Autopsie-Studie bringt Todesfälle mit COVID-Impfstoff in Verbindung

Die wohl beste Methode, um festzustellend, dass die Covid-Impfung die Ursache ist.

Dr. Peter McCullough gehört zu den prominenten Kardiologen, die einen Stopp der COVID-19-mRNA-Impfungen fordern, da er einen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und der offensichtlichen Zunahme von Berichten über plötzliche Todesfälle durch Herzstillstand sieht.

In einer Kolumne auf seiner Substack-Seite verweist er auf eine ungewöhnliche Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde und in der Autopsien von 35 Personen untersucht wurden, die innerhalb von 20 Tagen nach der COVID-19-Impfung gestorben waren.

Bei insgesamt 25, d. h. 71 %, wurde eine Enddiagnose gestellt, die mit einer Impfstoffverletzung übereinstimmt, darunter Herzinfarkt, sich verschlimmernde Herzinsuffizienz, Gefäßaneurysma, Lungenembolie, tödlicher Schlaganfall und durch den Impfstoff verursachte Thrombozytopenie.

Bezeichnenderweise, so McCullough, war in fünf Fällen eine akute Myokarditis die Ursache. Biopsien des Herzmuskels, so McCullough, zeigten „eine fleckige Entzündung, die der Entzündung des Deltamuskels, in den der mRNA-Impfstoff injiziert wurde, fast identisch war“.

„Die Entzündung im Herzen fiel mit dem gleichen Muster der Entzündung im Arm zusammen“, erklärte McCullough. „Daraus können wir schließen, dass der Tod innerhalb weniger Tage nach der Impfung höchstwahrscheinlich auf das genetische Produkt zurückzuführen ist und dass die Entzündung im Arm ein Surrogat für einen ähnlichen Prozess im Herzen sein könnte.“

Dr. Marty Makary, Chirurg und Wissenschaftler an der Johns Hopkins University, äußerte sich ebenfalls zu der Studie, die von Constantin Schwab vom Institut für Pathologie des Universitätsklinikums Heidelberg geleitet wurde.

„Dies ist eine deutsche Studie von einer angesehenen Gruppe. Es ist sehr schwierig, diese Forschung in den USA durchzuführen“, schrieb Makary.

Er wies darauf hin, dass deutsche Forscher auch die Quelle einer Studie waren, die zeigte, dass kein gesundes Kind im Alter von 5 bis 17 Jahren in diesem Land an COVID starb.

New Study: "cardiac autopsy findings in five persons who have died unexpectedly within seven days following anti-SARS-CoV-2-vaccination… Our findings establish the histological phenotype of lethal vaccination-associated myocarditis." https://t.co/L4ciyWbgec — Marty Makary MD, MPH (@MartyMakary) December 3, 2022

Dennoch hat der COVID-Koordinator des Weißen Hauses, Dr. Ashish Jha, darauf bestanden, dass es „glasklar“ sei, dass ein gesunder junger Mann die derzeitige bivalente Auffrischungsimpfung nehmen müsse.

Makary argumentierte, dass Jha „Ihnen nicht sagen kann, wie viele gesunde Kinder jemals an Covid gestorben sind“ und dass es keine bivalenten Studiendaten gibt.

McCullough zitierte in einem Videointerview mit WND begutachtete Literatur, die darauf hinweist, dass die Impfstoffe Herzmuskelentzündungen verursachen, darunter eine britische Studie, die etwa 100 tödliche Fälle von Herzmuskelentzündungen im Zusammenhang mit den Impfungen feststellte.

Zusammen mit Dr. Ross Walker aus Sydney und Dr. Aseem Malhotra ist McCullough einer von drei prominenten Kardiologen, die öffentlich erklärt haben, dass die beste Erklärung für die „plötzlichen und unerwarteten“ Todesfälle und kardialen Ereignisse bei ansonsten gesunden Menschen die COVID-19-Impfstoffe sind.