Politik-Eklat: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble “warnt” (indirekt) vor Russlanddeutschen!

In den dunkelsten Zeiten Deutschlands hieß es: “Der Russe kommt!” Heute: “Der Russe ist schon da!” Und das wieder einmal pünktlich vor der Bundestagswahl im Herbst 2021, als könnte man eine Uhr danach stellen! So “manipuliert” Russland anscheinend mit “Fake News” nicht nur die Wahlen, sondern – o Gott – er ist auch schon vor Ort und wählt auch noch rechts, wählt AfD! So jedenfalls der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der damit wohl selbst Fake News verbreitet. In einem BILD-Interview vom 11. Juli 2021 warnte er vor dem “Einfluss Russlands auf Russlanddeutsche.” Konkret sagte er: „Über den TV-Sender Russia Today versucht Moskau, gezielt Deutsche mit russischen Wurzeln zu manipulieren. Die haben früher konservativ gewählt, heute sind diese Bezirke oft Hochburgen der AfD. Russia Today betreibt aber keinen Journalismus, sondern ist ein Propaganda-Sender. Hier müssen wir mit Russland ein ernstes Wort sprechen.“