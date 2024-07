Israels durchgesickerter Plan zur Annexion des Westjordanlandes, erklärt

Von Qassam Muaddi

Der Plan des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich, das Westjordanland zu annektieren, würde bedeuten, dass über 60 % des Gebiets Teil Israels werden. Palästinensische Experten sagen jedoch, dass dies “bereits geschieht”.

Die Frage der schleichenden Annexion des Westjordanlandes durch Israel ist in den letzten Tagen wieder aufgetaucht, nachdem eine durchgesickerte Aufnahme des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich einen “dramatischen” Plan enthüllt hat, der eine dauerhafte israelische Kontrolle über das Westjordanland vorsieht, “ohne dass die Regierung der Annexion beschuldigt wird”, wie Smotrich sagte.



Smotrichs Äußerungen, die von der israelischen Nichtregierungsorganisation Peace Now aufgezeichnet und von CNN und der New York Times veröffentlicht wurden, erfolgten während einer Rede, die er Anfang Juni vor Siedlerführern hielt. Smotrich wurde aufgezeichnet, als er sagte, er habe in den letzten anderthalb Jahren einen Plan ausgearbeitet und ihn Israels Premierminister Netanjahu vorgelegt, der “voll und ganz einverstanden” sei.



Im Mittelpunkt des Plans steht die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen im Westjordanland von der israelischen Armee auf die Zivilbehörden der israelischen Regierung. Smotrich sagte, dass er die Schaffung eines ganzen Verwaltungsorgans beaufsichtigt habe, das direkt mit der Regierung verbunden sei, und dass die Mitglieder dieses Organs bereits in die Zivilverwaltung der israelischen Armee eingebettet seien.

Seit 1967 verwaltet Israel das Westjordanland und den Gazastreifen unter einer militärischen Verwaltungsbehörde, der Militärregierung. 1981 wurde an ihrer Stelle die Zivilverwaltung eingerichtet. Nachdem Netanjahu im Jahr 2022 die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels gebildet hatte, wurde Smotrich mit der Leitung der Zivilverwaltung betraut. Seit dem 7. Oktober hat Smotrichs Hardliner-Politik, die den Ausbau der Siedlungen vorantreibt, einen neuen Höhepunkt erreicht, und der kürzlich durchgesickerte Annexionsplan lässt Befürchtungen über die Absichten des selbsternannten Faschisten gegenüber den im Westjordanland lebenden Palästinensern aufkommen.

Smotrich zufolge stellen die von ihm angestrebten Verwaltungsänderungen einen “dramatischen Wandel” dar, der einer “Veränderung der DNA des Systems” gleichkommt.

Smotrich sagte, dass große Budgets für Infrastrukturprojekte für den Siedlungsausbau und für “Sicherheitsmaßnahmen” für die Siedlungen bereitgestellt wurden, und fügte hinzu, dass das Ziel eines solchen Plans darin bestehe, “zu verhindern, dass das Westjordanland Teil eines palästinensischen Staates wird.”

Smotrich-Plan “bereits in Kraft

Smotrichs undichte Stelle kommt zu einer Zeit, in der das Westjordanland seit dem 7. Oktober einen dramatischen Anstieg der gewalttätigen Übergriffe von Siedlern auf palästinensische Dörfer erlebt hat. Bereits in den ersten Tagen des aktuellen israelischen Angriffs auf den Gazastreifen begannen israelische Siedler eine Reihe von Angriffen auf palästinensische Landgemeinden und vertrieben mindestens 20 Gemeinden im Jordantal, den angrenzenden östlichen Hängen (dem Mu’arrajat-Gebiet) und in Masafer Yatta in den südlichen Hebron-Hügeln vollständig. Smotrichs Verbündeter und Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, beaufsichtigte persönlich die Verteilung von Schusswaffen an Siedler, die weiterhin palästinensische Dörfer und Straßen im Westjordanland angreifen.

Smotrichs Plan “ist eine Beschreibung dessen, was bereits vor Ort geschieht”, sagte Khalil Tafakji, ein palästinensischer Experte für israelische Siedlungen und ehemaliger Direktor der Kartenabteilung im Jerusalemer Orient House, gegenüber Mondoweiss.

“Das ist es, was wir seit Jahren beschreiben und wovor wir warnen: eine schrittweise De-facto-Annexion des Westjordanlandes, die Hand in Hand mit der Gewalt der Siedler geht, um das Gebiet C von den Palästinensern ethnisch zu säubern”, betonte er.

Das Gebiet C umfasst die Gebiete im Westjordanland, in denen die Palästinenser nach den Osloer Vereinbarungen keinerlei Souveränität oder Autorität haben dürfen. Es erstreckt sich über 61 % des Westjordanlands und umfasst die Grenzen des Gebiets, das Jordantal und den Raum zwischen den palästinensischen Dörfern und Städten.

“Der Plan stellt jedoch eine wesentliche Änderung der Art und Weise dar, wie das Westjordanland im israelischen System behandelt wird”, sagte Tafakji. “Es wird unter der zivilen Kontrolle der israelischen Regierung stehen, was den Siedlungsbau und die Expansion in einer Weise erleichtern würde, dass das Gebiet C zu einer direkten Erweiterung Israels wird.”

“Die nächste Stufe”, fuhr Tafakji fort. “Die nächste Stufe wäre, der Palästinensischen Autonomiebehörde die Befugnis zum Bau und zur Urbanisierung in Gebiet B zu entziehen und gleichzeitig den Druck auf die Palästinenser zu erhöhen, um sie zum Verlassen des Gebiets zu zwingen”, erklärte er.

Das Gebiet B umfasst die städtischen Gebiete außerhalb der großen Stadtzentren, in denen die Palästinenser ohne die Sicherheitskontrolle durch die israelische Armee eine begrenzte zivile Autorität ausüben können.

“Gegenwärtig beantragen die Palästinenser in Gebiet B Baugenehmigungen bei ihren örtlichen Gemeinden, die diese im Rahmen ihrer Stadtpläne erteilen können”, erklärte Tafakji. “Dies würde sich nicht ändern, aber die Stadtpläne würden nicht mehr von den Gemeinden und den Planungsabteilungen der Palästinensischen Autonomiebehörde festgelegt, sondern von der israelischen Regierung selbst, wodurch die palästinensischen Städte zu tatsächlichen Reservaten unter israelischer Kontrolle würden.”

“Dies ist keine große Enthüllung über Israels Absichten oder Strategie im Westjordanland, aber es zeigt, wie Israel es tut und plant, es in Zukunft zu tun”, stellte Tafakji klar.