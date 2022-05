Die kalte Realität zeigt nun, dass jeder die imperiale Nostalgie der polnischen Führung ausgenutzt hat, um sie zu manipulieren, damit sie in der Ukraine nach ihrer Pfeife tanzt.

In den Tagen nach dem Zusammenschluss mit der Ukraine zu einer De-facto-Konföderation erleidet Polen weiterhin strategische Verluste. Zunächst erklärte Zelensky den Teilnehmern des Davoser Gipfels in dieser Woche, dass sie buchstäblich jede „bestimmte Region der Ukraine, Stadt, Gemeinde oder Industrie“ übernehmen können, die sie wollen, was darauf schließen lässt, dass er sich nicht wohl dabei fühlt, wenn seine polnischen Verbündeten sein Land vollständig kontrollieren. Dann verlangte der polnische Premierminister Morawiecki, dass Norwegen das geopolitische Projekt seines Landes mit der Ukraine teilweise subventioniert, vermutlich weil Warschau erkannt hat, dass der von den USA geführte Westen ihm wahrscheinlich nichts von den rund 300 Milliarden Dollar an russischen Auslandsguthaben, die er beschlagnahmt hat, zukommen lassen wird, sondern diese Gelder stattdessen dazu verwenden wird, sich über das von Zelensky vorgeschlagene System mehr Einfluss in Kiew zu erkaufen.

Nachdem Polen von der Ukraine und dem von den USA geführten Westen im Allgemeinen ausgetrickst wurde, wird es jetzt von Deutschland ausgetrickst. Erst neulich behauptete der polnische Präsident Duda, Berlin habe sein Wort gebrochen, die an die Ukraine gelieferten Panzer seines Landes durch hochmoderne Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A7 zu ersetzen, nachdem im vergangenen Monat berichtet worden war, dass Warschau Kiew buchstäblich die Hälfte seines gesamten Arsenals (200 von 400) überlassen hat. Deutschland leugnete, dass eine solche Vereinbarung in Stein gemeißelt sei, und erinnerte die Öffentlichkeit daran, dass es lediglich gesagt habe, dass es Polens Antrag in Betracht ziehen würde, dass aber die Bearbeitung in jedem Fall erhebliche Zeit in Anspruch nehmen würde, selbst wenn es zustimmt, da es die Panzer von Grund auf neu herstellen müsste. Der Sprecher sagte auch, dass Deutschland nur über 50 der von Polen geforderten Panzer verfüge und daher nicht mehr als 200 an seinen Nachbarn liefern könne.

Diese drei strategischen Verluste in Folge, buchstäblich einer nach dem anderen und Tag für Tag, beweisen, dass Polen tatsächlich von allen ausgetrickst wird. Die sogenannten „Verbündeten“ Polens wussten, dass sie die Führung des Landes leicht manipulieren konnten, um in der Ukraine zu tun, was sie wollten, indem sie deren Sehnsucht nach der Wiederherstellung des lange verlorenen polnisch-litauischen Commonwealth ausspielten. Geblendet von diesen Wünschen gab die Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) die strategische Autonomie Polens an andere ab und folgte eifrig deren Wünschen. Sie versprachen sich davon ein gewisses illusorisches Prestige, mit dem sie ihre zunehmend unzufriedene Basis täuschen konnten, von der sie befürchten, dass sie bei den Wahlen im Herbst 2023 aus Protest gegen die Ukrainisierung ihres Landes durch die PiS zu wirklich nationalistischen Parteien „überlaufen“ könnte.

Die kalte Realität zeigt nun, dass jeder die imperiale Nostalgie der polnischen Führung ausgenutzt hat, um sie zu manipulieren, damit sie in der Ukraine nach ihrer Pfeife tanzt. Polen nahm innerhalb von nur drei Monaten über 3,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge auf und gewährte ihnen de facto Staatsbürgerrechte (einschließlich sehr großzügiger Sozialleistungen), damit sie nicht in westeuropäische Länder wie Deutschland einfallen. Dann schickte es buchstäblich die Hälfte seiner Panzer in die Ukraine, bevor es sich mit seinem Nachbarn zu einer De-facto-Konföderation zusammenschloss, in der Erwartung, dass es die Hegemonie über die Ukraine ausüben würde.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Polen noch mehr für die Ukraine getan hat, als öffentlich bekannt gegeben wurde, und das alles wird mit den hart verdienten Geldern seiner Steuerzahler finanziert. Warschau hatte unrealistischerweise erwartet, dass der von den USA geführte Westen den Löwenanteil der von Russland gestohlenen 300 Milliarden Dollar an Auslandsvermögen aushändigen würde, damit Polen die Führung beim Wiederaufbau der Ukraine übernehmen könnte, doch jeder objektive Beobachter hätte gewusst, dass sie das Geld lieber für sich selbst behalten würden, auch um ihre eigenen korrupten Projekte in diesem Land über Zelenskys neuesten Plan zu finanzieren. Die polnische Führung steht nun wie ein Dorftrottel da, nachdem sie von allen so mühelos dazu gebracht wurde, in der Ukraine nach ihrer Pfeife zu tanzen, was der polnischen Bevölkerung zunehmend bewusst wird und die PiS daher bei den Wahlen im Herbst 2023 abstrafen könnte.