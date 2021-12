„Postpandemische Belastungsstörung“ … ernsthaft?

Es gibt einen Grund dafür, dass Herzinfarkte und Blutgerinnsel sehr viel häufiger auftreten werden … aber der Impfstoff hat nichts damit zu tun. Offensichtlich …

Ärzte warnen davor, dass für Hunderttausende von Menschen im Vereinigten Königreich ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten oder kardiale Ereignisse bestehen könnte.

In einem Gespräch mit dem „Evening Standard“ sagten der Psychotherapeut Mark Rayner und der Gefäßchirurg Tahir Hussein, dass es im Vereinigten Königreich in naher Zukunft „300.000 neue Patienten mit Herzproblemen“ geben könnte.

Was ist die Ursache? Nun, das wäre die „Post Pandemic Stress Disorder“. Eine neue Krankheit, die „noch nicht anerkannt ist“, obwohl „viele Experten glauben, dass sie anerkannt werden sollte“.

Es ist eine völlig reale Sache. Sie haben es nicht einfach erfunden. Seien Sie nicht zynisch.

Die Angst und der Stress im Zusammenhang mit der „Pandemie“ haben die Bevölkerung so sehr belastet, dass die Ärzte landesweit einen Anstieg der Herzkrankheiten um 5 % vorhersagen, und zwar nicht nur bei älteren oder gebrechlichen Menschen.

Dr. Hussein sieht bereits …

eine starke Zunahme von thrombosebedingten Gefäßerkrankungen in meiner Praxis. Es werden viel jüngere Patienten eingeliefert, die chirurgische und medizinische Eingriffe benötigen als vor der Pandemie.

Einige von euch bekloppten Impfgegnern da draußen stellen vielleicht verrückte Fragen wie: „Könnte diese Zunahme von Blutgerinnseln und Herzkrankheiten damit zusammenhängen, dass Millionen von Menschen einen nicht getesteten Impfstoff gespritzt bekommen haben?“

Aber das ist absurd. Und ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen aufhören, zynisch zu sein.

Ja, gut, im Interesse der Fairness sollten wir erwähnen, dass kürzlich berichtet wurde, dass die Impfung von „AstraZeneca“ Blutgerinnsel verursachen kann.

Es hat sich herausgestellt, dass all die Leute, die das im März behauptet haben, nicht nur Verschwörungstheoretiker waren, die Fehlinformationen verbreitet haben. Sie hatten völlig recht. Aber die Gerinnsel sind nur selten, also keine Sorge. Und man weiß jetzt sozusagen, was die Ursache ist, so dass künftige Chargen in Ordnung sein könnten.

Und ja, ebenfalls im Interesse der Fairness: Es stimmt, dass sowohl die Pfizer- als auch die Moderna-Spritze Herzprobleme verursachen können. Beide können nach Angaben der CDC Perikarditis und Myokarditis verursachen, zu deren Komplikationen Herzinfarkte, Herzversagen und Schlaganfälle gehören.

Die britische Regierung hat sogar spezielle Leitlinien für den Umgang mit Myokarditis „nach der Covid19-Impfung“ erstellt.

Aber genau wie bei den Blutgerinnseln ist dies sehr selten. Natürlich nicht so selten, dass man keinen speziellen Leitfaden für den Umgang damit bräuchte, aber doch sehr, sehr selten.

Der Punkt ist: Ja, alle wichtigen Covid-Impfstoffe haben bekanntermaßen herzbezogene Nebenwirkungen, und ja, einige Ärzte sagen jetzt einen starken Anstieg herzbezogener Gesundheitsprobleme voraus, aber diese stehen in keinem Zusammenhang.

Ehrlich gesagt ist die Vorstellung, dass es sich hier um eine mediale Psy-Op handeln könnte, die der präventiven Schadensbegrenzung dient, lächerlich.

Hören. Sie. Auf. Zynisch. Zu. Sein.

Jeder Zusammenhang zwischen Herzproblemen und Impfstoffen ist einfach nur Pech oder ein Zufall. Es ist wirklich nur der Stress.

Stellen Sie keine Fragen über den Impfstoff. Entscheiden Sie sich nicht gegen die Impfung. Und machen Sie sich auf keinen Fall Gedanken darüber, was in dem Impfstoff enthalten ist. Sorgen verursachen Stress, der – im Gegensatz zu Impfstoffen – Herzprobleme verursacht.

Lassen Sie sich einfach impfen. Und nehmen Sie die zweite Dosis. Und die Auffrischungsimpfung, alle drei Monate. Und die Auffrischungsdosen für die Varianten.

Um sicher zu gehen, sollten Sie sich viermal im Jahr impfen lassen, jedes Jahr, für den Rest Ihres natürlichen Lebens und/oder bis Sie an einem Herzinfarkt sterben.

… aufgrund von Stress.

Seien Sie doch nicht zynisch.