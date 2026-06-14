Präsident Trump kündigt an, dass das Friedensabkommen mit dem Iran am Sonntag unterzeichnet wird und die Meerenge für alle geöffnet wird und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Präsident Trump bestätigt, dass er vorhat, das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran morgen (Sonntag) zu unterzeichnen, wodurch die Meerenge für alle geöffnet wird

(Sonntag) zu unterzeichnen, wodurch die Meerenge für alle geöffnet wird Der pakistanische Premierminister bestätigt, dass sich die USA und der Iran auf den endgültigen Wortlaut des Abkommens geeinigt haben

Die IRGC wehrt sich weiterhin gegen das Abkommen

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Präsident Trump kündigt Unterzeichnung des Iran-Friedensabkommens am Sonntag an – Straße soll für alle geöffnet werden

Präsident Trump erklärte, dass ein lang erwartetes Abkommen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten am Sonntag unterzeichnet werden soll, was den Weg für die Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus ebnen werde.

In einer über Truth Social veröffentlichten Erklärung griff Präsident Trump zunächst Präsident Obama an:

Barack Hussein Obamas Abkommen mit dem Iran, das JCPOA, war ein einfacher, schöner, reibungsloser Weg zu einer Atomwaffe, die der Iran bereits vor sechs Jahren gehabt hätte und schon längst eingesetzt hätte.

Dann erklärte er, warum sein Abkommen anders ist:

Mein Abkommen mit dem Iran ist das genaue Gegenteil: EINE MAUER GEGEN ATOMWAFFEN!

Tatsächlich wollen sie keine Atomwaffe mehr, noch werden sie eine besitzen, weder durch Kauf, Entwicklung noch durch irgendeine andere Form der Beschaffung.

Das Abkommen soll morgen unterzeichnet werden, und unmittelbar nach der Unterzeichnung ist die Straße von Hormus FÜR ALLE FREIGEGEBEN.

Beziehungen aufbauen:

Unsere Beziehung zum Iran ist eine ganz andere und bessere als die früherer Regierungen.

Im Gegensatz zu Obamas Zahlungen in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar an den Iran, darunter 1,7 Milliarden Dollar in barem Geld, wird kein Geld den Besitzer wechseln.

Wir freuen uns darauf, langfristig mit dem Iran und dem gesamten Nahen Osten zusammenzuarbeiten.

Zum Thema Nuklearstaub:

Zu gegebener Zeit, wenn sich alles beruhigt hat, werden wir vordringen und den Nuklearstaub holen, der tief unter den mächtigen versunkenen Granitbergen vergraben ist – dank unserer wunderschönen B-2-Bomber und ihrer brillanten Piloten –, und ihn auflösen und vernichten, sei es im Iran oder in den Vereinigten Staaten.

…

Hoffentlich wird dieser Prozess schnell, einfach und reibungslos ablaufen.

Falls nicht, haben wir die ultimative Alternative, die hoffentlich nie wieder zum Einsatz kommen wird!

Trumps Erklärung stand jedoch im Widerspruch zu den Äußerungen des iranischen Außenministeriums, das laut staatlichen Medienberichten bereits früher am Tag angedeutet hatte, dass das Abkommen am Sonntag nicht unterzeichnet werden würde.

Wir werden sehen…

Unterzeichnung des Iran-Friedensabkommens innerhalb von 24 Stunden erwartet, technische Gespräche sollen folgen, sagt Pakistans Sharif

Nachdem es am Freitag zu einem seltenen Moment der Einigkeit zwischen Teheran und Washington gekommen war, in dem erklärt wurde, dass eine Absichtserklärung (MoU) für ein Friedensabkommen tatsächlich „kurz bevorstehe“, gab es nun weitere Details aus Pakistan.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif sagte, die Vereinigten Staaten und der Iran hätten sich auf den endgültigen Wortlaut des Abkommens geeinigt, doch seltsamerweise bereite sich Pakistan nun auf eine elektronische Unterzeichnung vor, die ⁠innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet wird.

Wird dies das erste Docusigned-Friedensabkommen der Geschichte sein?

Sharif wies ferner darauf hin, dass auf diese Unterzeichnung in der kommenden Woche Gespräche auf technischer Ebene folgen werden – doch genau hier wird sich der sprichwörtliche Teufel im Detail verbergen.

Die Unterzeichnung des MoU soll Berichten zufolge eine Verlängerung des Waffenstillstands vom 7. April um 60 Tage beinhalten, während der die Straße von Hormus schrittweise wieder geöffnet werden soll – oder besser gesagt, dies ist zumindest die sehr optimistische Sicht der Dinge, da Teheran nach wie vor darauf besteht, dass sein Militär die Kontrolle über die Straße hat, was das Pentagon entschieden als Unwahrheit zurückgewiesen hat.

Der Iran versucht also, an seinem offensichtlichen geografischen Druckmittel festzuhalten, während die USA dies gänzlich zurückweisen.

Ein weiterer interessanter möglicher Streitpunkt – der jedoch vorerst nur übertüncht zu sein scheint – ist der Status der Atomfrage, die seit langem ein Hauptstreitpunkt ist.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi machte am Freitag deutlich, dass der Iran davon ausgeht, dass die Bedingungen bezüglich des Atomprogramms des Landes innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung des ersten Abkommens endgültig festgelegt werden. Im Wesentlichen bedeutet dies also, dass der Iran seinen Wunsch, die Atomverhandlungen zu verschieben, erst nach dem eindeutigen Ende des bewaffneten Konflikts durchsetzen könnte. Der Iran ist seit langem bestrebt, die Frage eines endgültigen Kriegsendes von der Behandlung seines Atomprogramms zu trennen.

Wichtig ist, dass Araghchi andeutete, die beiden Seiten könnten die 60-Tage-Frist weiter verlängern, und in einer solchen verlängerten Übergangszeit könnte noch viel schiefgehen. Dennoch bleibt es dabei, dass Washington – und sicherlich die amerikanische Öffentlichkeit – keine Lust auf eine Eskalation hat, die zu einem Szenario mit Bodentruppen und umfassenden Operationen zum Regimewechsel führen würde (und das bedeutet fast zwangsläufig den Aufbau einer neuen Nation).

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Übersetzung von „X“: Wir sind näher an einem Friedensabkommen als je zuvor. Mit einer abgeschlossenen Vereinbarung, die in den nächsten 24 Stunden erwartet wird, bereitet sich Pakistan auf die elektronische Unterzeichnung des Friedensabkommens unmittelbar danach vor, gefolgt von technischen Verhandlungen auf der nächsten Woche. Wir möchten den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran für ihr anhaltendes Engagement während der Verhandlungen danken, und wir richten unseren aufrichtigen Dank an unsere Brüder in der Region für ihre Unterstützung. Wir sind überzeugt, dass dieses historische Friedensabkommen eine starke Grundlage für dauerhaften Frieden schaffen wird.

CNN hatte zuvor die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass der Frieden im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Genf besiegelt werden könnte. Der folgende Bericht vom Samstag scheint dies als bevorstehendes Szenario zu bestätigen:

Die Außenminister Pakistans und der Schweiz äußerten laut dem Außenministerium in Islamabad während eines Telefongesprächs am Samstag die Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Friedensverhandlungen zur Beendigung des US-Kriegs gegen den Iran.

Obwohl keine weiteren Details genannt wurden, erklärten beide Seiten, sie hofften, dass diese Bemühungen zu Frieden und Stabilität in der Region beitragen würden.

Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar und der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis vereinbarten Berichten zufolge, engen Kontakt zu halten im Vorfeld von Gesprächen, die voraussichtlich vor dem bevorstehenden G7-Gipfel im nahegelegenen Evian, Frankreich, vom 15. bis 17. Juni stattfinden sollen.

IRGC und tiefe Spaltungen im Iran bleiben bestehen

Unterdessen greift das Wall Street Journal erneut eine bekannte US-Erzählung auf – dass es tiefe Spaltungen innerhalb des Iran darüber gibt, wie auf die Vermittlungsbemühungen der USA zu reagieren ist. Die Frage ist, inwieweit die zivile Führung tatsächlich die Macht hat, endgültige Entscheidungen zu treffen, oder wie fest der IRGC diesen Prozess im Griff hat.

„Der Iran steht vor einem eigenen politischen Dilemma, wenn es darum geht, den Hardlinern im Korps der Islamischen Revolutionsgarden ein Abkommen schmackhaft zu machen, die sich standhaft weigern, Trumps Forderungen nach Beschränkungen seines Atomprogramms nachzugeben, insbesondere ohne Vorabzugeständnisse aus Washington“, schreibt das WSJ. „Doch der Schaden, den das Land während des Krieges und durch die US-Blockade des Persischen Golfs erlitten hat, drängt Teheran in Richtung einer Einigung.“

Iran’s Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi said he discussed the draft MoU with the U.S. in a joint meeting with the Russian and Chinese ambassadors in Tehran. “The strategic partnership between Iran, China, and Russia, will continue with full strength,” Gharibabadi said. pic.twitter.com/8srDtnobyF — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 13, 2026

Übersetzung von „X“: Der stellvertretende Außenminister Irans, Kazem Gharibabadi, sagte, er habe das Entwurf des Memorandums über das Verständnis (MoU) mit den USA in einem gemeinsamen Treffen mit den russischen und chinesischen Botschaftern in Teheran besprochen. „Die strategische Partnerschaft zwischen Iran, China und Russland wird mit voller Stärke fortgesetzt“, sagte Gharibabadi.

Unterdessen werden Frieden und rote Linien weiterhin auf eine harte Probe gestellt:

US-Streitkräfte haben mehrere iranische Einweg-Angriffsdrohnen abgeschossen, die auf die Straße von Hormus zusteuerten, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle Reuters am Freitag mit – dies ist die jüngste militärische Eskalation, obwohl Washington und Teheran von Fortschritten bei den Friedensgesprächen sprechen.

Die Quelle, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, die Drohnen hätten eine Bedrohung für den Handelsverkehr dargestellt.

Präsident Donald Trump hatte den Iran am Freitag zuvor davor gewarnt, weitere Drohnen auf Schiffe abzufeuern, die versuchen, die Meerenge zu durchqueren, und sagte, Teheran solle „sich besser zusammenreißen, und zwar SCHNELL!“

Die Strategie des Iran bestand darin, Blut zu wittern und daraus Kapital zu schlagen – er spürte eine gewisse Panik im Weißen Haus (je länger sich dies hinzieht … Sumpf ist dabei ein gefürchtetes Schlüsselwort) – und so hat er ein Interesse daran, die wirtschaftlichen Probleme und den globalen Energieschock zu verlängern, um der Trump-Regierung ein Pfund Fleisch abzuringen (solange die Islamische Republik selbst die Konfrontation überstehen kann).

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