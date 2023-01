EXKLUSIV: CDC findet Hunderte von Sicherheitssignalen für COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben Hunderte von Sicherheitssignalen für die beiden am häufigsten verabreichten COVID-19-Impfstoffe identifiziert, so die Überwachungsergebnisse, die The Epoch Times vorliegen.

Bellsche Lähmung, Blutgerinnung und Tod gehörten zu den Signalen, die bei der Analyse von Berichten über unerwünschte Ereignisse, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden, festgestellt wurden. Die CDC, die VAERS zusammen mit der Food and Drug Administration (FDA) betreibt, bezeichnet es als „das nationale Frühwarnsystem“ für Impfstoffprobleme.

In der primären Analyse der CDC wurden die Meldungen über bestimmte Ereignisse nach der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs von Moderna oder Pfizer mit den Meldungen verglichen, die nach der Verabreichung eines anderen Impfstoffs oder aller Nicht-COVID-19-Impfstoffe eingereicht wurden. Diese Art der Analyse wird als Proportional Reporting Ratio (PRR) bezeichnet.

Sicherheitssignale bedeuten, dass ein Zustand möglicherweise mit einem Impfstoff in Verbindung steht. Signale erfordern weitere Analysen, um einen möglichen Zusammenhang zu bestätigen.

Die CDC-Analyse wurde für unerwünschte Ereignisse durchgeführt, die vom 14. Dezember 2020 bis zum 29. Juli 2022 gemeldet wurden.

Die Epoch Times erhielt die Ergebnisse durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act, nachdem sich die CDC geweigert hatte, die Ergebnisse zu veröffentlichen.

VAERS ist ein passives Meldesystem, das Meldungen von jedermann akzeptiert, aber die meisten werden von Angehörigen der Gesundheitsberufe eingereicht, denen während der COVID-19-Pandemie mitgeteilt wurde, dass sie verpflichtet seien, Meldungen einzureichen, wenn nach der Impfung Probleme auftauchen. Personen, die falsche Berichte einreichen, müssen mit Strafen rechnen.

Meldungen sind kein Beweis für die Kausalität oder einen Zusammenhang zwischen einem Ereignis und einem Impfstoff. Gleichzeitig zeigen Studien, dass die Zahl der Meldungen oft zu gering ist, um das tatsächliche Auftreten von Ereignissen nach einer Impfung zu erfassen.

Die Verantwortung liegt bei den Regulierungsbehörden.

Die CDC und die FDA erklärten in Verfahrensdokumenten, dass Beamte VAERS überwachen würden, um „potenzielle neue Sicherheitsbedenken für COVID-19-Impfstoffe“ zu ermitteln, wobei die CDC die PRR-Analyse durchführt. Die CDC hat mehrfach falsche Erklärungen zum Data Mining abgegeben, aber schließlich zugegeben, dass sie mit der Überwachungstechnik erst 2022 begonnen hat – mehr als ein Jahr nach der Zulassung der Impfstoffe von Pfizer und Moderna.

Bei der PRR wird die Häufigkeit eines bestimmten unerwünschten Ereignisses nach einem bestimmten Impfstoff mit der Häufigkeit nach allen anderen Impfstoffen verglichen. Nach Angaben der CDC wird ein Signal ausgelöst, wenn drei Schwellenwerte erreicht werden: eine PRR von mindestens zwei, eine Chi-Quadrat-Statistik von mindestens vier und drei oder mehr Fälle des Ereignisses nach Erhalt des analysierten Impfstoffs. Chi-Quadrat-Tests sind eine Form der statistischen Analyse, die zur Untersuchung von Daten verwendet wird.

Die von The Epoch Times ermittelten Ergebnisse zeigen, dass Hunderte von unerwünschten Ereignissen (AEs) die Definition erfüllen, darunter schwerwiegende Zustände wie Blutgerinnung in der Lunge, Zwischenblutungen, Sauerstoffmangel im Herzen und sogar Tod. Die hohen Zahlen, insbesondere die Chi-Quadrat-Zahlen, beunruhigten die Experten.

Für viele der Ereignisse ist das Chi-Quadrat so hoch, dass aus einer Bayes’schen Perspektive die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächliche Rate der Nebenwirkungen der COVID-Impfstoffe nicht höher ist als die der Nicht-COVID-Impfstoffe, im Wesentlichen gleich Null ist“, erklärte Norman Fenton, Professor für Risikomanagement an der Queen Mary University of London, in einer E-Mail an The Epoch Times, nachdem er die Zahlen durch ein Bayes’sches Modell laufen ließ, das Wahrscheinlichkeiten auf der Grundlage der verfügbaren Informationen liefert.

Es ergab sich eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,5 Prozent, dass die Rate der Leberzirrhose nach einer COVID-19-Impfung geringer war als nach einer Nicht-COVID-19-Impfung. Bei der Myokarditis, der Herzentzündung, lag die Wahrscheinlichkeit in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen nahe bei Null.

Die Ergebnisse der CDC zeigen auch, dass ein wesentlich höherer Anteil der Ereignisse nach der COVID-19-Impfung schwerwiegend war. Bei Erwachsenen lag der Anteil beispielsweise bei 11,1 Prozent, verglichen mit 5,5 Prozent bei Nicht-COVID-19-Impfstoffen. Der Anteil der Todesfälle bei Erwachsenen lag nach der COVID-19-Impfung bei 15,4 Prozent und damit deutlich höher als die 2,5 Prozent nach anderen Impfungen.

„Die Regulierungsbehörden müssen sich eine andere kausale Erklärung für diesen Unterschied einfallen lassen, wenn sie behaupten wollen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine COVID-Impfung zum Tod führt, nicht signifikant höher ist als bei anderen Impfstoffen“, so Fenton.

Die CDC und die FDA reagierten bis Redaktionsschluss nicht auf Anfragen der Epoch Times nach einer Stellungnahme.

Ein CDC-Sprecher teilte der Epoch Times in einer E-Mail mit, dass die PRR-Ergebnisse „im Allgemeinen mit der EB-Datenauswertung übereinstimmen und keine zusätzlichen unerwarteten Sicherheitssignale ergeben haben“.

Das Archiv der Behörde erklärte in einem Begleitschreiben zu den Ergebnissen, dass die Ergebnisse „im Allgemeinen die Ergebnisse des Empirical Bayesian (EB) Data Mining“, einer von der FDA angewandten Methode, bestätigten. Die FDA hat sich geweigert, die Ergebnisse des EB-Mining zu veröffentlichen.

Ein Ausschnitt aus den PRR-Ergebnissen der CDC. Zum Vergrößern anklicken. Die vollständigen Ergebnisse können am Ende des Artikels heruntergeladen werden. (Screenshot über The Epoch Times)

‚Sollte ernst genommen und untersucht werden‘

Die US-Gesundheitsbehörden waren bisher vorsichtig, wenn es darum ging, unerwünschte Ereignisse oder Nebenwirkungen mit den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung zu bringen. Sie haben jedoch eingeräumt, dass einige Nebenwirkungen durch die Impfstoffe von Moderna und Pfizer – die beide die Boten-RNA (mRNA)-Technologie verwenden – verursacht werden, darunter Myokarditis und eine damit verbundene Erkrankung namens Perikarditis.

Bei einigen Altersgruppen ist das Risiko einer Myokarditis und Perikarditis nach einer Impfung sogar höher als nach einer COVID-19-Infektion, weshalb immer mehr Experten vor einer Impfung bestimmter Personen warnen.

Die neu gewonnenen PRR-Ergebnisse ergaben mehr als 500 unerwünschte Ereignisse, die über Myokarditis und Perikarditis hinausgehen.

„Wir wissen, dass das Signal für Myokarditis mit etwas zusammenhängt, das durch die mRNA-Impfstoffe verursacht wird, daher ist es mehr als vernünftig zu sagen, dass alles, was ein größeres Signal als Myokarditis/Perikarditis aufweist, ernst genommen und untersucht werden sollte“, erklärte Josh Guetzkow, ein israelischer Professor, der an der Princeton University in Statistik ausgebildet wurde und die VAERS-Daten während der Pandemie untersucht hat, gegenüber The Epoch Times per E-Mail.

Die CDC und die FDA erklärten in ihren Arbeitsverfahren, dass Sicherheitssignale „bei Bedarf überprüft“ würden.

„Das Muster oder der Trend von PRR- und Data-Mining-Ergebnissen über einen bestimmten Zeitraum (z. B. mehrere Wochen) wird beobachtet, bevor eine klinische Prüfung eingeleitet wird. Bei der Entscheidung, ob eine klinische Überprüfung durchgeführt wird, werden auch andere Faktoren berücksichtigt, wie die klinische Bedeutung, ob es sich um unerwartete Nebenwirkungen handelt, der Schweregrad und ob ein spezifisches Syndrom oder eine Diagnose anstelle von unspezifischen Symptomen identifiziert wurde“, heißt es in den Dokumenten.

Wird eine klinische Prüfung veranlasst, würden Berichte und zugehörige medizinische Unterlagen über das unerwünschte Ereignis geprüft, die Zeit zwischen der Impfung und dem Auftreten der Symptome bestätigt und andere Arbeiten durchgeführt.

Die FDA teilte kürzlich mit, dass von vier Signalen, die bei älteren Personen nach einer Impfung durch Moderna oder Pfizer festgestellt wurden, drei durch weitere Analysen ausgeschlossen werden konnten, aber eines – eine Lungenembolie – weiterhin die Kriterien erfüllte. Die Lungenembolie wurde in der PRR-Analyse bei Personen im Alter von 12 Jahren als Signal identifiziert.

Download der Dateien

Die Ergebnisse der Analyse liegen in Excel-Tabellen vor. Die Ergebnisse können über die unten stehenden Links heruntergeladen werden. Die Tabellen 1 und 2 wurden nicht zur Verfügung gestellt.

7.29.22 Table3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.29.22 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.29.22 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

7.22.29 Table 3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.22.29 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.22.29 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

7.15.22 Table 3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.15.22 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.15.29 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID