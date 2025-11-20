Polen nutzte eine umfunktionierte Nazi-Fabrik zur Herstellung von TNT, das über Gaza abgeworfen wird

Das staatliche polnische Unternehmen Nitro-Chem stellte laut einem neuen Bericht 90 % des TNT her, das US-Waffenhersteller zur Produktion der „Mark-Series“-Bomben verwendeten.

Von Alexander Zaitchik

Dichter Rauch und Flammen steigen auf, nachdem die israelische Armee am 13. September 2025 ein Haus in Gaza-Stadt, Gaza, angegriffen hat. (Foto von Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Getty Images).

Ein polnisches Unternehmen spielt eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von Trinitrotoluol (TNT), dem wichtigsten Sprengstoff, der im Völkermordkrieg Israels gegen Gaza verwendet wird, so der heute veröffentlichte Bericht „The Missing Ingredient: Polish TNT“. Der Bericht stammt von einer Koalition aus People’s Embargo for Palestine, Palestinian Youth Movement, Shadow World Investigations und Movement Research Unit. Nitro-Chem, ein staatliches Unternehmen im Nordosten Polens, produzierte demnach 90 % des TNT, das die USA importierten, um die Luftbomben herzustellen, die in den letzten Jahren nach Israel geliefert wurden.

Seit Oktober 2023 hat die israelische Luftwaffe (IAF) Zehntausende Bomben abgeworfen, die vermutlich mit polnischem TNT gefüllt waren, was zur Zerstörung von bis zu 80 % der Gebäude in Gaza führte, darunter zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser, Schulen und Flüchtlingslager. „Basierend auf Informationen des US-amerikanischen Bombenherstellers General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, des polnischen Unternehmens Nitro-Chem und US-amerikanischer Regierungsdatenbanken können wir schließen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein signifikanter Anteil der [Mk 84-Bomben], die Israel seit Oktober 2023 über dem Gazastreifen abgeworfen hat, mit polnischem TNT gefüllt ist“, heißt es in dem Bericht.

Nitro-Chem arbeitet mindestens seit 2016 mit US-Waffenherstellern in der Lieferkette der Mk-80-Serie zusammen. Die jüngsten Aufträge wurden im April dieses Jahres unterzeichnet, mit Lieferterminen bis 2029. Die zeitliche Nähe eines großen Vertrags während der intensivsten Phase der Luftangriffe auf Gaza im April 2024 deutet darauf hin, dass die israelische Armee schnell durch ihren großen Vorrat an ein-Tonnen-Mk-84-Bomben ging – ein Bombardement ohne jüngstes militärisches Beispiel. Laut einer Schätzung in Haaretz, die auf Offiziersinterviews beruht, handelte es sich bei bis zu zwei Dritteln der 50.000 Bomben, die die IAF bis Ende August 2024 abwarf, um Mk 84. Militärexperten beschrieben diesen Einsatz als einen, „wie man ihn seit Vietnam nicht mehr gesehen hat“.

Obwohl die Biden-Regierung Lieferungen von Mk 84 an Israel zunächst blockierte, wurde diese Sperre wenige Tage nach Trumps Amtsantritt im Januar aufgehoben. Die von Biden verhängte Blockade war nur ein kurzer Zwischenfall, und die Lieferkette sei so robust wie eh und je, heißt es in dem Bericht. Mehrere Verträge zeigen, dass die drei Länder – Polen, die USA und Israel – eifrig daran arbeiten, die Bombenvorräte der IAF wieder aufzufüllen.

Israel beantragte im Februar den Kauf von 35.529 ein-Tonnen-Bomben bei General Dynamics. Zwei Monate später unterzeichnete Nitro-Chem seinen bisher größten Vertrag über die Lieferung von 18.000 Tonnen TNT an Paramount Enterprises International – einen US-Vermittler, der das TNT an General Dynamics liefert – für den Zeitraum 2027–2029. Laut dem Bericht:

„Die Vereinbarung wurde in Polen von den CEOs von PEI und Nitro-Chem unterzeichnet, in Anwesenheit des polnischen Vizeverteidigungsministers Cezary Tomczyk, der erklärte, dass Polens Abkommen mit den USA über TNT-Exporte ‚eisern‘ seien. Der zugrunde liegende Mechanismus dieser Partnerschaft wurde von [der polnischen investigativen Nachrichtenplattform] Onet beschrieben, die im Juni 2025 untersuchte, warum Polen trotz eines seit über drei Jahren andauernden Krieges an seiner Ostgrenze nicht in der Lage ist, grundlegende Artilleriegeschosse für seine eigene Armee zu produzieren, während gleichzeitig der einzige NATO-TNT-Hersteller des Landes, Nitro-Chem, enorme Mengen TNT zu sehr niedrigen Preisen an die Vereinigten Staaten verkauft. Der Artikel zitiert eine anonyme Militärquelle, die sagte: ‚Polnischen Politikern wurde gesagt, dass Polen, wenn es den amerikanischen Sicherheits-Schutzschirm will, weiterhin TNT an sie verkaufen muss. Eine Aufkündigung dieses Vertrags wurde als ein Akt gegen amerikanische Unternehmen in Polen dargestellt.‘“

Wie die Bomben, die bereits über Gaza abgeworfen wurden, wird auch der Nachschub mit polnischem TNT in Gefechtsköpfen in einer General-Dynamics-Fabrik nördlich von Dallas verbaut. Das Unternehmen ist seit dem Vietnamkrieg Hauptauftragnehmer für Mk-80-Bomben, als diese zum Standard für die USA und ihre Verbündeten wurden.

Israel hätte Gaza nicht in diesem Ausmaß zerstören können, ohne die TNT-Produktionskapazität von Nitro-Chem, das nach dem Kalten Krieg zum größten TNT-Produzenten innerhalb der NATO und der EU wurde. Während des Oktoberkriegs 1973 übernahm die israelische Luftwaffe die US-hergestellte Mk-80-Serie, die eine Beimischung von Aluminiumpulver enthält, um Hitze und Zerstörungskraft der Ladung zu erhöhen. Israels Luftangriffe auf Gaza nutzten größtenteils die größten Bomben dieser Serie – die 1.000-Pfund-Mk-83 und die 2.000-Pfund-Mk-84. Bis April 2024 hatten israelische Piloten etwa 75.000 Tonnen polnisch hergestelltes TNT über dem dicht besiedelten Gebiet detoniert. In nuklearen Begriffen entspricht dies der Sprengkraft einer 75-Kilotonnen-Fissionsbombe – mehr als doppelt so viel wie die kombinierte Sprengkraft der über Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Bomben.

Neben Vietnam ruft die Mk-80-Lieferkette ein weiteres dunkles Kapitel der Geschichte in Erinnerung – eines, das näher am Produktionsort ihrer Hauptzutat liegt. Die Nitro-Chem-Anlage befindet sich auf dem ehemaligen Gelände einer der größten Waffenfabriken, die die Nazis zwischen 1940 und 1944 errichteten. Die Autoren des TNT-Berichts weisen darauf hin, dass polnische Widerstandszellen während der deutschen Besatzung wiederholt „in die Anlage eindrangen und Sabotageakte verübten“. In den letzten Jahren wurden keine solchen Akte gemeldet, während das TNT, das im Gaza-Genozid eingesetzt wird, über Straßen und Bahnstrecken transportiert wird, die in der Nähe mehrerer Holocaust-Gedenkstätten liegen – darunter die Stätte eines Massengrabs, bekannt als „Tal des Todes“, sowie das Konzentrationslager Potulice, in dem schätzungsweise 25.000 Gefangene interniert wurden.

Diese Ironie ist den Autoren des Berichts nicht entgangen, die schreiben: „Wir fordern Nitro-Chem und die polnischen Behörden auf, die Lieferung von TNT für die Produktion der Mk-80-Bombenserie und der von Israel eingesetzten Artillerie sowie die direkte Lieferung von Sprengstoffen an Israel unverzüglich einzustellen. Ihre Weigerung, dies zu tun, könnte die gesetzlichen Kriterien für Beihilfe zum Völkermord und anderen internationalen und nationalen Verbrechen erfüllen.“