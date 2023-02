Pilot stirbt plötzlich und unerwartet während des Fluges

Der Fluglehrer war guter Dinge, bevor er während des Fluges plötzlich verstarb

Der Fluglehrer erlitt einen Herzinfarkt während eines Rundflugs um den Flughafen Blackpool, wo er sich mit dem qualifizierten Piloten traf, und erlitt den tödlichen Anfall während des Flugs. Der Pilot, der ihn gut kannte, glaubte zunächst, dass der Fluglehrer nur so tat, als würde er schlafen, und wurde sich der tragischen Situation erst bei der Landung bewusst, berichtet LancsLive.

Nach der Landung erkannte er, was wirklich geschah, und alarmierte die Feuerwehr und den Rettungsdienst des nahe gelegenen Flughafens, die dort stationiert waren. Der Mann konnte jedoch trotz aller Bemühungen nicht gerettet werden.

Später leitete das Air Accident Investigation Board (AAIB) eine Untersuchung ein, da die Umstände zwar nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fielen, die Zivilluftfahrtbehörde (CAA) jedoch davon ausging, dass daraus Lehren gezogen werden könnten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden nun veröffentlicht. Darin wird festgestellt, dass der 57-jährige Fluglehrer erst vier Monate zuvor eine medizinische Untersuchung bestanden hatte.

Er wurde als gut gelaunt am Morgen des 29. Juni 2022 beschrieben und hatte eine Probestunde mit drei Personen absolviert, die nichts Ungewöhnliches meldeten, bevor er sich um 10 Uhr auf die Strecke begab. Der Pilot des Flugzeugs, eines Leichtflugzeugs vom Typ Piper PA-28-161, hatte ursprünglich geplant, von Blackpool zu einem anderen Flughafen zu fliegen, änderte dann aber seine Pläne, da er überzeugt war, dass die Seitenwinde über dem Niveau lagen, das er allein fliegen durfte.

Da er die für seinen Flugverein vorgeschriebene Anzahl von Starts und Landungen in Anwesenheit eines Fluglehrers absolvieren wollte, bat er den Fluglehrer, mit ihm eine Runde zu fliegen. Er erinnerte sich daran, dass sie sich während des Rollens zur Startbahn normal unterhielten und der Fluglehrer zu ihm sagte: „Sieht gut aus, hinter Ihnen ist nichts“, als Antwort auf eine Bemerkung über die Leistungsüberprüfung.

Danach habe der Fluglehrer nichts mehr gesagt. Im Bericht heißt es: „Der Pilot erinnerte sich, dass kurz nach dem Start von der Piste 28 der Kopf des Fluglehrers zurückgerollt war. Der Pilot kannte den Fluglehrer gut und dachte, er würde nur so tun, als ob er ein Nickerchen machen würde, während der Pilot die Runde flog, so dass er zu diesem Zeitpunkt nicht dachte, dass etwas nicht stimmte.

„Er flog das Flugzeug weiter auf dem Rundkurs. Als er auf die Grundlinie einschwenkte, sackte der Fluglehrer zusammen und legte seinen Kopf auf die Schulter des Piloten.

„Der Pilot dachte immer noch, der Fluglehrer würde nur einen Scherz mit ihm machen und setzte den Anflug fort. Er landete normal auf der Piste 28 und begann, zurück zum Vorfeld zu rollen. Der Fluglehrer lag jedoch immer noch auf seiner Schulter und reagierte nicht, und der Pilot merkte, dass etwas nicht stimmte.

Eine Obduktion ergab, dass der Fluglehrer an akutem Herzversagen gestorben war, wobei unter anderem ein Blutgerinnsel in der linken Hauptstammarterie und Bluthochdruck in der Anamnese festgestellt wurden. Im AAIB-Bericht heißt es dazu: „Der Fluglehrer erlitt einen plötzlichen tödlichen Herzinfarkt, als das Flugzeug abhob.

„Bei dieser Gelegenheit war er mit einem qualifizierten Piloten unterwegs, der das Flugzeug sicher landen konnte. Wäre dies jedoch bei einem anderen Flug geschehen, hätte der Ausgang anders sein können.