen Dingen dient und niemals rebelliert …“.

Die Ärztin Dr. Rima Laibow beschreibt in einem kürzlich erschienenen Vaxx CHOICE-Podcast für den Anwalt Todd Callender, wie die Vereinten Nationen (UN) seit ihrer Gründung, finanziert durch das Vermögen der Rockefeller-Familie, die Vision hatten, die Menschheit zu töten. „Diese Vision war eine Vision der Entvölkerung und der Versklavung. Daran müssen wir uns erinnern“, sagt Laibow.

Die UNO sei ‚nie eine gute Organisation‘ gewesen. Im Gegenteil: “Sie ist eine schlechte Organisation, die vorgibt, gut zu sein. Sie ist die böse Stiefmutter von Schneewittchen. “Diese Organisation, die ihre Tentakel in alles streckt – in Bildung, Wissenschaft, Regierungsführung und alles andere – hat diese Pseudo-Verträge aufgesetzt, die souveräne Nationen dazu zwingen, sich in marxistischen totalitären Systemen selbst zu zerstören“.

Laibow bemerkt, dass „wir uns fragen müssen, woher der Marxismus kommt“, und fügt hinzu, dass „John D. Rockefeller Senior die bolschewistische Revolution [und] die Familie Rothschild die chinesische Revolution finanziert hat“. Er fügt hinzu: „Sie haben Revolutionen auf der ganzen Welt gekauft und die Marxisierung von Bildung, Politik, Kommunikation und Denken durch politische Korrektheit usw. eingeführt. Und jetzt sind sie fast bereit, die Falle zuschnappen zu lassen“.

"Dies geht seit mindestens 140 Jahren sorgfältiger Planung vor sich…John D. Rockefeller Sr. griff die neue Wissenschaft der Eugenik auf…[und sagte] 'Wir wollen die obersten Herrscher sein…und wir wollen eine untermenschliche Sklavenklasse, die uns in allen Dingen dienen wird, niemals rebellieren…'"



Teiltranskription des Clips:

„Es gibt also mehrere Schritte. Zuerst haben sie über viele Jahre, das geht mindestens 140 Jahre so, eine sorgfältige Planung gemacht. Was sie am Anfang nicht hatten, sehen Sie, John D. Rockefeller Sr. hat sich die neue Wissenschaft der Eugenik angeeignet und gesagt: Oh, wir können die Menschheit so formen, wie wir wollen. Was wollen wir? Wir wollen die obersten Herrscher sein, die unangefochtenen Monarchen über alles, was wir überblicken, und wir wollen ein Sklavenklasse bestehend aus Untermenschen, die uns in allem dient, die nie rebelliert, nie Fragen stellt, nie für Verbesserungen streikt und nie in einer Weise unsere Hegemonie in Frage stellt.

Also sagte er, was wir benötigen, ist die Wissenschaft. Und er begann, die Medizin, die Wissenschaft und die Regierung durch seinen enormen Reichtum zu kontrollieren, genau wie es die räuberischen Philanthropen heute tun. Genau so. Und er begann, die wissenschaftlichen Entwicklungen in der Genetik zu formen. Und der Robotik und der Impfwissenschaft und so weiter, damit sie den Menschen verändern konnten. „Es dauerte viele, viele Jahrzehnte, bis die DNA entschlüsselt war, aber sie waren da. Und sie spielten bereits mit toxischen Impfstoffen, die wahrscheinlich für die sogenannte Grippeepidemie von 1919 verantwortlich waren. Das ist eine andere Geschichte, die Sie sicher kennen. Und so warteten sie. Sie warteten auf den richtigen Zeitpunkt und brachten die Systeme der Regierung, der Medizin, der Propaganda, des Krieges und der Bewaffnung in Stellung, bis sie die genetische Fähigkeit hatten, uns auf dieser Ebene zu zersetzen und dann die Kontrolle über alles zu übernehmen.

„Das ist der Hintergrund. Während sie das taten, gründeten sie die Vereinten Nationen, John D. Rockefeller spendete das Land, das Rockefeller Center, bla bla bla, schöne Schnitzereien. Ist das nicht schön? Wir sind alle Freunde, wir werden Frieden schaffen, wir werden die Menschheit ausrotten. Das ist eine Vision der Entvölkerung und der Versklavung. Daran müssen wir uns erinnern. Das war nie … Die Leute sagen ja. Nun, es ist eine gute Organisation, die vom Weg abgekommen ist. Nein, es ist eine schlechte Organisation, die vorgibt, gut zu sein. Sie ist Schneewittchens böse Stiefmutter. Diese Organisation hat ihre Tentakel in alles gesteckt, in die Bildung, in die Wissenschaft, in die Regierung und in alles.

Diese Organisation hat diese Pseudo-Verträge auf den Weg gebracht, die souveräne Nationen dazu zwingen, sich selbst in marxistischen totalitären Systemen zu zerstören. „Jetzt müssen wir uns fragen, woher der Marxismus kam. John D. Rockefeller Senior finanzierte die bolschewistische Revolution. Die Familie Rothschild finanzierte die chinesische Revolution. Wenn Sie einkaufen gehen und ein neues Paar Schuhe kaufen wollen, gehen Sie in den Laden und kaufen keine Schuhe, die Ihnen nicht passen. Man kauft keine Schuhe, die man nicht braucht. Man kauft keine grünen Wildlederschuhe, wenn man schwarze Lederschuhe benötigt. Man kauft schwarze Lederschuhe, weil man sie haben will. Diese Leute, diese großen Kapitalisten der Welt, haben für das bezahlt, was sie wollten. Sie wollten ein juristisches, soziales, medizinisches, psychologisches und politisches System, das die Versklavung ermöglicht, ohne dass die Menschen merken, dass sie Sklaven sind. Und sie wollten es weltweit. „Also kauften sie Revolutionen auf der ganzen Welt und führten die Marxisierung der Bildung, der Politik, der Kommunikation, des Denkens durch politische Korrektheit usw. ein. Und jetzt sind sie fast bereit, die Falle zuschnappen zu lassen. Und so funktioniert die Falle.

Länder wie Neuseeland erlassen ein Gesundheitsgesetz. Länder wie Kanada verabschieden ein Gesetz, das kurz vor der Verabschiedung steht, wie C293, über das Lisa Marrone vorhin gesprochen hat. Dieses Gesetz, C293 zum Beispiel, schafft eine eroberte Wirtschaft, eine Kommandowirtschaft, in der die Produktionsmittel, die aktive Produktion, die Arbeit der Produktion, das Produkt der Produktion und die Gewinne aus dem Verkauf des Produkts der Produktion alle dem Staat gehören. Die Arbeitnehmer gehören dem Staat. Das ist eine Wirtschaft sowjetischen Typs. Das ist es, was Sie beschreiben, ein sowjetisches Modell. Es ist absolut eine Wirtschaft nach sowjetischem Modell, und wir wissen, wie gut es funktioniert“.

Hier prahlt die UNO damit, dass die Organisation 1945 von der Familie Rockefeller 6,9 Hektar Land entlang des East River in Manhattan geschenkt bekam. Es war ein „Geschenk im Wert von mehreren Millionen Dollar“.