Präsident des Europäischen Forschungsrates: Nutzen Sie religiöse und militärische Führer für Impfkampagnen

Machen Sie sich nicht die Mühe, die Wissenschaft zu erklären, nutzen Sie einfach religiöse und militärische Führer, um die Menschen zu impfen, sagt der Präsident des Europäischen Forschungsrates.

Maria Leptin, Redakteurin der Agenda des Weltwirtschaftsforums, ist überzeugt, dass Regierungen nicht die Wissenschaft nutzen sollten, um ihre Bürger von experimentellen mRNA-Injektionen zu überzeugen. Stattdessen müsse man nur das „religiöse Establishment“ einbeziehen, um das Verhalten der Menschen zu manipulieren, oder einen Armeegeneral, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sich das Land im Krieg befinde.

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang dieses Jahres fand eine Podiumsdiskussion darüber statt, wie die Welt ihre Covidien-Strategie von der Bekämpfung von Pandemien auf das Management von Endemien umstellen könnte. Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Stéphane Bancel, CEO von Moderna, Shyam Bishen, Mitglied des WEF-Exekutivausschusses, Seth F. Berkley, ehemaliger CEO von GAVI und Mitbegründer von COVAX, Michelle Williams von der Harvard University und Maria Leptin, Präsidentin des Europäischen Forschungsrates.

„Die Covid-19-Pandemie hat die Schwierigkeiten und Risiken der wissenschaftlichen Verleugnung aufgezeigt … wie sehen Sie die Situation jetzt, hat sie sich verbessert oder nicht?“, fragte Euronews-Moderatorin Sasha Vakulina Leptin.

„Ich wünschte, sie hätte sich verbessert“, antwortete Leptin, „und ich bin ein leidenschaftlicher Wissenschaftler“. Aber sie ist überzeugt, dass die Wissenschaft hinter den Impfstoffen nicht erklärt und die Öffentlichkeit im Dunkeln gelassen werden sollte. Leptin ist überzeugt, dass Impfkampagnen nicht mit informierter Zustimmung durchgeführt werden sollten, sondern der Bevölkerung durch Manipulation oder Zwang aufgezwungen werden sollten. Diese Taktik ist wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn die evidenzbasierte Wissenschaft „die Wissenschaft“ nicht unterstützt und die Bevölkerung sie wahrscheinlich infrage stellen wird.

„Zwei der Länder, die am erfolgreichsten eine hohe Durchimpfungsrate erreicht haben, haben dies nicht dadurch erreicht, dass sie ihre Bürger dazu gebracht haben, die Wissenschaft zu verstehen“, sagte sie.

„Das eine ist Bhutan, wo man eine Kampagne sehr erfolgreich vorbereitet hat, die Bedürfnisse des Landes und der Bürger berücksichtigt hat, die religiösen Autoritäten informiert und sogar einbezogen hat, um den richtigen Zeitpunkt und das richtige Datum zu finden, und eine fantastische Durchimpfungsrate erreicht hat. Es wurde keine Wissenschaft erklärt.

„Das andere Beispiel, das ich kenne, ist Portugal, wo die Kampagne einem pensionierten Armeegeneral anvertraut wurde. Der Armeegeneral behandelte das Land wie seine Truppen und rief die Truppen zusammen. Er erklärte den Krieg zu einem Krieg, den das Land in patriotischer Leidenschaft gemeinsam kämpfen wollte. Und sie waren dort oben, glaube ich, führend in Europa, wenn nicht sogar in der Welt. Also keine Wissenschaft. Das sollten wir nicht vergessen.

„Gute Planung, durchdachte Integration in einem Land und die passende Einstellung in einem anderen.“

Die Impfung mit Covid war und ist ein riesiges Experiment an der Weltbevölkerung. Ein wichtiges Detail, das von allen Diskussionsteilnehmern und dem Moderator übersehen wurde, ist, dass in beiden von Leptin angeführten Beispielen die Empfänger der experimentellen Injektionen nicht freiwillig zugestimmt haben.

Leptin und ihre Mitdiskutanten sollten sich den Inhalt des wichtigsten Dokuments in der Geschichte der medizinischen Forschungsethik, des Nürnberger Kodex, in Erinnerung rufen.

Im ersten der zehn Kodizes, die 1947 in Nürnberg verabschiedet wurden, heißt es: „Die freiwillige Einwilligung der Versuchsperson ist absolut unerlässlich. Das New England Journal of Medicine („NEJM“) liefert weitere Details:

Dies bedeutet, dass die betroffene Person die Fähigkeit haben muss, ihre Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, ihre Entscheidung frei und ohne Anwendung von Gewalt, Betrug, Täuschung, Zwang, Nötigung oder anderen Formen des Zwangs oder der Nötigung zu treffen; und dass sie über ausreichende Kenntnisse und Verständnis der Elemente des Forschungsgegenstandes verfügen muss, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Letzteres setzt voraus, dass die Versuchsperson vor der Einwilligung über die Art, die Dauer und den Zweck des Versuchs, die Methode und die Mittel, mit denen er durchgeführt werden soll, alle vernünftigerweise zu erwartenden Unannehmlichkeiten und Gefahren sowie die Auswirkungen auf ihre Gesundheit oder ihre Person, die sich aus ihrer Teilnahme an dem Versuch ergeben können, aufgeklärt wird.

Die Pflicht und Verantwortung, die Qualität der Einwilligung festzustellen, liegt bei jeder Person, die den Versuch initiiert, leitet oder daran teilnimmt. Es handelt sich um eine persönliche Pflicht und Verantwortung, die nicht ungestraft an andere delegiert werden kann.

Wie kann eine Person, die ein Experiment initiiert, leitet oder durchführt, die notwendige freiwillige Zustimmung eines Teilnehmers erhalten, ohne die Wissenschaft zu erklären?