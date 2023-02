Podcast: Seymour Hersh im Interview in Deutsch – Wie die USA die Nord-Stream-Pipeline sprengten

In diesem Beiitrag führt der Journalist und Autor Fabian Scheidler ein Interview mit dem Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh über seinen jüngsten Artikel „How America Took Out The Nord Stream Pipeline“. Dieses Video wurde von uns ursprünglich am 15. Februar 2023 auf Englisch veröffentlicht.

ÜBER SEYMOUR HERSH: Seymour Hersh ist ein amerikanischer Enthüllungsjournalist und politischer Schriftsteller. Er wurde 1969 bekannt, nachdem er das Massaker von My Lai und dessen Vertuschung während des Vietnamkriegs aufgedeckt hat. Hierfür erhielt er 1970 den Pulitzer-Preis für internationale Berichterstattung. In den 1970er Jahren berichtete Hersh für die New York Times über den Watergate-Skandal. 2004 berichtete er für den New Yorker über die Folterung und Misshandlung von Gefangenen durch das US-Militär in Abu Ghraib im Irak. Hersh hat fünf George Polk Awards und zwei National Magazine Awards gewonnen. Er ist Autor von 11 Büchern, darunter „The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House“ (1983), eine Biografie über Henry Kissinger, die mit dem National Book Critics Circle Award ausgezeichnet wurde.

Fabian Scheidler ist Autor des Buchs „Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation“.