Endlich wollen die ersten US-Gesetzgeber die Abgabe von mRNA-Impfstoffen unter Strafe stellen

Republikanische Gesetzgeber aus Idaho haben eine Maßnahme vorgeschlagen, die die Verabreichung von mRNA-Impfstoffen in diesem Bundesstaat zu einem Vergehen machen würde.

„Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen darf eine Person keinen Impfstoff, der mit Hilfe der Boten-Ribonukleinsäure (mRNA)-Technologie entwickelt wurde, zur Verwendung bei einem Individuum oder einem anderen Säugetier in diesem Bundesstaat bereitstellen oder verabreichen“, heißt es in der House Bill 154 (pdf), die am 15. Februar von Senatorin Tammy Nichols und Abgeordneter Judy Boyle eingebracht wurde. „Eine Person, die gegen diesen Abschnitt verstößt, macht sich einer Ordnungswidrigkeit schuldig.

In Idaho wird eine Verurteilung wegen einer Ordnungswidrigkeit mit einer Gefängnisstrafe oder einer Geldstrafe geahndet.

Bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs vor dem Ausschuss für Gesundheit und Wohlfahrt des Repräsentantenhauses wies Nichols darauf hin, dass es „immer mehr Bedenken“ gegen mRNA-Impfstoffe, einschließlich COVID-19-Impfstoffe, gebe.

„Wir haben Probleme damit, dass dies im Schnellverfahren durchgeführt wurde, dass es keine Haftung gibt, dass es keinen Zugang zu Daten gibt, dass keine Risiko-Nutzen-Analyse durchgeführt wurde und dass es keine informierte Zustimmung gibt“, sagte sie.

Nichols bestand darauf, dass mRNA-Impfstoffe in ähnlicher Weise wie schädliche Medikamente behandelt werden sollten. Sie wies darauf hin, dass es im Zusammenhang mit COVID-19 mRNA-Impfstoffen „Bedenken hinsichtlich Blutgerinnseln und Herzproblemen“ gebe, die ausgeräumt werden müssten.

COVID-19 mRNA-Zulassungen

Gegenwärtig gibt es drei Arten von COVID-19-Impfstoffen – Proteinuntereinheiten, virale Vektoren und mRNA. Die von Moderna und Pfizer hergestellten und weit verbreiteten Impfstoffe fallen in die mRNA-Kategorie.

In den Vereinigten Staaten wurden rund 400 Millionen COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und über 250 Millionen von Moderna verabreicht.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) werden bei mRNA-Impfstoffen im Labor entwickelte mRNA verwendet, um Zellen im menschlichen Körper zu lehren, ein Protein oder einen Teil eines Proteins zu produzieren, das eine Immunreaktion auslöst. Diese Immunreaktion erzeugt dann Antikörper zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht.

Die demokratische Abgeordnete Ilana Rubel befragte Nichols zu den von der Food and Drug Administration (FDA) im Schnellverfahren erteilten Genehmigungen für die COVID-19 mRNA-Impfstoffe.

Rubel erkundigte sich danach, ob die Impfstoffe zunächst im Rahmen des „normalen Zulassungsverfahrens“ genehmigt wurden und anschließend die Prüfung der „normalen Tests“ bestanden haben.

„Ich sehe diesbezüglich widersprüchliche Berichte“, sagte Nichols. „Ich erhalte also mehr Informationen, um diese Frage zu klären, weil ich feststelle, dass die Tests möglicherweise nicht so durchgeführt wurden, wie wir dachten, dass sie hätten durchgeführt werden sollen, oder dass sie normalerweise für einen Zulassungsprozess als FDA-zugelassener Impfstoff durchgeführt worden wären.“

Schäden durch mRNA-COVID-19-Impfstoffe

Nach Angaben der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bis November 2022 waren 25 Prozent der Personen, die mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen geimpft wurden, am nächsten Tag arbeitsunfähig, und 8 Prozent landeten in Krankenhäusern oder Notaufnahmen.

In einem Interview mit der EpochTV-Sendung American Thought Leaders“ bezeichnete der Kardiologe Dr. Peter McCullough den Impfstoff als den toxischsten Impfstoff, den wir je in der klinischen Medizin gesehen haben“, so die CDC.

Der Kardiologe Dr. Aseem Malhotra fügte hinzu: „Ich glaube, alle kardiovaskulären Erkrankungen haben sich durch den Impfstoff verschlechtert, und alles, was mit dem Herzen schiefgehen kann, ist durch diesen mRNA-Impfstoff mit dem Herzen schiefgegangen.“

Beide Ärzte wiesen die Behauptung zurück, das Risiko einer Myokarditis – einer Entzündung des Herzmuskels – sei bei einer COVID-19-Infektion höher als bei mRNA-Impfstoffen. McCullough wies darauf hin, dass auch andere Impfstoffe, z. B. gegen Pocken, bekanntermaßen Myokarditis verursachen können.

In einem Video-Statement vom 30. Januar auf Twitter präsentierte Retsef Levi, Professor am Massachusetts Institute of Technology, seine Analyse von Daten aus Israel, aus denen hervorging, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2021 einen 25-prozentigen Anstieg bei der Diagnose „Herzstillstand“ bei Jugendlichen gab. Während dieser Zeit hat die Regierung in Israel eine massive Impfkampagne gestartet.

Die Analyse von Daten aus Australien, Schottland und dem Vereinigten Königreich „replizieren ebenfalls die Daten aus Israel“, so der Professor.

„Zum jetzigen Zeitpunkt sollten alle COVID-mRNA-Impfprogramme sofort gestoppt werden“, so Levi in dem Video.

„Inzwischen glaube ich, dass die kumulativen Beweise schlüssig sind und unsere Befürchtung bestätigen, dass die mRNA-Impfstoffe tatsächlich einen plötzlichen Herzstillstand als Folge einer impfstoffinduzierten Myokarditis verursachen. Und das ist möglicherweise nur ein Mechanismus, durch den sie Schaden anrichten.“