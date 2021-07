Präsident Biden will nun die alle unabhängigen Medien zensieren und von den „Social“-Plattformen verbannen!

mercola.com

In einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 16. Juli 2021 gab Pressesprecherin Jen Psaki zu, dass die Biden-Administration den Ersten Verfassungszusatz verletzt, indem sie Social-Media-Firmen auf Beiträge und Konten aufmerksam macht, von denen sie glaubt, dass sie „Fehlinformationen“ über COVID-Injektionen verbreiten

Diese Art der Absprache zwischen Unternehmen und Regierung zur Zensur der freien Meinungsäußerung ist illegal. Wie der Richter des Obersten Gerichtshofs Clarence Thomas feststellte: „Die Regierung kann nicht durch die Androhung nachteiliger staatlicher Maßnahmen erreichen, was die Verfassung ihr direkt verbietet.“

Die Biden-Administration will, dass COVID-„Fehlinformanten“ von allen Social-Media-Plattformen entfernt werden, nicht nur von einer oder zwei

In der gleichen Pressekonferenz, sagt Psaki auch das die COVID Schüsse als „genehmigt“, und mit „durch den Goldstandard der FDA-Zulassungsverfahren gegangen sind.“ Dies ist nachweislich falsch. Alle derzeit erhältlichen COVID-Spritzen sind nur für den Notfalleinsatz zugelassen. Keine ist zugelassen und keine hat ihre Sicherheitsstudien abgeschlossen

Der Aufruf der Biden-Administration, durch öffentliche Einrichtungen und private Unternehmen jeden zu zensieren, der Informationen über die Risiken und den fehlenden Nutzen dieser COVID-Injektionen teilt, muss aus ethischen, rechtlichen und verfassungsrechtlichen Gründen zurückgewiesen werden

In einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 16. Juli 2021,1 gab Pressesprecherin Jen Psaki zu, dass die Biden-Administration den ersten Verfassungszusatz verletzt, indem sie Social-Media-Firmen auf Beiträge und Konten aufmerksam macht, von denen sie glaubt, dass sie „Fehlinformationen“ über COVID-Injektionen verbreiten. Auf die Frage eines Reporters, wie diese Kennzeichnung funktioniert, sagte Psaki:

„Nun, ich würde zunächst sagen, es sollte nicht überraschen, dass wir in regelmäßigem Kontakt mit Social-Media-Plattformen stehen – genauso wie wir in regelmäßigem Kontakt mit Ihnen allen und Ihren Medienunternehmen stehen – über Bereiche, in denen wir Bedenken haben, Informationen, die nützlich sein könnten, Informationen, die für Ihre Zuschauer interessant sein könnten oder auch nicht … Daher stellen wir regelmäßig sicher, dass Social-Media-Plattformen die neuesten für die öffentliche Gesundheit gefährlichen Narrative kennen, die wir und viele andere Amerikaner sehen … Und wir arbeiten daran, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Durchsetzung der Richtlinien für Social-Media-Plattformen besser zu verstehen.

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben, um es ein wenig zu veranschaulichen. Die falsche Erzählung, die da draußen über COVID-19-Impfstoffe aktiv bleibt, also immer noch online zu lesen ist, so Bsp. Das diese Impfungen Unfruchtbarkeit verursachen … die aber immer wieder widerlegt wurde. Das ist beunruhigend, aber ein hartnäckiges Narrativ, das wir und viele andere gesehen haben, und wir wollen wissen, dass die Social-Media-Plattformen Schritte unternehmen, um es anzugehen. Das sind ungenaue, falsche Informationen … Und das ist ein Beispiel für die Art von Informationen, die wir kennzeichnen oder ansprechen …

Also ein paar der Schritte, die … konstruktiv für die öffentliche Gesundheit des Landes sein könnten, sind die Bereitstellung für Facebook oder andere Plattformen, um die Auswirkungen von Fehlinformationen auf ihre Plattform und das Publikum, das sie erreichen, zu messen und öffentlich zu teilen … mit allen von Ihnen, um robuste Durchsetzungsstrategien zu schaffen, die ihre Eigenschaften überbrücken und Transparenz über Regeln bieten. Sie sollten nicht von einer Plattform verbannt werden und von einer anderen nicht, wenn Sie – Fehlinformationen da draußen verbreiten.

In ihrem Pressebriefing vom 15. Juli 20212 zitierte Psaki den Bericht „The Disinformation Dozen“ des Center for Countering Digital Hate (CCDH), der behauptet, dass 65 % der Anti-Impf-Inhalte auf Facebook und Twitter von 12 Personen stammen, darunter auch von mir.

Laut Facebook haben sie 18 Millionen Beiträge mit „COVID-Fehlinformationen“ entfernt und mehr als 2 Milliarden Nutzer mit „zuverlässigen Informationen“ verbunden, was staatlich sanktionierte Informationen bedeutet. Die Biden-Administration ist mit diesen bereits schwankenden Zahlen nicht zufrieden und denkt, dass mehr getan werden muss. Konkret, wie Psaki erwähnt, wollen sie das „Desinformations-Dutzend“ von allen verfügbaren Social-Media-Plattformen verbannen.

Psaki desinformiert die Öffentlichkeit über den Zulassungsstatus des Impfstoffs

In derselben Pressekonferenz am 16. Juli bezeichnete Psaki die COVID-Impfung als „zugelassen“ und als „den Goldstandard des FDA-Zulassungsprozesses durchlaufen“. Sie sagte: „Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, das zu wissen:

„Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu wissen … Und wir haben es hier mit einer Frage von Leben oder Tod zu tun, und so hat jeder eine Rolle zu spielen, um sicherzustellen, dass es genaue Informationen gibt … Es ist klar, dass es mehr [Schritte] gibt, die unternommen werden können …

Das Global Engagement Center des Außenministeriums hat herausgefunden, dass Russland und China ihre eigenen Impfstoffe durch Botschaften beworben haben, die die Entwicklungsprogramme für Impfstoffe westlicher Herkunft untergraben. Es geht also um mehr als nur den Wettbewerb um Impfstoffe.

Das Risiko und die Auswirkung besteht darin, dass diese Art von Informationen das Risiko potenzieller Nebenwirkungen im Zusammenhang mit westlichen Impfstoffen vergrößert. Das ist es, was sie tun – was die Informationen – einige dieser Fehlinformationen tun – und die Öffentlichkeit in die Irre führen, indem sie fälschlicherweise behaupten, dass mRNA-Impfstoffe ungetestet und daher riskant sind, obwohl viele von ihnen zugelassen sind und den Goldstandard des FDA-Zulassungsprozesses durchlaufen haben.



Dies ist nachweislich falsch. Alle derzeit verfügbaren COVID-Injektionen sind nur für den Notfalleinsatz zugelassen. Sie sind nicht lizenziert oder zugelassen. Gegenwärtig gilt die Notfallzulassung für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren. Diese beiden Begriffe, „für den Notfall zugelassen“ und „für den Gebrauch genehmigt“, sind nicht austauschbar.

Biden Administration startet illegalen Angriff auf die freie Meinungsäußerung

Man fragt sich, ob das Eingeständnis, dass sie Beiträge und Konten markieren, die sie nicht mögen, damit Social-Media-Firmen sie entfernen können, ein Versuch ist, illegale staatliche Übergriffe zu normalisieren. Es kommt auf diese Weise rüber.

Aber lassen Sie uns klar sein. Diese Art der Absprache zwischen Unternehmen und Regierung zur Zensur der freien Meinungsäußerung verstößt gegen die US-Verfassung und ist illegal. Wie der Richter des Obersten Gerichtshofs Clarence Thomas in einem Urteil vom 5. April 20216 feststellte, in dem er sich zur Fähigkeit von Social-Media-Giganten äußerte, die freie Meinungsäußerung zu kontrollieren:

„Die Regierung kann nicht durch die Androhung nachteiliger staatlicher Maßnahmen erreichen, was die Verfassung ihr verbietet, direkt zu tun … Unter dieser Doktrin könnten Kläger anfechtbare Ansprüche gegen eine digitale Plattform haben, wenn diese als Reaktion auf Drohungen der Regierung nachteilige Maßnahmen gegen sie ergreift.“

Selbst wenn die Biden-Administration Social-Media-Firmen nicht mit nachteiligen Maßnahmen droht, wenn sie sich weigern, nach Lust und Laune der Regierung zu zensieren, kann die Regierung nicht private Unternehmen benutzen, um etwas in ihrem Namen zu tun, was sie rechtlich nicht selbst tun darf.

Anders ausgedrückt: Es ist illegal für Regierungsbeamte, private Unternehmen unter Druck zu setzen, damit sie in ihrem Namen oder auf ihre Bitte hin die freie Meinungsäußerung zensieren, da sie als Regierungsbeamte selbst nicht das Recht haben, die freie Meinungsäußerung zu verletzen.

Das Gleiche gilt für Generalstaatsanwälte, die öffentlich dazu aufgerufen haben, dass Social-Media-Firmen Beiträge verbieten und Konten löschen sollen, sowie für den Chirurgischen Generalarzt, Dr. Vivek Murthy, der kürzlich erklärte, dass eine „Epidemie von Fehlinformationen und Desinformationen“ das Leben der Menschen gefährdet. Auch er hat illegal dazu aufgerufen, dass „Technologie- und Social-Media-Firmen sich mit der Art und Weise befassen, wie sich Fehlinformationen und Desinformationen auf ihren Plattformen verbreiten“.

Zu diesem Zweck hat er sogar seinen eigenen 22-seitigen Bericht veröffentlicht, der dazu rät, sich mit den „Superverbreitern von Fehlinformationen“ zu befassen und Bildungseinrichtungen, von der Grundschule bis zum College, sowie private Geldgeber zu nutzen, um falsche und irreführende Informationen zu „überwachen und anzugehen“. Die Rockefeller Foundation verschwendete keine Zeit mit ihrer Antwort und kündigte 13,5 Millionen Dollar an neuen Mitteln an, um bei diesen Bemühungen zu helfen.

Noch einmal: Diese Regierungsvertreter haben das Recht auf ihre eigene Meinung. Aber sie haben nicht das Recht, die Meinung und/oder Informationen anderer Leute zu zensieren, schon gar nicht veröffentlichte Forschung. Und da sie nicht das verfassungsmäßige Recht haben, Amerikaner zu zensieren, können sie auch nicht private Unternehmen bitten, dies für sie zu tun.

Regierungsbeamte brechen auch mehrere Gesetze, indem sie Anreize für Amerikaner schaffen, an medizinischen Experimenten teilzunehmen, und mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten, um Personal zur Teilnahme an medizinischen Experimenten zu verpflichten. Es ist wirklich bemerkenswert, was passiert, und die Tatsache, dass so viele Gesetze sind eklatant in dem Bemühen, eine Nadel in jedem Arm zu bekommen gebrochen schlägt etwas anderes als die öffentliche Gesundheit Interesse im Spiel ist.

Warum ist die Wahrheit über natürliche Immunität verboten?

Ich bin immer noch auf Twitter, und in letzter Zeit wurde als einziger Beitrag einer gelöscht, in dem ich darauf hinwies, dass natürlich infizierte Menschen eine robuste und lang anhaltende Immunität entwickelt haben, und dass Gesundheitsbeamte ehrlich sein und zugeben müssen, dass diese Immunität sehr stark ist.

An meinen Beitrag hatte ich ein Papier angehängt, das im Peer-Review-Journal Nature veröffentlicht wurde. Twitter zensiert mich jedoch auf eine andere Art und Weise, indem es eine ausführliche Warnung für Benutzer veröffentlicht, die auf irgendwelche Links zu Mercola.com klicken, die ich auf Twitter poste, dass der Besuch meiner Seite „möglicherweise unsicher ist“ – was völlig falsch ist.

Genesene COVID-Patienten haben eine robuste Immunität, auch wenn ihre Symptome mild waren und die nachfolgende Antikörperzahl niedrig ist, weil latente Antikörper-produzierende Zellen, sogenannte Gedächtnis-B-Zellen für SARS-CoV-2, noch in ihrem Knochenmark existieren. Dies wurde in einer anderen Nature-Studie gezeigt. Wenn sie erneut auf das SARS-CoV-2-Virus treffen, beginnen diese Gedächtniszellen, neue Antikörper zu produzieren, die das Niveau wieder anheben und das Virus eliminieren.

Die Website der National Institutes of Health erklärt sogar, dass die Genesung von COVID-19 eine „dauerhafte Immunität“ bietet und dass das Immunsystem von mehr als 95% der Menschen, die sich von COVID-19 erholten, „mindestens 3 von 5 Komponenten des Immunsystems hatten, die SARS-CoV-2 bis zu acht Monate nach der Infektion erkennen konnten.“ Diese Forschung wurde zum Teil vom NIAID finanziert und in der Zeitschrift Science veröffentlicht.

Es ist klar, dass das Narrativ der natürlich erworbenen Immunität eine erhebliche Bedrohung für die Masseninjektionskampagne darstellt. Die Information stellt keine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Ganz im Gegenteil. Je mehr Menschen davon wissen, desto weniger Angst werden sie haben. Wenn sie es sind, die sich erholt haben, werden sie wissen, dass sie jetzt einen guten Schutz haben. Wenn es sich bei dem ehemaligen COVID-Patienten um ein Familienmitglied oder einen Freund handelt, können sie sich mit diesen Menschen wohlfühlen, weil sie wissen, dass sie kein Infektionsrisiko darstellen.

Wenn es wirklich darum ginge, die Menschen vor einer Infektion zu schützen, würde man die natürliche Immunität akzeptieren und die Menschen dazu ermutigen, sich die Studien anzusehen, die zeigen, dass an den meisten Orten der Erde bereits eine natürliche Immunität erreicht wurde. Aber wenn es um SARS-CoV-2 geht, bestehen sie darauf, dass sogar diejenigen, die bereits eine natürliche Immunität haben, eine COVID-Impfung bekommen sollten. Und warum? Sie sind bereits immun! Und es gibt keinen zusätzlichen Nutzen, eine COVID-Spritze zu bekommen, wenn man bereits Antikörper hat.

Forscher der Cleveland Clinic untersuchten dieses Problem und kamen zu dem Schluss, dass Menschen, die mindestens 42 Tage vor der Impfung positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, keinen zusätzlichen Schutz durch die Impfung erhielten, der über ihre natürliche Immunität hinausgeht.

Null Nutzen und alle Risiken für genesene COVID-Patienten

In der Zwischenzeit kann die COVID-Injektion bei denjenigen, die bereits mit dem Virus infiziert sind, eine ungünstige Immunreaktion auslösen, die sie einem deutlich erhöhten Verletzungs- und Todesrisiko aussetzt. Wie von Dr. Hooman Noorchashm, einem Herzchirurgen und Patientenfürsprecher, erläutert:

„Virale Antigene persistieren in den Geweben der natürlich Infizierten für Monate. Wenn der Impfstoff zu früh nach einer natürlichen Infektion eingesetzt wird, oder noch schlimmer während einer aktiven Infektion, aktiviert der Impfstoff eine starke Immunantwort, die das Gewebe angreift, in dem die natürlichen viralen Antigene persistieren. Dies, so vermute ich, ist die Ursache für die hohe Anzahl von unerwünschten Ereignissen und wahrscheinlich Todesfällen, die wir bei den kürzlich Infizierten nach der Impfung beobachten.“

Anfang März 2021 bestätigten Forscher des King’s College die Richtigkeit von Noorchashms Bedenken. Sie fanden heraus, dass Menschen, die bereits mit COVID-19 geimpft wurden, dreimal häufiger Nebenwirkungen des Impfstoffs erfahren als diejenigen, die dem Virus noch nicht ausgesetzt waren, und dies scheint sowohl für die mRNA- als auch für die DNA-Version des Impfstoffs zu gelten.

Anhand der Daten der ZOE-App des Kings College, die mehr als 700.000 Impfungen aufgezeichnet hat, berichteten 35,7 % derjenigen, die die Pfizer-Impfung erhielten und zuvor infiziert waren, über Nebenwirkungen, verglichen mit nur 12,2 % derjenigen, die zuvor nicht infiziert waren.

Bei dem Impfstoff von AstraZeneca hatten 52,7 % der zuvor Infizierten Nebenwirkungen, verglichen mit 31,9 % derjenigen, die zuvor nicht infiziert waren. Trotz dieser dokumentierten Risiken empfiehlt die FDA weiterhin die COVID-Impfung für Personen mit natürlicher Immunität.

Impfung vs. natürliche Immunität

Public Health England hat Daten veröffentlicht, die zeigen, dass nur 44 von 6.614 zuvor infizierten Personen ein zweites Mal positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestet wurden. Von diesen 44 entwickelten nur 15 Symptome, sodass es durchaus möglich ist, dass der Rest einfach falsch positiv war.

So oder so scheint das Risiko einer erneuten Infektion nach der Genesung von COVID-19 selten zu sein, und das Risiko einer erneuten Infektion ist weitaus geringer als das Risiko einer Infektion bei Personen, die vollständig „geimpft“ sind. Wie die Israel National News am 13. Juli 2021 berichteten:

„Coronavirus-Patienten, die sich von dem Virus erholten, hatten ein weitaus geringeres Risiko, sich während der letzten Welle der Pandemie zu infizieren, als Menschen, die gegen COVID geimpft waren … Daten des Gesundheitsministeriums über die Welle von COVID-Ausbrüchen, die im Mai dieses Jahres begann, zeigen, dass Israelis mit einer Immunität aus einer natürlichen Infektion weit weniger wahrscheinlich wieder infiziert wurden im Vergleich zu Israelis, die nur eine Immunität durch Impfung hatten.

Während der jüngsten Welle, die im Mai begann, wurden mehr als 7700 neue Fälle des Virus festgestellt, aber nur 72 der bestätigten Fälle wurden bei Personen gemeldet, von denen bekannt war, dass sie zuvor infiziert waren – das heißt, weniger als 1 % der neuen Fälle. Etwa 40 % der neuen Fälle – oder mehr als 3.000 Patienten – betrafen Personen, die sich trotz Impfung infiziert hatten. Bei einer Gesamtzahl von 835.792 Israelis, von denen bekannt ist, dass sie sich von dem Virus erholt haben, belaufen sich die 72 Fälle von Reinfektion auf 0,0086% der Menschen, die bereits mit COVID infiziert waren.

Im Gegensatz dazu war die Wahrscheinlichkeit, dass sich geimpfte Israelis nach der Impfung anstecken, 6,72-mal höher als nach einer natürlichen Infektion. Über 3000 der 5.193.499 oder 0,0578% der geimpften Israelis haben sich bei der letzten Welle infiziert.

Unmöglich, dass COVID-Spritzen eine positive Wirkung haben



Wer kann in einer Welt der unterschiedlichen Meinungen und der sich ewig weiterentwickelnden Wissenschaft das Recht auf die Wahrheit beanspruchen? Der Pressesprecher des Weißen Hauses scheint zu denken, dass die Biden-Administration Anspruch auf die Wahrheit haben sollte, während er im gleichen Atemzug die Öffentlichkeit desinformiert, indem er sich auf die COVID-Impfungen als FDA-zugelassen mit „Goldstandard“-Sicherheitsstudien hinter ihnen bezieht.

Gesundheitsbehörden und ihre Beamten desinformieren die Öffentlichkeit auch jedes Mal, wenn sie behaupten, dass eine durch Impfung induzierte Immunität besser ist als eine natürliche Immunität, da dies allem widerspricht, was wir jemals über Virologie gelernt haben. Es mag für einige Krankheiten zutreffend sein, aber für COVID-19 kann man das sicher nicht sagen. Es gibt viel mehr Daten, die darauf hindeuten, dass die COVID-Impfung ein unnötiges Risiko darstellt, das einen vernachlässigbaren Nutzen bietet.

Die Gesamttodesrate bei nicht-institutionalisierten Infektionen liegt bei nur 0,26 %. Unter 40 Jahren liegt sie bei 0,01 %. Darüber hinaus zeigen die Daten, dass die absolute Risikoreduktion für alle vier COVID-Injektionen zwischen 0,7 % und 1,3 % liegt. Da das absolute Risiko, das überwunden werden muss, niedriger ist als der Nutzen, den diese Injektionen bieten können, kann eine Massenimpfung einfach keinen positiven Einfluss auf die Bevölkerung haben. Es ist mathematisch unmöglich.

Denken Sie daran, dass gesunde Erwachsene unter 50 Jahren, Jugendliche und Kinder ein Risiko von weniger als 1 % haben, durch COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden und zu sterben, so dass für sie keine medizinische Notwendigkeit für diese experimentelle Injektion besteht. Die gesamte nicht-institutionalisierte Infektions-Todesrate liegt bei nur 0,26%. Unter 40 Jahren liegt sie bei 0,01%.24 Diese Quoten sind einfach kein starkes Argument für eine Masseninjektion mit einem experimentellen Genveränderungswerkzeug.

Darüber hinaus zeigen die Daten, dass die absolute Risikoreduktion für alle vier COVID-Injektionen zwischen 0,7 % und 1,3 % liegt.25,26 (Die Wirksamkeitsraten von 67 % bis 95 % beziehen sich alle auf die relative Risikoreduktion.) Da das absolute Risiko, das überwunden werden muss, geringer ist als der Nutzen, den diese Injektionen bieten können, kann eine Massenimpfung einfach keinen positiven Einfluss auf die Bevölkerung haben. Es ist mathematisch unmöglich.

Während also die Regierung, die Führung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Befürworter der Impfung darauf bestehen, dass wir der Wissenschaft folgen müssen, tun sie selbst alles andere als das. Seit anderthalb Jahren bestehen sie darauf, dass Pandemie-Maßnahmen wie Abriegelungen, das Tragen von Masken und Injektionen mit Genmodifikationen der einzige Weg nach vorne sind, obwohl Berge von Beweisen gegen jede einzelne dieser Strategien sprechen.

Es geht also nicht um Wissenschaft. Wenn es so wäre, würden sie Studien vorlegen, die die Gegenerzählung mit überwältigender Mehrheit widerlegen und nachweisbare Vorteile belegen. Aber das tun sie nicht. Stattdessen entfesseln sie persönliche Angriffe und Verleumdungskampagnen, um die Menschen davon abzuhalten, auf irgendetwas zu hören, das nicht aus ihrer Propagandamaschine kommt.

Biden-Administration will Ihre privaten Texte überwachen

Die Biden-Regierung ist nun so weit gegangen, dass sie vorschlägt, dass SMS-Anbieter private Textnachrichten auf Fakten überprüfen, um sicherzustellen, dass Amerikaner keine unbequemen Fakten an Freunde und Familie weitergeben.

Ironischerweise erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Kevin Munoz, gegenüber Politico, dass dieser Schritt Teil der „unerschütterlichen Verpflichtung der Regierung sei, die Politik aus den Impfbemühungen herauszuhalten“. Die Gegenreaktion kam schnell, sowohl von Gesetzgebern als auch von Privatpersonen, aber die Zeit wird zeigen, ob es genug war, um das Weiße Haus zum Umdenken zu bewegen.

Es geht auch nicht um die öffentliche Gesundheit, denn wenn es so wäre, würde man die natürliche Immunität akzeptieren und nicht auf Schritt und Tritt gegen das Gesetz verstoßen. Nein, es geht nur darum, eine Nadel in jeden Arm zu bekommen – Wissenschaft, Logik und gesunder Menschenverstand seien verdammt. Die Frage ist, warum.

Viele meiner Artikel im vergangenen Jahr haben detaillierte Beweise dafür geliefert, dass diese Masseninjektionskampagne ein Werkzeug ist, um eine neue Weltordnung der Überwachung, der weltweiten Armut und der vollständigen Beseitigung medizinischer und persönlicher Freiheiten einzuläuten.

Der Aufruf der Biden-Administration zur Zensur – durch öffentliche Einrichtungen und private Unternehmen – jeder, der Informationen über Risiken und den fehlenden Nutzen dieser COVID-Injektionen teilt, ist eindeutig Teil dieser Agenda und muss aus ethischen, rechtlichen und verfassungsrechtlichen Gründen abgelehnt werden.

Quelle: