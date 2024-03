Am 21. Februar verstarb, überraschend der neuseeländische Abgeordnete Efeso Collins, der sich für Covid-19-Impfstoffe und Impfausweise eingesetzt hatte. Collins brach während einer Wohltätigkeitsveranstaltung zusammen. Er war 49 Jahre alt.

Der kanadische Arzt William Makis wird oft gefragt, ob Politiker plötzlich sterben und ob sie unter Nebenwirkungen von Impfungen leiden. Obwohl Collins ein vehementer Befürworter des Impfpasses war, ist nicht klar, ob sein Tod mit Covid-19 in Zusammenhang stand.

Der kanadische Arzt William Makis kann mit Sicherheit sagen, dass es in den Five Eyes – Australien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Neuseeland und Großbritannien – praktisch keinen plötzlichen Tod nationaler Politiker gegeben hat. Diese Tatsache macht den Tod von Efeso Collins umso schockierender.

Der britische Abgeordnete Andrew Bridgen zeigte nach beiden AstraZeneca-Impfungen tatsächlich eine „Immunreaktion“ und begann daraufhin, über die damit verbundenen Gefahren zu sprechen.

Was den Tod von Efeso Collins so erschütternd macht, ist laut Makis, dass er während körperlicher Anstrengung, nämlich bei einem Rennen, einen Herzstillstand erlitt. Dies könnte auf einen plötzlichen Herztod infolge der Impfung hindeuten, so der Arzt.

Jean Lassalle, ehemaliger Parlamentsabgeordneter in Frankreich, überlebte knapp die Injektion von Janssen, bei der er beinahe ums Leben kam. Nach seiner Corona-Impfung musste der Politiker vier Herzoperationen über sich ergehen lassen, wie er gegenüber NTD France berichtete.

Als er sich bei den französischen Präsidentschaftswahlen 2022 bewarb, erklärte er, dass er erkrankt sei, jedoch keine Beachtung fand. Laut Lassalle sei dies ein Versuch gewesen, ihn zum Schweigen zu bringen.

Während des Interviews machte Lassalle eine weitere bemerkenswerte Aussage: Er behauptete, dass Präsident Macron und die Mehrheit der französischen Parlamentarier nicht gegen Corona geimpft seien. Diese Information habe er erst später erfahren.