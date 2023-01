Plötzlicher Tod: Die Todesursache Nr. 1 bei den unter 65-Jährigen im Jahr 2021

Es zeigen sich verblüffende Unterschiede bei den Sterberaten – und den Todesursachen – von geimpften und nicht geimpften Personen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die COVID-Spritzen das Immunsystem der Menschen zerstören und Krebserkrankungen im Turbotempo auslösen

Eine Umfrage von Steve Kirsch ergab, dass der plötzliche Tod die Todesursache Nr. 1 bei den unter 65-Jährigen ist, die die COVID-Impfung erhalten haben

Myokarditis als Todesursache wird jetzt in allen Altersgruppen registriert, aber nur bei den Geimpften. Auch die Zahl der herzbedingten Todesfälle ist bei jüngeren Menschen (unter 65 Jahren), die sich impfen ließen, im Vergleich zu ihren ungeimpften Altersgenossen deutlich erhöht

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass wiederholte Impfungen einen Wechsel in der Art der vom Körper produzierten Antikörper auslösen und die Fähigkeit zur Virusabwehr verringern. Durch die Umstellung von Spike-spezifischen neutralisierenden IgG-Antikörpern auf IgG4-Antikörper schaltet Ihr Körper vom Tumorunterdrückungsmodus in den Tumorvermehrungsmodus um

Neben der Möglichkeit, dass Krebszellen Amok laufen, kann eine IgG4-Dominanz auch schwerwiegende Auswirkungen auf Autoimmunerkrankungen haben, da das COVID-Jab-Spike-Protein Ähnlichkeiten mit menschlichen Proteinen aufweist

Die Beweise dafür, dass die COVID-Impfung eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit ist, häufen sich. Ende Dezember 2022 veröffentlichten Steve Kirsch und Jessica Rose, Ph.D., jeweils einen Substack-Artikel, in dem sie einige der neuesten Beweise dafür anführten, dass die Impfungen das Immunsystem der Menschen zerstören und eine Lawine von Krebserkrankungen mit Turbolader ausgelöst haben.

In Kirschs Artikel werden die Ergebnisse einer kürzlich von ihm durchgeführten Umfrage vorgestellt. Sie umfasste vier Fragen: Alter, ob der Verstorbene geimpft wurde oder nicht, Todesjahr und Todesursache. Auch wenn die Zahl der Antworten gering ist, lassen sich dennoch wichtige Erkenntnisse gewinnen, wenn man sich die Trends ansieht.

Zunächst haben wir die Basisdaten aus dem Jahr 2020, aus denen hervorgeht, dass Krebs die häufigste Todesursache bei Amerikanern unter 65 Jahren war, gefolgt von Krankenhausbehandlungen wegen COVID. Ein Neuntel der Krebsmeldungen entfiel auf turbogeladene Krebsarten, und es gab keine Meldungen über Todesfälle durch Myokarditis.

Bei den Senioren über 65 Jahren waren Vorerkrankungen die häufigste Todesursache im Jahr 2020. An zweiter Stelle stand Krebs, an dritter COVID-Infektion und an vierter Stelle kardiale Ereignisse. Es gab keine Turbo-Krebstodesfälle und auch keine Myokarditis-Todesfälle. Kirsch geht dann auf die Unterschiede zwischen den Vaxxed und den Unvaxxed in den Jahren 2021 und 2022 ein.

Woran die Ungeimpften in den Jahren 2021 und 2022 gestorben sind

In den Jahren 2021 und 2022 war die Haupttodesursache bei Personen unter 65 Jahren eine Krankenhausbehandlung wegen COVID. Die Inzidenz des plötzlichen Todes, der Lungenembolie und der Turbo-Krebserkrankungen war gering, und es gab keine unbekannten Todesursachen und keine Todesfälle durch Myokarditis.

Das Gleiche gilt für Menschen über 65 Jahre. Die Krankenhausbehandlung wegen COVID war die Todesursache Nr. 1. Herzinfarkte, Turbo-Krebs und plötzlicher Tod waren gering, und es gab keine Todesfälle durch Myokarditis.

Woran die COVID-Behandelten in den Jahren 2021 und 2022 gestorben sind

Unter den COVID-Behandelten im Alter von 65 Jahren und jünger war der plötzliche Tod die Todesursache Nummer eins in den Jahren 2021 und 2022. An zweiter Stelle stand der herzbedingte Tod und an dritter Stelle der Krebs. Bemerkenswert ist, dass die Häufigkeit von Krebserkrankungen mit Turboladung in dieser Gruppe signifikant war, und dass Myokarditis mehr Todesfälle verursachte als COVID-19.

Bei den über 65-Jährigen war Krebs die Todesursache Nr. 1, und die durch den Turbo erhöhte Krebsrate „ist im Vergleich zu denjenigen ohne Impfung enorm“. Auch die Zahl der plötzlichen Todesfälle war deutlich erhöht.

Starker Unterschied bei den Krebstodesfällen zwischen geimpften und nicht geimpften Patienten

Kirsch fasst die drei verblüffendsten Unterschiede zwischen der gestochenen und der nicht gestochenen Version zusammen:

„Die plötzlichen Todesraten sind bei den Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften bei den <65-Jährigen extrem hoch … Es ist die häufigste Todesursache in dieser Altersgruppe …

Myokarditis als Todesursache wird jetzt für beide Altersgruppen registriert, aber nur für die Geimpften …

Herzprobleme als Todesursache sind bei geimpften jungen Menschen (<65) im Vergleich zu ihren nicht geimpften Altersgenossen deutlich erhöht.“

Wie COVID-Impfungen das Risiko von Infektionen und Krebs erhöhen

Eine Explosion der Krebsraten ist genau das, was man von einem Medikament erwarten würde, das das Immunsystem beeinträchtigt und zerstört, und genau das tun die COVID-Impfungen. In der wissenschaftlichen Abhandlung „Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations“ wird beschrieben, wie die COVID-Impfungen Ihr angeborenes Immunsystem unterdrücken, indem sie den Typ-1-Interferon-Signalweg hemmen, der die erste Stufe der Reaktion auf alle Virusinfektionen darstellt.

Der Grund für die Unterdrückung des Typ-1-Interferons liegt darin, dass es auf virale RNA reagiert, und die COVID-Impfung enthält keine virale RNA. Die RNA ist so verändert, dass sie wie menschliche RNA aussieht, so dass der Interferon-Signalweg nicht ausgelöst wird. Infolgedessen macht die COVID-Spritze den Menschen anfälliger für Infektionen.

Ein Mechanismus, durch den die Impfung Krebs verursacht, hat mit der Tatsache zu tun, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein 90 % des DNA-Reparaturmechanismus in Lymphozyten auslöscht, einer Art weißer Blutkörperchen, die den Körper bei der Bekämpfung von Infektionen und chronischen Krankheiten wie Krebs unterstützen. Das ist schlimm genug, aber das ist nur ein Mechanismus von vielen.

Wie die Impfung die Kapazität zur Beseitigung von Viren senkt

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen auch, dass wiederholte Impfungen eine Umstellung der vom Körper produzierten Antikörpertypen auslösen und die Fähigkeit, Viren zu beseitigen, verringern. Jessica Rose untersucht diese Erkenntnisse in ihrem Substack-Artikel:

„Am 22. Dezember 2022 wurde in Science Immunology ein Artikel mit dem Titel „Class switch towards non-inflammatory, spike-specific IgG4 antibodies after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination“ veröffentlicht… Darin wird sehr detailliert erklärt, wie eine Klasse von Antikörpern, die eine nicht-entzündliche (eher tolerierende) Reaktion hervorruft, bei Menschen auftritt, denen wiederholt die modifizierten mRNA-Injektionspräparate COVID-19 injiziert worden sind. Übersetzung: Statt des beabsichtigten Pools von Spike-spezifischen neutralisierenden IgG-Antikörpern, die bei mehrfach injizierten Personen vorherrschen, ist bei mehrfach injizierten Personen ein Pool von Antikörpern vorherrschend, die mit Spike-spezifischer Toleranz verbunden sind. Neben der tolerierenden Kapazität zeigten sie auch, dass die phagozytischen Aktivierungskapazitäten insgesamt stark reduziert waren. Diese Aktivitäten führen zur Beseitigung von viralen Erregern. Reduzieren Sie sie → Reduzierung der viralen Clearance-Kapazität … Um klar zu sein, war dies nicht ein „vielleicht das Antikörperprofil war ein wenig anders“ … Dies war ein „Wow, es gibt einen 48,075%igen Anstieg der Spike-spezifischen Antikörper zwischen der zweiten und dritten Injektion … IgG4-Antikörper unter allen spike-spezifischen IgG-Antikörpern stiegen im Durchschnitt von 0,04 % kurz nach der zweiten Impfung auf 19,27 % nach der dritten Impfung an … Wichtig ist, dass dies keine typische Folge einer wiederholten Antigenexposition ist, weder bei natürlichen Infektionen noch bei Impfungen.“

Spike-Überexposition öffnet auch die Tür für Krebs

Wie der Substack-Autor Brian Mowrey feststellt:

„Dies ist eine völlig verrückte Sache für eine Anti-Spike-Protein-B-Zelle und spiegelt eine übermäßige Exposition der B-Zelle gegenüber Spike wider, was eine übermäßige Produktion von Spike durch den Pfizer/BioNTech mRNA-Code widerspiegelt … Es ist nicht normal, dass IgG4 gebildet wird, wenn man im Laufe des Lebens wiederholt mit einem Virus in Berührung kommt, aber eine Antigenexposition durch Injektion fördert diese Reaktion, und mRNA-Impfstoffe beschleunigen diesen Effekt … Es gibt keinen Grund für die Vorhersage, dass dies bei einer antiviralen Reaktion ‚gut‘ wäre … Es wird angenommen, dass das ‚Abnutzen‘ der Immunantwort auf diese Weise zur Entwicklung einer Toleranz gegenüber Tumoren beiträgt.“

Um die Auswirkungen für den Laien zusammenzufassen: Durch die Umstellung von spike-spezifischen neutralisierenden IgG-Antikörpern auf IgG4-Antikörper wechselt Ihr Körper vom Modus der Tumorunterdrückung in den Modus der Tumorprogression, da sich die Krebszellen nun Ihrem Immunsystem entziehen können. Sie werden „tumortolerant“, da Ihr Immunsystem nicht mehr nach Krebszellen sucht und diese eliminiert. Mowrey weist auch darauf hin, dass:

„Sobald eine B-Zelle auf IgG4 umgeschaltet hat, kann sie nicht mehr auf eine andere IgG-Unterklasse umschalten, da die Gene für all diese anderen Basenmuster verworfen wurden. Alle künftigen Klone dieser B-Zelle werden für den IgG4-Rezeptor/Antikörper für das betreffende Antigen kodieren.“

Welche anderen gesundheitlichen Auswirkungen kann es geben?

Zur Klarstellung: IgG4 ist eine Unterklasse des Immunglobulin G (IgG)-Antikörpertyps, der auf wiederholte und/oder langfristige Exposition gegenüber einem Antigen reagiert. Bei der hier untersuchten mRNA-Spritze handelt es sich um die von Pfizer, und sie wurde mit der auf einem viralen Vektor basierenden Spritze von Janssen verglichen. Die Spritze von Moderna wurde nicht berücksichtigt. Bemerkenswert ist, dass diese Ergebnisse nicht bei Personen gefunden wurden, die die Janssen-Spritze erhielten, sondern nur die Comirnaty-Impfung von Pfizer.

„Die Komirnatie … führt zu einer Verschiebung weg von einer viralen Reinigung hin zu einer toleranzinduzierenden Antikörperklasse, und das ist nicht der Status quo für traditionelle Impfstoffe oder natürliche Infektionen. Das Hauptproblem dabei ist, dass wir keine Ahnung von den Auswirkungen dieser ‚Wirkung‘ haben.“ Jessica Rose, Ph.D.

Wie von Rose angemerkt:

„… die Quintessenz hier ist, dass das Comirnaty-Produkt … eine Verschiebung weg von einer viralen Reinigung hin zu einer toleranzinduzierenden Antikörperklasse induziert, und das ist nicht der Status quo für traditionelle Impfstoffe oder natürliche Infektionen. Das Hauptproblem dabei ist, dass wir keine Ahnung von den Auswirkungen dieses ‚Effekts‘ haben.“

Dennoch können wir uns ansehen, was bei Menschen mit einer IgG4-bedingten Krankheit passiert, und von dort aus Hypothesen formulieren. Wie Rose erklärt, ist ein Kennzeichen der IgG4-bedingten Krankheit die Fibrose, d. h. die Vernarbung des Gewebes, die unbehandelt zu Organfunktionsstörungen, Organversagen und sogar zum Tod führen kann.

Rose erforscht nun die möglichen Zusammenhänge zwischen diesem Antikörperwechsel und den strähnigen weißen Ablagerungen, die bei den an COVID erkrankten und verstorbenen Personen gefunden wurden. Könnte es sich um eine neue Form der Bindegewebserkrankung handeln?

Neben der Möglichkeit, dass Krebszellen Amok laufen (wie im obigen Abschnitt beschrieben), könnte die IgG4-Dominanz auch schwerwiegende Auswirkungen auf Autoimmunerkrankungen haben, da das COVID-Jab-Spike-Protein Ähnlichkeiten mit menschlichen Proteinen aufweist.

„In mehreren Veröffentlichungen wurde gezeigt, dass molekulare Mimikry ein potenzielles Problem in Bezug auf das Spike-Protein darstellt, wobei gezeigt wurde, dass es Motive mit menschlichen Proteinen teilt“, schreibt Rose. „Das bedeutet, dass das Autoimmunitätspotenzial gegen diese menschlichen Proteine klar und deutlich vorhanden ist. Im Zusammenhang mit dieser jüngsten Veröffentlichung, die einen dominanten IgG4-Pool zeigt, stellt sich mir die Frage, welche Auswirkungen dieser dominante Pool auf die molekulare Mimikry hat. Sind diese IgG4-Antikörper in der Lage, sich im Kontext unseres eigenen Proteins zu tolerieren?

Ressourcen für die durch den COVID-Impfungs-Geschädigten

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten und eine Verletzung erlitten haben, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Spritze oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihr System beenden.

Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden. Ihre Gesundheit kann dennoch langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht noch einmal impfen.

Was die Behandlung angeht, gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten, und die meisten Ärzte wissen nicht, was sie tun sollen – zum Teil, weil sie sich nie die Mühe gemacht haben, COVID frühzeitig zu behandeln, und daher nicht wissen, wie sich verschiedene Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel auf das Spike-Protein auswirken.

Bisher hat es den Anschein, dass viele der Behandlungen, die gegen eine schwere COVID-19-Infektion wirksam waren, auch dazu beitragen, die negativen Auswirkungen der Impfung zu vermindern. Das macht Sinn, denn der giftige, schädlichste Teil des Virus ist das Spike-Protein, und das produziert der ganze Körper, wenn man die Impfung bekommen hat.

Zwei Ärzte, die sich ernsthaft mit der Behandlung von COVID-Jab-Verletzungen befasst haben, sind Dr. Michelle Perro (DrMichellePerro.com), die ich zu diesem Thema interviewt habe, und Dr. Pierre Kory (DrPierreKory.com).

Beide stimmen darin überein, dass die Beseitigung des Spike-Proteins, das Ihr Körper jetzt ständig produziert, eine der wichtigsten Aufgaben ist. Perros bevorzugtes Mittel hierfür ist Hydroxychloroquin, während Korys Mittel Ivermectin ist. Beide Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern so dessen Abbau.

Als Mitglied der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) war Kory an der Entwicklung des I-RECOVER genannten Behandlungsprotokolls der FLCCC nach einer Impfung beteiligt. Da das Protokoll laufend aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, laden Sie die neueste Version am besten direkt von der FLCCC-Website covid19criticalcare.com herunter (Hyperlink zur richtigen Seite siehe oben).

Der Weltgesundheitsrat hat auch Listen von Mitteln veröffentlicht, die zur Hemmung, Neutralisierung und Beseitigung von Spike-Protein beitragen können. Zu den Inhibitoren, die verhindern, dass sich das Spike-Protein an Ihre Zellen bindet, gehören Prunella vulgaris, Kiefernnadeltee, Emodin, Neem, Löwenzahnextrakt und das Medikament Ivermectin.

Zu den Spike-Protein-Neutralisatoren, die verhindern, dass das Spike-Protein die Zellen schädigt, gehören N-Acetylcystein (NAC), Glutathion, Fencheltee, Sternanis-Tee, Kiefernnadel-Tee, Johanniskraut, Beinwell-Tee und Vitamin C. In einer Übersichtsarbeit vom März 2022 wird vorgeschlagen, die neurotoxischen Auswirkungen des Spike-Proteins mit den Flavonoiden Luteolin und Quercetin zu bekämpfen.

Eine zeitlich begrenzte Ernährung (TRE) und/oder eine Saunatherapie können ebenfalls dazu beitragen, toxische Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregen. Mehrere zusätzliche Entgiftungsmethoden finden Sie in „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„.

Andere hilfreiche Behandlungen und Heilmittel

Andere Behandlungen und Heilmittel, die bei COVID-Impf-Verletzungen hilfreich sein können, sind unter anderem:

Hyperbare Sauerstofftherapie, insbesondere bei Schlaganfall, Herzinfarkt, Autoimmunkrankheiten und/oder neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Hyperbare Therapie – eine viel zu wenig genutzte Behandlungsmethode„.

Reduzieren Sie Ihre Omega-6-Aufnahme. Linolsäure wird von weit über 95 % der Bevölkerung in Mengen aufgenommen, die zehnmal so hoch sind wie ideal, und trägt zu massivem oxidativem Stress bei, der die Immunabwehr beeinträchtigt. Saatöle und verarbeitete Lebensmittel müssen sorgfältig vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie in meinem früheren Beitrag.

Methylenblau in pharmazeutischer Qualität, das die mitochondriale Atmung verbessert und bei der Reparatur der Mitochondrien hilft. Es ist eigentlich das Ausgangsmolekül für Hydroxychloroquin. Eine Dosis von 15 bis 80 Milligramm pro Tag könnte einen großen Beitrag dazu leisten, die Müdigkeit zu lindern, unter der viele nach einer Impfung leiden. Es kann auch bei akuten Schlaganfällen hilfreich sein. Die wichtigste Kontraindikation ist ein G6PD-Mangel (eine genetische Erbkrankheit); in diesem Fall sollten Sie Methylenblau überhaupt nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „Die überraschenden gesundheitlichen Vorteile von Methylenblau„.

Nahes Infrarotlicht, da es die Produktion von Melatonin in Ihren Mitochondrien anregt, wo Sie es am meisten brauchen. Durch die Beseitigung reaktiver Sauerstoffspezies trägt es ebenfalls zur Verbesserung der mitochondrialen Funktion und Reparatur bei. Natürliches Sonnenlicht besteht zu 54,3 % aus Infrarotstrahlung, so dass diese Behandlung kostenlos zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie unter „Was Sie über Melatonin wissen müssen„.

Lumbrokinase und Serrapeptidase sind beides fibrinolytische Enzyme, die eine Stunde vor oder zwei Stunden nach der Einnahme auf nüchternen Magen eingenommen werden, um das Risiko von Blutgerinnseln zu verringern.

