Plötzlicher Tod von vier jugendlichen Sportlern in Tennessee entfacht einen Feuersturm über die Sicherheit von COVID-Injektionen

In den vergangenen sechs Monaten sind in Tennessee vier junge Sportler bei der Ausübung ihrer Leidenschaft, dem Laufen, auf tragische Weise ums Leben gekommen. Dieses alarmierende Muster hat die Mainstream-Medien und die Gesundheitsbehörden endlich dazu veranlasst, die potenziellen Gefahren des experimentellen Genprodukts COVID-19 kritisch zu hinterfragen.

Mainstream-Medien NewsChannel5 fragt, ob COVID-Impfstoff Probleme im Herzen junger Athleten verursacht



Der Tod von vier jugendlichen Cross-Country-Sportlern in den letzten sechs Monaten in Tennessee lässt in der medizinischen Gemeinschaft, insbesondere bei Kardiologen, die Alarmglocken schrillen…. pic.twitter.com/V553nZJRMo