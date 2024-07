Die ehemalige US-Außenministerin und Lieblingsdienerin des Teufels, Hillary Clinton, fordert in einem gefälschten Interview mit russischen Witzfiguren, die sich als Ex-Präsident Poroschenko ausgeben, dass noch mehr Ukrainer sterben sollen, indem sie in die Offensive gehen.

“Wir werden Ihnen die Mittel geben, nicht nur die Stellung zu halten, sondern auch in die Offensive zu gehen. Viele von uns werden alles tun, damit Biden wiedergewählt wird”, betont sie.

Das Teufelskind mit dem Blut von Millionen an den Händen behauptet, Trump sei ein sehr gefährlicher Kandidat, der schlecht für die USA, die Ukraine und den Rest der Welt sei – und deshalb wolle sie ihr Land weiter zerstören, indem sie “alles dafür tut, Biden wiederzuwählen”.

Hallo, hier ist Hillary Clinton.

Hallo, Sekretärin, ich bin sehr froh, Sie zu hören.

Ich bin wirklich froh und glücklich.

Aber die Situation, wissen Sie, ich verfolge Ihre Äußerungen die ganze Zeit, und ich weiß, dass Sie in der Gruppe von Jermak Rasmussen sind, und Sie wissen, dass die Situation schon sehr unterschiedlich ist. Das Problem ist, wann wir die Hilfe bekommen.

Das Problem ist, dass wir jetzt unter diesen neuen Bedingungen das Geld für den Kredit zurückzahlen müssen.

Nun, ich denke, wir werden es Schritt für Schritt angehen.

Und dann wurde mir gesagt, dass es so positioniert wurde, dass es so schnell wie möglich zu Ihnen in die Ukraine geschickt werden kann.

Ich hoffe also, dass die Hilfe sehr, sehr schnell ankommt, um Ihnen zu helfen.

Okay.

Nun, das Problem ist, wenn wir eine andere Bedrohung sehen, dann sind es die bevorstehenden Wahlen in den USA, und wenn der Präsident ein anderer sein wird, wird uns das einige Probleme bereiten, denn wie wir sehen, sind wir bereit zu kämpfen, und wir kämpfen so gut wir können. Aber ich sehe, das Problem ist, was Donald Trump sagt.

Sie haben recht, das ist schrecklich.

Und ich tue alles, damit Präsident Biden wiedergewählt wird, und ich bin sehr zuversichtlich, dass dies im November der Fall sein wird.

Aber es ist natürlich eine sehr schwierige Zeit in diesem Land.

Aber ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass die Ukraine alles tut, was sie tut.

Und ich möchte Ihnen wirklich für Ihre Unterstützung danken.

Sie waren eine sehr starke Stimme für Ihr Volk und für Ihr Land.

Und lassen Sie uns das so gut wie möglich machen, lassen Sie uns Ihnen die Mittel geben, die Sie brauchen, um sich selbst zu unterstützen, um nicht nur die Stellung zu halten, sondern auch in die Offensive zu gehen.

Und dann werden viele von uns in diesem Land alles tun, um Präsident Biden wiederzuwählen.

Nun, ich hoffe es.

Ich hoffe es, weil Sie wissen, dass Präsident Trump die Ukraine hasst, und das ist keine gute Nachricht für mich.

Und die Lage ist kompliziert.

Und Sie wissen, dass viele Republikaner schwer zu verstehen sind.

Nun, ich denke, Sie haben recht, besorgt zu sein.

Ich würde Ihnen nie sagen, dass Sie es nicht sein sollten, denn er ist ein sehr gefährlicher Kandidat und er wäre sehr schlecht sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für den Rest der Welt, einschließlich der Ukraine.

Aber ich denke, je mehr die Ukraine ihre Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit unter Beweis stellen kann und das tut, was Sie auf dem Schlachtfeld tun, desto mehr sendet sie eine sehr starke Botschaft an den Rest der Welt.

Sie müssen also verstehen, dass Sie so gut wie möglich vorankommen müssen, und wir alle werden unser Bestes tun, um Sie und Präsident Biden weiterhin zu unterstützen.