Polizeidienststellen in ganz Amerika bereiten sich auf einen „gewalttätigen Sommer“ vor

Während die Mordrate stetig steigt, bereiten sich die Behörden auf ein weiteres Pulverfass vor

Polizeidienststellen in ganz Amerika verstärken und entwickeln neue Taktiken, um sich auf einen „gewalttätigen Sommer“ vorzubereiten, so ein Bericht des WSJ.

Die Vorhersage basiert zum Teil auf der Aufhebung der COVID-19 Abriegelungsbeschränkungen, obwohl diese wenig Einfluss auf die Reduzierung der Gewaltdelikte hatten, die im letzten Sommer nach dem Tod von George Floyd über die amerikanischen Städte hinwegfegte.

Steigende Waffenkriminalität und ein Anstieg der Schusswaffenverkäufe werden ebenfalls als Indiz dafür angeführt, dass die kommenden Monate ein explosives Pulverfass darstellen könnten.

„Polizeidienststellen in New York City und anderen großen Ballungsräumen in den USA verstärken ihre Patrouillen und setzen neue Taktiken ein, um sich auf einen möglicherweise gewalttätigen Sommer vorzubereiten“, heißt es in dem Bericht.

In Städten mit mindestens einer Million Einwohnern stieg die Zahl der Tötungsdelikte in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 um 32,2 %, während in New York, Dallas und Chicago die Zahl der Morde im Vergleich zu dieser Zeit im letzten Jahr deutlich gestiegen ist.

Allein in NYC gab es im bisherigen Jahresverlauf 451 Schießereien, ein Anstieg um 86% im Vergleich zu 2020, als es 242 Schießereien gab.

„Bedenken Sie, dass New York im vergangenen Jahr den gewalttätigsten Sommer seit 1996 erlebt hat“, so berichtet Zero Hedge. „In der Zwischenzeit ist das Land derzeit extrem polarisiert, nicht nur wegen der Polizeireform, da die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten auf die Straßen der USA übergeschwappt sind, und Anti-Polizeiaktivisten auf der ganzen Welt heftig gegen die Pandemie-Maßnahmen protestieren, die ganze Wirtschaftszweige zerstört haben – von denen wir uns gut vorstellen können, dass unsere „weisen und wohlwollenden“ Führer nicht zögern werden, sie wieder einzuführen, wenn COVID-19 auch nur daran denkt, sich wieder bemerkbar zu machen.“

Wie wir bereits hervorgehoben haben, werden laut John Roman, einem Senior Fellow der Gruppe für Wirtschaft, Justiz und Gesellschaft bei NORC an der Universität von Chicago, die nachhaltigen Auswirkungen der COVID-Abriegelungen zusätzlich zum Verlust des Vertrauens in die Polizei zu gewalttätigen Unruhen in diesem Sommer führen.

„Der Sommer 2021 wird abnormal gewalttätig sein. Und der Sommer 2022 ebenso. Das ist die neue Normalität“, schrieb Roman.