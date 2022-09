Plötzlich und unerwartet: 17-jähriger High-School-Football-Spieler stirbt im Schlaf

Ein Senior-Footballspieler der Rahway High School ist am Donnerstagmorgen im Schlaf gestorben, wie das Team auf seinem Twitter-Account mitteilte.

„Mit großer Traurigkeit und schwerem Herzen teilen wir das unglückliche Ableben von Ali Muhamad, einem Footballspieler der Rahway High School, mit“, schrieb das Rahway Football Team.

„Unsere Herzen sind bei der Familie in dieser schweren Zeit. Sie werden für immer in unseren Gedanken sein“, schloss der Beitrag.

It is with great sadness, and a heavy heart, that we are sharing the unfortunate passing of Rahway Senior football player, Ali Muhamad. Our hearts go out to the family during this tough time. You will forever be in our thoughts. 💔💔💔😥😥😥 pic.twitter.com/LSSTSyheGA