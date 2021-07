Video einer Frau (34), die nach einem Impfstoff von Pfizer kaum noch laufen kann, geht um die Welt

Eine Reihe von Videos auf Instagram zeigt eine Frau, die kaum noch laufen kann, nachdem sie die Corona-Impfung bekommen hat. In einem Video bricht die 34-jährige Georgia-Rose Segal fast auf dem Küchenboden zusammen. In einem anderen liegt sie krampfend in einem Krankenhausbett.

Die Videos wurden auf dem Konto Imjustbait gepostet, das 4,7 Millionen Follower hat. In den Videos heißt es, dass die Frau nach ihrer zweiten Pfizer-Spritze am 29. Juni täglich in Ohnmacht fällt, unter neurologischen Problemen leidet und ihre Beine immer weniger gebrauchen kann. Vor der Injektion war sie bei bester Gesundheit. Die Nachricht wurde mehr als 100.000 Mal geliked.

Instagram nimmt die Videos nicht offline, da dies eine dokumentierte Nebenwirkung des Impfstoffs ist. Eine Person antwortete: „Das ist der Grund, warum ich es noch nicht genommen habe.“ Jemand anderes schrieb: „Und das ist der Schrott, den sie allen einimpfen wollen. Nein danke.“

Die Frau hatte zunächst einen privaten Account, machte ihn aber öffentlich, weil ihre Freunde ihre Erfahrungen teilen wollten, schreibt die Zeitung The Times. Imjustbait bot daraufhin an, ihre Videos zu veröffentlichen. Sie war insgesamt neun Tage im Krankenhaus.

Die 23-jährige Kellnerin Kevani Aird sah sich die Videos ebenfalls an. Sie möchte nicht geimpft werden. „Ich traue der Sache nicht“, sagte sie. „Ich traue der Regierung nicht. Es ist das Risiko nicht wert.“