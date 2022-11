Polnischer Präsident Duda wird von russischen Witzbolden verarscht und gibt hochsensible Informationen über Bombenanschläge in Polen weiter (VIDEO)

Der polnische Präsident Duda wurde dazu verleitet, hochsensible Informationen an russische Witzbolde weiterzugeben, die sich als der französische Präsident Macron ausgaben.

Der polnische Präsident Duda fing an, mit den Witzbolden zu sprechen, weil er dachte, er würde mit dem französischen Präsidenten Macron sprechen.

Der Vorfall wurde von SFGate berichtet:

Russische Komödianten, die sich als französischer Präsident ausgaben, brachten den polnischen Präsidenten Andrzej Duda dazu, ihnen sensible Informationen zu geben, nachdem letzte Woche eine Rakete in Ostpolen explodiert war. Dudas Büro bestätigte am Dienstag, dass er letzte Woche zu einer Person durchgestellt wurde, die behauptete, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu sein.

Dudas Büro sagte, es sei einer von vielen internationalen Anrufen gewesen, die der Präsident zu einem angespannten Zeitpunkt am 15. November erhalten habe, kurz nachdem eine Rakete in Ostpolen, nahe der Grenze zur Ukraine, eingeschlagen war und zwei Männer getötet hatte. Nach Angaben der NATO und der polnischen Regierung stammte die Rakete höchstwahrscheinlich von einem ukrainischen Luftabwehrsystem, das als Reaktion auf russische Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur abgefeuert wurde. In der neuen Aufnahme, die von den russischen Scherzkeksen Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow, bekannt als Wowan und Lexus, auf YouTube veröffentlicht wurde, ist Duda zu hören, wie er einem Mann, den er für Macron hält, für seinen Anruf dankt.

In englischer Sprache berichtet Duda von dem Zwischenfall mit den Raketen, von seinen Plänen, die NATO um Konsultationen zu ersuchen, und davon, dass er sehr darauf bedacht sei, die Situation mit Russland, das am 24. Februar in die benachbarte Ukraine einmarschiert ist, nicht zu verschärfen.

In dem Telefonat bedankte sich Duda bei „Macron“ für den Anruf und sprach dann über den Angriff auf Polen am selben Tag. Das waren wahrscheinlich russische Raketen“, so Duda zu den Ereignissen an diesem Tag.

Duda erklärte weiter, er habe mit Biden gesprochen und Biden glaube nicht, dass Russland hinter den Raketen stecke. Duda fuhr fort, dass der ukrainische Präsident Zelinsky „absolut sicher war, dass es russische Raketen waren“. Zelinsky teilte Duda auch mit, dass es nicht möglich sei, dass die Rakete von Ukrainern abgeschossen wurde.

Duda erklärt weiter, er wolle keinen Krieg mit Russland. Dann bestätigt er, dass sein Außenminister bestätigt hat, dass es sich um eine russische Rakete handelt. Die Rakete wurde in Russland hergestellt, aber beide Seiten haben in Russland hergestellte Raketen.

Die AP meldete zunächst, dass es sich um eine russische Rakete handelte, zog ihren Bericht jedoch Stunden später zurück und behauptete, die Rakete stamme aus der Ukraine.

[Anmerkung des Herausgebers: In einer früheren Version des Artikels vom 15. November 2022 berichtete die Associated Press fälschlicherweise, basierend auf Informationen eines hochrangigen amerikanischen Geheimdienstmitarbeiters, der anonym bleiben wollte, dass russische Raketen nach Polen eingedrungen seien und zwei Menschen getötet hätten. Spätere Berichte zeigten, dass die Raketen aus russischer Produktion stammten und höchstwahrscheinlich von der Ukraine zur Verteidigung gegen einen russischen Angriff abgefeuert wurden. AP hat den Artikel zurückgezogen].

In der Bildunterschrift des Videos, das vor einigen Stunden auf YouTube veröffentlicht wurde, heißt es: