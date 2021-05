Der Lockdown muss jetzt endlich beendet werden. Die Fallzahlen sinken und auch ob die Inzidenz überhaupt eine gute Grundlage ist, wird immer mehr in Frage gestellt. Zudem haben sich nun viele Aussagen der Politik und „Experten“ als unwahr und falsch herausgestellt. Werden wir bewusst angelogen und in Angst gehalten? Und was sind die Lösungen, dass sowas nicht mehr passieren kann.