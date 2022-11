KLM macht den Anfang: Mit digitalem Pass und Gesichtserkennung will man lange Warteschlangen vermeiden

Ein digitaler Reisepass soll helfen, lange Warteschlangen am Flughafen Schiphol zu vermeiden. KLM wird im Februar auf dem Flughafen einen Versuch mit „biometrischem Boarding“, d. h. mit Gesichtserkennung, starten. Dies dürfte die Reise erheblich erleichtern. Die Passkontrolle wird dann bereits zu Hause durchgeführt.

An den Plänen wurde viel Kritik geübt. „Wie wir dachten, wurde das Chaos absichtlich herbeigeführt, um die ‚Lösung‘ zu liefern: die digitale ID“, twittert Eva Vlaardingerbroek.

Wir erinnern uns an das Reisechaos im letzten Sommer.

„Schön und transparent. Der Plan war die ganze Zeit da, dann schikaniert man die Reisenden monatelang wegen absichtlicher Unterbesetzung und kommt dann mit der gewünschten Lösung aus der Deckung“, sagt Koen Verhagen, der Initiator von Properganda.

Digitale ID und Impfpässe sind der Beginn eines „sozialen Kreditsystems“, bei dem „Europa zu China wird“, sagt Eva Vlaardingerbroek @EvaVlaar

