Polen schreit nach Hilfe der NATO, da 50 Migranten die Grenze durchbrochen haben

Die polnische Grenzpolizei gab am Sonntag bekannt, dass etwa 50 Migranten, nachdem sie sich einen Weg durch Zäune und Barrieren gebahnt hatten, von Weißrussland aus die Grenze zur EU überquert haben.

„Gestern, vor 17 Uhr, sind etwa 50 Personen in der Nähe von Starzyna nach Polen eingedrungen“, teilte die Polizei von Podlaska am Sonntag mit. „Alle Personen wurden von polnischen Uniformierten gefasst und zur Grenze zurückgebracht, sagte die Sprecherin des Grenzschutzes, Katarzyna Zdanowicz, gegenüber der staatlichen polnischen Nachrichtenagentur PAP“, berichtet France24.

Polizeisprecher Tomasz Krupa stellte fest, dass die Gruppe von meist irakischen Staatsangehörigen die Grenze „mit Gewalt“ überquert habe. Zuvor hatte die Polizei allein am Samstag 223 Versuche der illegalen Einreise nach Polen registriert. Die Polizei rechnet mit einem weiteren „großen Versuch“, nachdem in den vergangenen Tagen Videos aufgetaucht sind, die zeigen, wie Migranten mit immer mehr Gewalt und Risiko versuchen, den Zaun niederzureißen, und unter anderem Steine auf polnische Grenzpolizisten werfen.

Europäische Beamte beschuldigen die Regierung von Alexander Lukaschenko weiterhin, die Krise als Rache für die jüngsten westlichen Sanktionen gegen Minsk zu inszenieren. Dazu gehören auch jüngste Berichte über belarussische Agenten, die den Migranten Waffen für die Konfrontation mit polnischen Sicherheitskräften zur Verfügung stellten, darunter auch Tränengaskanister, die sie auf die polnische Seite schleuderten.

Der jüngste Vorfall ereignete sich wie folgt: „Der Sprecher der polnischen Sicherheitsdienste Stanislaw Zaryn schrieb am Sonntag auf Twitter über Berichte über Lastwagen, die Steine und Schutt von weißrussischen Baufirmen in grenznahe Gebiete bringen“, so France24. Ein Polizeibeamter beschrieb, dass „ein Stein den Helm eines Beamten traf. Glücklicherweise musste der Polizist nicht im Krankenhaus behandelt werden.“

Am Sonntag forderte der polnische Ministerpräsident die NATO auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um auf die Krise zu reagieren:

Die NATO müsse „konkrete Schritte“ unternehmen, um die Migrantenkrise an der weißrussischen Grenze zu lösen, wurde der polnische Premierminister am Sonntag zitiert und fügte hinzu, dass Polen, Litauen und Lettland Konsultationen gemäß Artikel 4 des Bündnisvertrags beantragen könnten.

In der Zwischenzeit hat sich der russische Präsident Wladimir Putin zu der Krise geäußert, nachdem einige europäische Beamte mit dem Finger auf Moskau gezeigt hatten, weil es Weißrussland bei der Provokation an der Grenze geholfen habe:

„Wir sind bereit, auf jede erdenkliche, auf jede Weise etwas dazu beizutragen, wenn von uns abhängt“, sagte Putin am Sonntag in einem Interview mit dem russischen Fernsehen.

„Ich habe aus den Medien erfahren, was sich an der polnisch-weißrussischen Grenze abspielt. Ich habe dieses Thema noch nie mit [dem belarussischen Präsidenten Alexander] Lukaschenko besprochen. Ich habe erst zweimal mit ihm gesprochen, als diese Krise begann“, sagte Putin, als er gebeten wurde, sich zu den Behauptungen einiger westlicher Beamter und Medien zu äußern, die Russland für die Krise verantwortlich machen.

Er ging dann direkt auf die Anschuldigungen aus der EU ein: „Wenn wir also Aussagen oder Anschuldigungen in unsere Richtung hören, möchte ich allen sagen: Kümmert euch um eure internen Probleme und versucht nicht, Fragen, die von euren eigenen zuständigen Stellen gelöst werden sollten, auf jemand anderen abzuwälzen“, betonte er.

Insbesondere die russische Fluggesellschaft Aeroflot wird zusammen mit belarussischen Fluggesellschaften beschuldigt, die Massenbewegung von Migranten aus dem Nahen Osten aus ihren Heimatländern nach Minsk zu erleichtern. Putin sagte in dem Interview, dass Aeroflot, wenn dies der Fall wäre, nichts davon wüsste und internationale Reisen wie üblich durchführe.