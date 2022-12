„Plötzlich gestorben“ – Bestattungsunternehmer melden sich zu Wort, und Sie werden nicht glauben

Bestattungsunternehmer melden sich zu Wort, und Sie werden nicht glauben, was sie sehen – sogar lange, dehnbare, faserige Klumpen mit der Konsistenz von Tintenfisch.

Hier auf Deutsch zu finden.

Die beispiellose Epidemie des „plötzlichen Todes“ fällt mit der Einführung der experimentellen Gentherapien zusammen, die fälschlicherweise und in betrügerischer Absicht als Impfstoffe gegen COVID-19 vermarktet werden

Der Dokumentarfilm von Stew Peters Network, „Died Suddenly“, seziert diesen beängstigenden Trend und untersucht die Ideologie, die die geopolitische Landschaft seit Jahrzehnten prägt, eine Weltsicht, die besagt, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt und dass Bevölkerungskontrolle für das Überleben der Menschheit notwendig ist

Einbalsamierer auf der ganzen Welt finden mysteriöse, noch nie dagewesene faserige Gerinnsel im Kreislaufsystem von Menschen, die an einer COVID-Impfung gestorben sind. Diese faserigen Strukturen traten erst nach der Einführung der COVID-Impfungen auf

Die COVID-Spritzen erhöhen nicht nur die Sterberate, sondern senken auch die Geburtenrate. Die Unfruchtbarkeit bei Männern und Frauen ist gestiegen. Fehlgeburten, Frühgeburten, Geburtsfehler und Todesfälle bei Neugeborenen haben massiv zugenommen, und die Lebendgeburten sind zurückgegangen. Die meisten Länder melden einen Rückgang der Geburtenrate zwischen 10 und 15 %, aber in Australien ist die Geburtenrate um schockierende 72 % zurückgegangen

Nicht alle Reaktionen auf den Film waren positiv. Zu den Kritikern gehört Dr. Robert Malone, der auf Probleme mit dem Film hingewiesen hat.



Wer in den letzten zwei Jahren die Todesanzeigen aufmerksam verfolgt hat, wird einen alarmierenden Trend festgestellt haben. Menschen aller Altersgruppen, von denen viele keine gesundheitlichen Probleme hatten, sind „plötzlich“ gestorben, manchmal im Schlaf, manchmal beim Sport, manchmal bei ihren alltäglichen Verrichtungen.

Ohne Vorwarnung versagte ihr Herz und sie fielen tot um. Oder sie erlitten ein plötzliches Multiorganversagen. Oder ein massives Blutgerinnsel. Oder „unbekannte Ursachen“. Es handelt sich um eine noch nie dagewesene Epidemie des „plötzlichen Todes“, die mit der Einführung experimenteller Gentherapien zusammenfällt, die fälschlicherweise und in betrügerischer Absicht als Impfstoffe gegen COVID-19 vermarktet werden.

Der Dokumentarfilm „Died Suddenly“ von Stew Peters Network untersucht diesen beängstigenden Trend und setzt sich mit der Ideologie auseinander, die die geopolitische Landschaft seit Jahrzehnten prägt, einer Weltsicht, die besagt, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt und dass Bevölkerungskontrolle für das Überleben der Menschheit notwendig ist. Ist es das, worum es bei diesen COVID-Aufnahmen letztlich geht?

„Died Suddenly“ wurde innerhalb von 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung millionenfach aufgerufen. Nicht alle Rückmeldungen waren jedoch positiv. Ich habe mich entschlossen, das Video zusammen mit einigen der Kritiken zu veröffentlichen. Ich komme zu dem Schluss, dass es sich lohnt, das Video anzusehen, allerdings mit dem Vorbehalt, dass es nicht als Beweis für eine bestimmte Theorie dienen kann.

Der Substack-Journalist, der sich A Midwestern Doctor nennt, und Dr. Robert Malone sind nur zwei Personen aus der Wahrheitsbewegung, die auf Probleme mit dem Film hingewiesen haben.

Ausgewählte Kritiken

Ein Arzt aus dem Mittleren Westen schreibt:

„Ich persönlich bin ein wenig hin- und hergerissen, denn der Film deckt eine Menge wichtiger Themen ab und wird in einer sehr überzeugenden Art und Weise präsentiert, die viele Zauderer umstimmen wird, aber er enthält auch eine Vielzahl von Fehlern und tangentialen, verschwörerischen Inhalten, die ihn anfällig dafür machen, entlarvt zu werden und die Botschaft für diejenigen zu diskreditieren, die noch zaudern … Im Falle der COVID-19-Impfstoffe gibt es zwar eine Reihe von Problemen, aber die einzigartigen Blutgerinnsel, die sie bilden, wenn sie bei Autopsien beobachtet werden, erfüllen auch diese Anforderung und sind daher ein Volltreffer für die Überzeugungsarbeit. In ähnlicher Weise empfand ich ihren Abschnitt als den bei weitem überzeugendsten Teil von „Plötzlich gestorben“ … Leider … gibt es ein großes Problem mit diesem Beitrag. Das lebende Gerinnsel am Ende hat nichts mit den COVID-19-Impfungen zu tun (es stammt aus einer Operation, die ein Jahr vor der Markteinführung der Impfstoffe auf YouTube veröffentlicht wurde). Ich vermute, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass jemand den Clip erneut hochgeladen und ihn als von den Impfstoffen stammend gekennzeichnet hat (entweder als Streich oder als Clickbait) und er dann erneut geteilt wurde, bis das Team von Died Suddenly ihn bekam und ihn einfügte, da er ihre Darstellung unterstützte.„

Ein Arzt aus dem Mittleren Westen bestätigt jedoch, dass viele Bestattungsunternehmer, wenn sie inoffiziell gefragt werden, zugeben, dass sie die im Film gezeigten faserigen Gerinnsel sehen, aber aus Angst vor dem Verlust ihrer Existenzgrundlage schweigen. Die Gerinnsel kommen also sehr wohl vor. In dem Artikel geht er auch auf einige wissenschaftliche Erkenntnisse ein, die diese Gerinnsel erklären könnten, die aber nicht Teil des Films sind; für zusätzliche Informationen ist sein Artikel also ein guter Anfang.

„Sünde der Informationskriegsführung“

Malone übt eine ähnliche Kritik:

„Andere Kommentatoren (z. B. ‚The Daily Skeptic‚ und Josh Guetzkow) haben zu Recht darauf hingewiesen, dass das … Video Segmente enthält, die bestenfalls irreführend sind, fälschlicherweise eine oder mehrere Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen einem plötzlichen Todesfall und der Verabreichung von Impfstoffen unterstellen oder sich anderweitig der filmischen Freiheit bedienen, um Empörung zu schüren. Ich habe bereits früher über das Geschäftsmodell von Stoking Rage geschrieben … und meiner Meinung nach ist diese Strategie im Grunde dasselbe wie das ‚Angstporno‘-Geschäftsmodell der Konzernmedien … Ich weise die Behauptung zurück, dass es auf dem Schlachtfeld des gegenwärtigen uneingeschränkten Medien- und Informationskriegs des 21. Jahrhunderts, in den wir eingetaucht sind, akzeptabel ist, die Taktiken unserer Gegner anzuwenden … Wie ich schon so oft und in so vielen Vorträgen gesagt habe, haben unsere Gegner in diesem Informationskrieg, diesem Krieg um Wahrheit und Integrität, keine ethischen Leitplanken. Ethik ist in ihrer Welt völlig situationsabhängig … Soweit ich das beurteilen kann, enthält dieses „Plötzlich gestorben“ keine neuen Informationen. Es scheint sich vor allem um ein sensationslüsternes, aber gut produziertes Video zu handeln, das Informationen wiedergibt, die schon seit geraumer Zeit bekannt sind. Obwohl Steve Kirsch in dem Film interviewt wurde, hat er die Produktion weder finanziert noch gesponsert, noch hat er über sein persönliches Interview hinaus irgendeinen Beitrag geleistet, und weder er noch seine Organisation unterstützen den Film.„

Laut Malone handelt es sich bei einer der offensichtlichen Ungenauigkeiten“ in dem Film um ein Beispiel für einen plötzlichen Tod, der nachweislich nicht mit der SARS-CoV-2-Impfung zusammenhängt“.

„Diese Art der Verzerrung der Wahrheit nach ‚künstlerischer Freiheit‘ schadet nicht nur der Glaubwürdigkeit der vorgebrachten Argumente (die ansonsten durchaus stichhaltig sein können), sondern kann auch psychologischen Schmerz verursachen“, schreibt Malone. „Außerdem werden solche Fehler zu Waffen, die von unseren Gegnern in diesem uneingeschränkten Informationskrieg gegen uns eingesetzt werden.“

Während der Film also Probleme aufzeigt, die von Anfang an Teil der öffentlichen Diskussion hätten sein sollen, wird er durch die unglückliche Einbeziehung von Filmmaterial, das nichts mit den COVID-Aufnahmen zu tun hat, geschwächt. Ich empfehle Ihnen trotzdem, sich den Film anzusehen. Sie sollten sich nur darüber im Klaren sein, dass Sie sich nicht darauf verlassen können, dass jedes Detail im Film völlig korrekt ist. In Anbetracht all dessen hier eine Zusammenfassung einiger Highlights des Films.

Die Malthusianische Theorie

Wie im Film erläutert, ist die malthusianische Bevölkerungstheorie, die 1798 von dem Ökonomen Thomas Robert Malthus eingeführt wurde, die Vorstellung, dass ein unkontrolliertes Bevölkerungswachstum schließlich zum Aussterben der Menschheit führen wird.

Nach Malthus wächst die menschliche Bevölkerung exponentiell, während die Ressourcen linear wachsen. Wenn also eine Bevölkerung wächst, wird der Lebensstandard gesenkt, bis schließlich die gesamte Bevölkerung verhungert. Um das Bevölkerungswachstum im Gleichgewicht zu halten, müssen wir entweder die Sterberate erhöhen oder die Geburtenrate senken – und die COVID-Spritzen tun beides, wie wir jetzt feststellen.

Impfstoffbefürworter besessen von Bevölkerungskontrolle

Interessanterweise sind viele der Leute, die hart an der Entwicklung und Förderung angeblich lebensrettender Impfstoffe arbeiten, auch langjährige Anhänger der Malthusianischen Theorie. Sie glauben, dass die Welt überbevölkert ist und dass dies zum Aussterben der Menschheit führen wird, wenn nicht etwas dagegen unternommen wird.

Bill Gates ist ein perfektes Beispiel für jemanden, der behauptet, dass die von ihm finanzierte Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen das Leben von Millionen von Menschen rettet, während er gleichzeitig ein Befürworter von Bevölkerungskontrolle und Eugenik ist. In einem berühmt gewordenen TED-Vortrag erklärte er: „Wenn wir bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsfürsorge und reproduktiven Gesundheitsdiensten wirklich gute Arbeit leisten, können wir die Zahl der Todesfälle vielleicht um 10 bis 15 % senken.“

Wie der Bestattungsunternehmer Chad Whisnant feststellte, gebietet es der gesunde Menschenverstand, dass, wenn ein Mann sagt, er wolle die Weltbevölkerung mit Hilfe von Impfstoffen um 15 % reduzieren, wahrscheinlich eine Reihe von Menschen sterben wird, weil sie einen Impfstoff bekommen haben. Und hier sind wir nun.

Die Menschen sterben wie die Fliegen, aber die Regierung und die Medien tun so, als ob alles normal wäre. Das ist es aber nicht. Kinder und Teenager sterben nicht im Schlaf. Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte sind mehrere hundert Sportler in einem einzigen Jahr gestorben.

Gesunde Menschen ohne Vorerkrankungen sterben nicht einfach. Und noch nie zuvor hatten Menschen zähe faserige Gerinnsel aus einer geheimnisvollen, noch zu bestimmenden elastischen Substanz in ihren Herz-Kreislauf-Systemen.

Das Geheimnis des Fasergerinnsels

Richard Hirschman war der erste Einbalsamierer, der ab 2021 mit seinen Erkenntnissen über diese mysteriösen faserigen Gerinnsel, die er Verstorbenen entnahm, an die Öffentlichkeit ging. Im November desselben Jahres erstellte er eine Tabelle, um die Größe und Häufigkeit dieser Gerinnsel zu erfassen und um festzustellen, ob die Person eine COVID-Spritze erhalten hatte.

Im letzten Quartal des Jahres 2021 fand Hirschman diese Gerinnsel bei etwa 130 Personen. Insgesamt wiesen knapp 14 % der Personen, die er in diesem Zeitraum einbalsamierte, keine signifikanten Gerinnsel auf, 86 % dagegen schon.

In den letzten Monaten haben sich andere Einbalsamierer Hirschman angeschlossen und sich öffentlich zu diesen seltsamen faserigen Strukturen geäußert, die sie jetzt finden. Anna Foster, eine Einbalsamiererin in den USA, beschreibt, wie sie bei einem Leichnam ein drei Fuß langes faseriges Gerinnsel aus der Halsschlagader herausgezogen hat.

Brenton Faithful, ein Einbalsamierer in Neuseeland, sieht sie ebenfalls. Ein anderer Einbalsamierer, Wallace Hooker, hielt auf dem Einbalsamiererkongress 2022 in Ohio einen Vortrag über diese seltsamen Strukturen. Es waren etwa 100 Einbalsamierer anwesend, und fast alle berichteten, dass auch sie auf diese Strukturen stoßen.

Keiner dieser Einbalsamierer hat in den vielen Jahrzehnten, in denen sie Leichen einbalsamieren, jemals zuvor diese Strukturen gesehen. Sie traten erst nach der Einführung der COVID-Aufnahmen auf.

Auch Bestattungsunternehmer melden sich nun zu Wort. Zu ihnen gehört John O’Looney, ein Bestattungsunternehmer in Großbritannien, dessen Einbalsamierer sich bei ihm beschwerte, dass er große Probleme hatte, die Einbalsamierungsflüssigkeit in den Körper vieler Menschen zu bekommen. Wie Hirschman zog auch dieser Einbalsamierer lange, weiße, dehnbare, faserige Klumpen heraus, die O’Looney als von der Konsistenz von Tintenfisch beschrieb.

Ein kanadischer Einbalsamierer, dessen Identität geheim gehalten wird, berichtet, dass er diese Klumpen bei 100 % der im letzten Jahr einbalsamierten Leichen gefunden hat. Diese Gerinnsel sind keine Blutgerinnsel. Es handelt sich um weiße, fadenförmige, dehnbare, faserige Strukturen, die sich jedoch von Blutgerinnseln zu ernähren scheinen, die an ihren Enden befestigt sind, oder von diesen wachsen. „Und sie sind massiv“, sagt der Einbalsamierer.

Die Strukturen nehmen die Form des Gefäßes an, in dem sie sich bilden, und sind zunächst röhrenförmig, wie eine zweite Auskleidung innerhalb des Gefäßes, und füllen sich mit der Zeit auf, bis sie schließlich eine massive Verstopfung bilden.

Abgesehen von den Herzschäden, von denen wir inzwischen wissen, dass sie eine häufige Nebenwirkung der COVID-Spritzen sind, scheinen diese faserigen Strukturen, die in den Arterien und Venen der Menschen wachsen, ein weiterer Grund dafür zu sein, dass Menschen plötzlich sterben. Wenn sie größer werden, blockieren sie den Blutfluss, was zum Tod führt.

Andere blutbezogene Anomalien

Mysteriöse Strukturen im Kreislaufsystem sind nicht das einzige medizinische Rätsel, das die Einbalsamierer beschäftigt. Hirschman stellte auch fest, dass einige Verstorbene „schmutziges Blut“ haben – kleine, noch nicht identifizierte Partikel, die wie feine Sandkörner, Kaffeesatz oder Rostpartikel aussehen.

Diese Partikel sind besorgniserregend, da sie in die Kapillaren eindringen und sich dort ansammeln können, wodurch Gewebe und Organe den benötigten Sauerstoff nicht mehr erhalten. Der Einbalsamierer Nicky Rupright King beschreibt ein ähnliches, aber etwas anderes Phänomen. Die Konsistenz des Blutes ist anders. Es ist klebrig. Sie beschreibt die Wirkung des Blutes auf dem Tisch als „Blut auf Strandsand“.

Ein anderer Einbalsamierer, dessen Identität geheim gehalten wird, beschreibt, dass sich das Blut auf mysteriöse Weise in eine klare Flüssigkeit mit Blutlachen oder -klümpchen auflöst. (Weitere Informationen über die möglichen Mechanismen, die dahinter stecken, finden Sie in der Filmkritik von A Midwestern Doctor.4) In anderen Fällen gerinnt das Blut zu einer gallertartigen Substanz. Es versteht sich von selbst, dass der Körper nicht funktionieren kann, wenn das Blut wie Gelee ist.

Wie Hirschman anmerkt, ist die Aussage von ihm und anderen Einbalsamierern deshalb so wichtig, weil Verstorbene nur selten autopsiert werden, so dass die Einbalsamierer die einzigen sind, die diese Anomalien zu sehen bekommen.

Es geschieht etwas mehr als katastrophales

Wie Oberstleutnant Dr. Theresa Long, eine Fliegerärztin der US-Armee und Whistleblowerin, feststellte, sagen Versicherungsunternehmen voraus, dass wir im Falle einer echten Katastrophe in den USA mit einem Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 10 % rechnen könnten.

Im dritten Quartal 2021 meldete OneAmerica, eine nationale Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Indianapolis, dass die Gesamtsterblichkeitsrate der Amerikaner im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) um 40 % über dem Niveau vor der Pandemie liegt, und diese Todesfälle stehen in keinem Zusammenhang mit COVID-19.

Wie Long feststellte, wurden noch nie Modellierungen oder Berechnungen durchgeführt, um einen solch massiven Anstieg der Gesamtsterblichkeit zu erklären. „Das ist apokalyptisch“, sagt sie.

In ihrer Laufbahn als Fliegerärztin der Armee hat sie auch noch nie eine solche Vielzahl von Gesundheitsproblemen bei Soldaten gesehen. Nach der Einführung der COVID-Impfungen traten bei den Soldaten Schlaganfälle, Herzinfarkte, Herzmuskelentzündungen, schnell auftretende Krebserkrankungen, Multiple Sklerose, kognitive Beeinträchtigungen, Fehlgeburten und vieles mehr in einem noch nie dagewesenen Ausmaß auf.

Long vermutet, dass die COVID-Spritzen als tödliche Waffe entwickelt wurden und dass sie genau das bewirken, wofür sie entwickelt wurden. Sie befürchtet, dass die Vereinigten Staaten in fünf Jahren kein stehendes Heer mehr haben werden, dank der Auswirkungen dieser Impfungen, die jedem Rang innerhalb des Militärs aufgezwungen wurden.

Armeedaten enthüllen schockierende Wahrheit

Als Longs Bedenken ignoriert wurden, wandte sie sich zusammen mit Oberstleutnant Dr. Peter Chambers, einem weiteren Whistleblower der Armee, an Rechtsanwalt Thomas Renz. Sie übermittelten ihm Daten aus der Defense Medical Epidemiology Database (DMED), einer der am besten gepflegten und am stärksten genutzten medizinischen Datenbanken der Welt.

Aus den Daten ging hervor, dass im Vergleich zu den vorangegangenen Fünfjahresdurchschnitten die Zahl der Fehlgeburten beim Personal des Verteidigungsministeriums im Jahr 2021 um 279 %, die Zahl der Brustkrebserkrankungen um 487 %, die Zahl der Erkrankungen des Nervensystems um 1.048 %, die Zahl der Unfruchtbarkeit bei Männern um 350 %, die Zahl der Unfruchtbarkeit bei Frauen um 471 % und die Zahl der Funktionsstörungen der Eierstöcke um 437 % angestiegen war. Die Liste lässt sich fortsetzen.

Wie Renz auf der Podiumsdiskussion von US-Senator Ron Johnson „COVID-19: A Second Opinion“-Panel (siehe Video unten):

„Die Whistleblower-Daten, diese DMED-Datenbank, hat eine Art Kontrollgruppe geliefert. Es handelt sich um Militäraufzeichnungen, die mehrere Jahre zurückreichen und medizinische Codes für verschiedene medizinische Probleme enthalten, mit denen unsere Soldaten konfrontiert sind, wie Krebs, Fehlgeburten, neurologische Störungen usw. Diese Aufzeichnungen, die von drei Militärärzten zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, wie der Gesundheitszustand des amerikanischen Militärs vor 2021 war, dem Jahr, in dem der COVID-Impfstoff eingeführt wurde. Was Sie sehen, ist ziemlich beunruhigend. Von 2016 bis 2020 bleiben alle Variationen von Krankheiten gleich. Aber im Jahr 2021, wenn die Variable des Impfstoffs vorgeschrieben wird, springt die Zahl der Krebserkrankungen, Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit usw. um Faktoren von Hunderten bis Tausenden von Prozent in die Höhe. Lassen Sie mich das ganz klar sagen. Diese Impfstoffe verletzen und töten manchmal sogar unser Militär und diejenigen in der Öffentlichkeit, die das „sichere und wirksame“ Marketing kaufen. Diese Zahlen beweisen das ohne jeden Zweifel.“

Johnson setzte das Verteidigungsministerium in Kenntnis und forderte, dass diese Daten aufbewahrt und analysiert werden. Doch stattdessen geschah genau das Gegenteil. Innerhalb von 24 Stunden wurde die Datenbank vom Netz genommen, angeblich um ein angebliches Problem mit der Datenkorruption zu „identifizieren und zu korrigieren“, und als sie zurückkam, waren die Daten verändert worden, um diese eklatant offensichtlichen Sicherheitssignale zu verbergen. Jemand im Verteidigungsministerium hat absichtlich eine der besten Gesundheitsdatenbanken der Welt zerstört. Und warum?

Die plötzliche Krebsexplosion

Die ursprünglichen Daten des DMED zeigen, dass sich die Krebsraten bei Soldaten und ihren Familienangehörigen nach der Einführung der COVID-Spritzen verdreifacht haben. Explodierende Krebsraten sind auch anderswo zu beobachten. Einer der ersten, der davor warnte, dass die Impfungen Krebs verursachen könnten, war Dr. Ryan Cole.

Er ist der Ansicht, dass die Impfungen in erster Linie bereits bestehende Krebserkrankungen durch eine Dysregulierung des Immunsystems beschleunigen. Er stellte fest, dass Krebserkrankungen, die normalerweise kontrolliert und in Schach gehalten werden konnten und den Patienten mehrere Jahre Lebensqualität bescherten, nach der COVID-Impfung plötzlich außer Kontrolle gerieten und schnell zum Tod führten.

Die schwedische Pathologin, Forscherin und leitende Ärztin an der Universität Lund, Dr. Ute Kruger, hat ebenfalls eine explosionsartige Zunahme von schnell fortschreitenden Krebserkrankungen im Gefolge der COVID-Impfungen beobachtet. Sie hat zum Beispiel festgestellt:

Krebspatienten werden immer jünger – Der größte Anstieg ist bei den 30- bis 50-Jährigen zu verzeichnen

Die Tumore sind dramatisch größer geworden – In der Vergangenheit wurden zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose in der Regel 3-Zentimeter-Tumore gefunden. Jetzt sind die Tumore, die sie finden, regelmäßig 4 bis 12 Zentimeter groß, was darauf hindeutet, dass sie viel schneller wachsen als normal

Mehrere Tumore in verschiedenen Organen werden immer häufiger

Rezidive und Metastasen nehmen zu – Kruger weist darauf hin, dass viele der Krebspatienten, die sie behandelt, jahrelang in Remission waren, nur um kurz nach ihrer COVID-Behandlung plötzlich von unkontrollierbarem Krebswachstum und Metastasen heimgesucht zu werden

Diese „Turbokarzinome“, wie Kruger sie nennt, lassen sich nicht durch verspätete Krebsvorsorgeuntersuchungen aufgrund von Sperrungen und anderen COVID-Beschränkungen erklären, denn diese Zeiten sind längst vorbei. Obwohl die Patienten wie in den vergangenen Jahren Zugang zu medizinischen Vorsorgeuntersuchungen haben, tauchen sie mit stark verschlimmertem Tumorwachstum auf, und sie glaubt, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Krebsarten durch die mRNA-Impfungen „turbo-geladen“ werden.

Der Große Reset ist ein Entvölkerungsplan

Im Juni 2020 kündigten der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, und Prinz Charles offiziell den Start von „The Great Reset“ an, einer eugenischen Bewegung, die auf der malthusianischen Prämisse der globalen Entvölkerung aufbaut und sich hinter dem Schlagwort „nachhaltige Entwicklung“ verbirgt.

Während die meisten Menschen bei „nachhaltiger Entwicklung“ an Dinge wie Recycling, grüne Energie und Kreislaufwirtschaft denken, ist die Nachhaltigkeit der weltweiten Ressourcen von der Entvölkerung abhängig.

Die Malthus’sche Gleichung besagt, dass man das Leben auf dem Planeten Erde nur erhalten kann, wenn man die Bevölkerungszahl kontrolliert. Alles, was unter dem Banner der nachhaltigen Entwicklung vermarktet wird, ist also Teil einer eugenischen Agenda. Es geht um Entvölkerung.

In seinem Buch „COVID-19: The Great Reset“ beschreibt Schwab, wie die Pandemie als Sprungbrett für einen globalen Neustart in das nachhaltige System dient, das er und seine Verbündeten so lange angestrebt und erarbeitet haben.

Wir wissen, dass Anhänger der malthusianischen Prinzipien und langjährige Befürworter der Eugenik wie Gates und Schwab an der Planung und Leitung der Pandemie beteiligt waren, die sich zufällig auf eine völlig unethische Marketingkampagne für diese experimentellen COVID-Impfungen konzentriert, die jetzt völlig gesunde Menschen töten und die Geburtenraten in den Keller treiben. Zufall?

Am Ende wird plausible Bestreitbarkeit keine Option sein

Wie Steve Kirsch feststellte, weigern sich die staatlichen Aufsichtsbehörden, also diejenigen an der Spitze, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass diese COVID-Spritzen sicher sind, aktiv und absichtlich, sich die Sicherheitsdaten anzusehen. Warum? Weil sie eine plausible Bestreitbarkeit wollen. Wenn alles zusammenbricht, wollen sie die Möglichkeit haben, zu sagen, dass sie nichts davon wussten. Die Daten wurden ihnen vorenthalten. Sie wussten es nicht. Die Daten waren nicht eindeutig, und so weiter.

Nun, glauben Sie mir, es wird für keinen dieser Leute eine plausible Bestreitbarkeit geben. Dafür hat Kirsch persönlich gesorgt. Er hat fast 300 Personen in den Centers for Disease Control and Prevention kontaktiert und sie gefragt, ob sie die entscheidenden Sicherheitsdaten aus Israel einsehen möchten. Nicht eine einzige Person hat geantwortet. Sie haben ihn alle ignoriert.

Er hat jedem Gesundheitsbeamten, der bereit ist, sich mit ihm vor der Kamera zusammenzusetzen, um die Daten zu prüfen und zu diskutieren, 1 Million Dollar angeboten. Keiner hat sein Angebot angenommen. Er sagte dann, sie könnten ihren Preis nennen. Was würde es kosten, jemanden von der CDC oder der Food and Drug Administration dazu zu bringen, sich mit ihm zusammenzusetzen und die Daten einfach vor laufender Kamera zu überprüfen? Es fand sich kein Interessent.

Kirsch verfolgte Dr. Grace Lee, die Vorsitzende des Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC, des höchsten Vertreters für Impfstoffsicherheit im Land, per Telefon, E-Mail und SMS.

Schließlich ging er zu ihr nach Hause. Als sie nicht aufmachte, klebte er eine handschriftliche Notiz an ihre Tür und fragte sie, ob sie bereit wäre, sich die israelischen Daten anzusehen, die einen kausalen Zusammenhang zwischen den COVID-Impfungen und systemischen Verletzungen belegen. Sie rief daraufhin die Polizei. Es besteht nicht die geringste Chance, dass Lee sich auf eine plausible Bestreitbarkeit berufen kann.

Die Fruchtbarkeit ist eine Klippe hinabgestürzt

Die COVID-Spritzen erhöhen nicht nur die Sterberate, sondern senken auch die Geburtenrate. Die Unfruchtbarkeit bei Männern und Frauen ist gestiegen. Die Zahl der Fehlgeburten steigt. Die Zahl der Frühgeburten und der Todesfälle bei Neugeborenen ist gestiegen. Zu den Whistleblowern in dem Film gehören Michelle Gershon, eine Krankenschwester auf der Wochenbettstation eines großen Krankenhauses in Fresno, Kalifornien, und der Gynäkologe Dr. James Thorp, der seit 43 Jahren praktiziert.

Gershon meldete sich, als sie eine E-Mail von der Krankenhausverwaltung erhielt, in der stand, dass es im August 2022 22 Todesfälle von Föten gegeben hatte und dass die Zahl der Todesfälle von Monat zu Monat steigen würde. Normalerweise werden alle zwei bis drei Monate ein bis zwei Fötusverluste verzeichnet.

Thorp weist darauf hin, dass während seiner Laufbahn die Zahl der Totgeburten in den USA von etwa 10 auf 5,8 pro 1.000 gesunken ist. Im Jahr 2020 begann die Rate der Totgeburten in Gershons Krankenhaus plötzlich in die Höhe zu klettern und erreichte 2021 einen Wert von 29,3 pro 1.000 – eine Standardabweichung von über 40 Sigma von der Norm. Die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, liegt bei null Prozent.

Die Daten eines kanadischen Krankenhauses sind noch schlimmer. Sie liegen jetzt bei 41,5 fötalen Todesfällen pro 1.000, was einem Anstieg von 71,4 Standardabweichungen entspricht. Thorp berichtet auch von einer 1.200-fachen Zunahme von Menstruationsanomalien und einer erheblichen Zunahme von schrecklichen Geburtsfehlern. Er beobachtet auch, dass Föten im Mutterleib Herzanfälle erleiden.

Die eigenen Studiendaten von Pfizer zeigen schockierende Ergebnisse für schwangere Frauen. Von 274 Schwangerschaftsfällen wurde nur eine Geburt als normal gemeldet. Pfizer und die FDA versuchten, die Studiendaten, auf deren Grundlage die Impfungen genehmigt wurden, 75 Jahre lang zu verbergen, wurden aber von einem Richter gezwungen, sie freizugeben.

In der Zwischenzeit behauptet die CDC, dass die COVID-Impfung für schwangere Frauen und ihre Babys sicher ist und dass es keine Sicherheitssignale gibt. Warum wollten die FDA und Pfizer die Daten 75 Jahre lang geheim halten? Warum behauptet die CDC das genaue Gegenteil von dem, was die Daten zeigen? Liegt es daran, dass die Entvölkerung ein erwartetes und gewünschtes Ergebnis der Impfungen ist?

„Meiner professionellen medizinischen Meinung nach handelt es sich um eine Biowaffe … die gegen die Menschheit eingesetzt wurde, um die Weltbevölkerung zu entvölkern und zu kontrollieren.“ Oberstleutnant Dr. Theresa Long

Weltweit ist die Zahl der Lebendgeburten seit der Einführung der Impfung stark zurückgegangen. Die meisten Länder melden Rückgänge zwischen 10 % und 15 %, darunter Deutschland, Norwegen, Griechenland, Finnland, Schweden und England. In Taiwan liegt der Rückgang bei 23 %. Australien hat aus irgendeinem Grund alle anderen Länder in dieser Hinsicht weit übertroffen und meldet einen schockierenden Rückgang der Lebendgeburten um 72 %, neun Monate nach Beginn der COVID-Impfkampagne.

Was wir sehen, sind beabsichtigte Ergebnisse

