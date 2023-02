Putins Verbündeter sagt, Russland werde „nicht mehr existieren“, wenn es den Krieg verliert

Russlands ehemaliger Präsident (2008–2012), Dmitri Medwedew, ein Verbündeter des derzeitigen Machthabers Wladimir Putin, sagte am Mittwoch, dass das Land „zerrissen“ werde und „nicht mehr existiere“, wenn es nicht siegreich aus dem Krieg in der Ukraine hervorgehe.

Der Konflikt, der sich am Freitag zum ersten Mal jährt, begann mit einer von Moskau geförderten Invasion, die den Schutz „ethnischer Russen“ in der Ostukraine sowie die „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ des Nachbarlandes zum Ziel hatte.

Medwedew, jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, kommentierte auf seinem Telegramm-Kanal die Rede, die US-Präsident Joe Biden am Dienstag, einen Tag nach einem Überraschungsbesuch in der Ukraine, in Polen hielt.

In Anlehnung an eine bekannte Redewendung sagte Biden in Warschau: „Wenn Russland seine Invasion stoppt, wird sie [die Invasion] jetzt enden. Wenn die Ukrainer aufhören, sich zu verteidigen, wird das das Ende der Ukraine sein. Das ist eine reine Lüge. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil“, schrieb Medwedew.

„Wenn Russland seine spezielle Militäroperation beendet, ohne einen Sieg zu erringen, wird es nicht mehr existieren und auseinandergerissen werden. Wenn die Vereinigten Staaten ihre Waffenlieferungen an das Kiewer Regime einstellen, wird der Krieg enden“, so Putins Verbündeter, der behauptete, dass eine ukrainische Niederlage nicht das Ende der Autonomie der ehemaligen Sowjetrepublik bedeuten würde.

Am Dienstag kündigte Putin unter Hinweis auf die Absicht der USA, die Atomtests wieder aufzunehmen, den Ausstieg Russlands aus dem New-START-Abkommen an, das die Zahl der strategischen Atomwaffen der beiden Länder bis 2026 auf maximal 1.550 Atomsprengköpfe und 700 ballistische Systeme begrenzt.