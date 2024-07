“Ich fühlte mich, als würde ich sterben”: Nachrichtenfotograf, der durch COVID-Booster verletzt wurde, will Impfpolitik ändern

Von John-Michael Dumais

In einem Interview mit The Defender beschrieb der Fotojournalist Craig Norkus aus Minneapolis die schwächenden gesundheitlichen Probleme, die er nach seiner zweiten COVID-19-Auffrischungsimpfung hatte, die monatelangen Fehldiagnosen und wie er schließlich wirksame alternative Behandlungsmethoden fand.

Craig Norkus, ein erfahrener Fotojournalist des Minneapolis-Fernsehens, war bis kurz nach seiner zweiten Moderna mRNA COVID-19-Booster-Spritze im November 2022 ein ultra-fitter und muskulöser Amateursportler.

Nur wenige Tage nach der Injektion begann Norkus mit Kopfschmerzen, Nebenhöhlenentzündungen sowie Hitzewallungen und Erkältungen. Er dachte sich nicht viel dabei.

Doch an Thanksgiving verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Er begann, unter extremer Erschöpfung, Muskelschwäche und geistiger Umnachtung zu leiden. Ende Dezember musste er sich von seinem Arbeitsplatz beurlauben lassen.

“Es war eine plötzliche, seltsame Veränderung – eine beklemmende Qual”, sagte er. “Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich würde sterben”, sagte er.

Norkus’ Suche nach einer angemessenen Diagnose und Behandlung führte ihn auf eine frustrierende Reise zu mehreren Ärzten und Spezialisten, die die Ursache seines Zustands nicht feststellen konnten.

Mit der Hilfe seines Partners und seiner Hartnäckigkeit bei der Suche nach Lösungen fand er schließlich einen Arzt, der seine Symptome als Anzeichen einer Impfverletzung identifizierte.

Der Arzt verordnete unkonventionelle Behandlungen, mit denen die meisten von Norkus’ Symptomen gelindert werden konnten und er im letzten Sommer wieder arbeiten konnte.

Ende des vergangenen Jahres erlitt Norkus einen schweren Rückfall. Doch dank einiger neuer Behandlungen fühlt er sich allmählich wieder wie früher. Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit The Defender war er seit zwei Wochen wieder bei der Arbeit.

Norkus glaubt, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht, und nutzt diese Erfahrung, um das Bewusstsein für die Risiken von Impfstoffen zu schärfen, Impfgeschädigten zu helfen und den Haftungsschutz der Pharmaunternehmen zu beenden.

‘Ist es jetzt in meinem Kopf?’

Als sich Norkus’ Zustand Ende 2022 verschlechterte, begab er sich mehrmals in eine Notfallambulanz, doch die Besuche brachten keine Antworten. Er wurde negativ auf COVID-19 getestet, bekam Antibiotika verschrieben und wurde nach Hause geschickt. Doch seine Symptome hielten an.

Zwischen Dezember und Januar 2023 suchte Norkus mehrmals seinen Hausarzt auf, der Dutzende von Bluttests durchführte, aber die Ursache seiner Krankheit nicht feststellen konnte.

Auf der Suche nach Antworten suchte Norkus verzweifelt Spezialisten auf, darunter auch Neurologen, die jedoch keine endgültige Diagnose stellen konnten.

Ein Arzt verlegte einen persönlichen Termin in letzter Minute auf Zoom und versuchte, neurologische Tests “durch meinen Computerbildschirm” durchzuführen. Er diagnostizierte bei Norkus Migräne und möglicherweise die Parkinson-Krankheit, verschrieb Medikamente und forderte Norkus auf, sich in drei Monaten wieder zu melden.

Norkus weigerte sich, die Rezepte einzulösen, da er später erfuhr, dass die Medikamente einen großen Schaden hätten anrichten können. Er glaubt jetzt auch, dass die dreimonatige Wartezeit sich als tödlich hätte erweisen können.

Ein anderer Spezialist, ein “prominenter Universitätsneurologe”, bei dem er “Beziehungen spielen lassen” musste, um ihn zu sehen, ordnete eine umfassende Reihe von Scans und Tests an, um ernsthafte Erkrankungen wie Hirntumore, amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Krebs und Multiple Sklerose auszuschließen – “all die wirklich beängstigenden Dinge”, sagte er.

Als alle Tests negativ ausfielen, teilte der Arzt Norkus mit, dass mit ihm alles in Ordnung sei, und sagte: “Sie sollten einen Psychotherapeuten aufsuchen.

“Ich dachte: ‘Bin ich verrückt?'” Norkus erinnerte sich. “Nach der ganzen körperlichen Krankheit, bei der ich mich nicht einmal bewegen kann, ist es jetzt in meinem Kopf?”

Nach sechs erfolglosen Versuchen, Antworten von medizinischen Fachleuten zu erhalten, fühlte sich Norkus am Boden zerstört und gebrochen.

‘Ein lebensverändernder Moment’

Im April 2023 nahm Norkus schließlich Kontakt zu Dr. Jeffrey Kotulski vom Between the Bridges Healing Center in Mankato, Minnesota, auf. Er beschreibt den integrativen, ganzheitlichen Osteopathen und ehemaligen Arzt der Mayo Clinic als “brillant und mitfühlend”.

“Es brauchte meinen siebten Arzt – buchstäblich im April 2023 – um zu diagnostizieren, was mit mir los war”, sagte er. “Er umarmte mich und sagte, er könne mir helfen. Mir wurde klar, dass ich nicht verrückt war und dass jemand Bescheid wusste.

Norkus sagte, dass die Begegnung mit Kotulski “ein lebensverändernder Moment” war. Die Erinnerung daran weckt bis heute tiefe Gefühle.

Kotulski nahm sich die Zeit, Norkus’ Krankengeschichte und Blutwerte gründlich zu überprüfen, diagnostizierte schließlich eine unerwünschte Reaktion auf den mRNA-Impfstoff und entwickelte einen auf seine speziellen Bedürfnisse zugeschnittenen Behandlungsplan.

Unter Kotulskis Betreuung unterzog sich Norkus einer Reihe von Behandlungen, darunter extrakorporale Blutsauerstoffanreicherung und Ozonisierung, Peptidtherapie, Methylenblau-Infusionen und andere Therapien, die seinem Körper helfen sollten, sich von den Nebenwirkungen des Impfstoffs zu erholen.

“Peptide sind Ketten von Aminosäuren, die ähnlich wie die Wachstumsfaktoren zum Aufbau von Körpergewebe beitragen”, erklärte Norkus. “Sie wirken auch entzündungshemmend.”

Nach nur sechs Wochen Behandlung hatte Norkus einen Großteil seiner Kraft und Ausdauer wiedererlangt und konnte wieder ins Fitnessstudio gehen. “Es war erstaunlich”, sagte er.

Im Juni 2023 hatte Norkus einen Großteil seines Gesundheitszustands von vor der Krankheit wiedererlangt und konnte wieder arbeiten.

Rückfall führt zu neuen, wirksamen Behandlungen

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse warnte Kotulski Norkus, dass die langfristigen Auswirkungen des Impfstoffs noch unbekannt seien und er einen Rückfall erleiden könne.

Diese Warnung sollte sich als vorausschauend erweisen. Im November 2023 begann sich Norkus’ Zustand erneut zu verschlechtern. Im Dezember war er gezwungen, erneut Arbeitsunfähigkeitsurlaub zu nehmen.

Anfang 2024 wiederholte Norkus einige der Therapien, die im Jahr zuvor gut funktioniert hatten. Im März hatte sich sein Zustand jedoch noch nicht wesentlich verbessert. Kotulski setzte eine “neue Waffe in seinem Arsenal” ein: Wachstumsfaktoren und Injektionen mit plättchenreichem Plasma zusammen mit einer Hormontherapie. Er sah eine sofortige Besserung.

Norkus suchte auch den Rat von Bryan Ardis, einem pensionierten Chiropraktiker, zertifizierten Akupunkteur und Ernährungsberater, der ihm Nikotinpflaster empfahl, um die Impfstoffgifte von den Nikotinrezeptoren in seinem Körper zu lösen. Die Pflaster zeigten sofortige Wirkung, brachten seine Gesundheit “fast auf 100 %” und beseitigten sogar einige der Nebenwirkungen seiner anderen Behandlungen, wie z. B. Sinusdrainage und Tinnitus.

Als Norkus das Experiment mit den Nikotinpflastern nach sieben Tagen abbrach, kehrten die Nebenwirkungen zurück und er fühlte sich “richtig krank”. Ardis empfahl, mit den Pflastern weiterzumachen und zusätzlich Apfelpektinpulver und BioDefense einzunehmen, ein Produkt, das die Replikation von Spike-Proteinen verhindern und Giftstoffe ausscheiden soll.

Norkus sagte, er fühle sich im Moment sehr gut. “Ich habe alle physischen Beweise, die ich brauche, um zu wissen, dass Dr. Ardis genau weiß, wovon er spricht.”

Alles, was geholfen hat, “wurde nicht von der Versicherung übernommen”.

Die neuartigen Therapien brachten für Norkus eine zusätzliche finanzielle Belastung mit sich – seine Versicherung deckte sie nicht ab.

“Alles, was mich nicht richtig diagnostiziert oder mein Leiden gelindert hat, wurde zumindest in irgendeiner Form von der Versicherung übernommen”, sagte er. “Alles, was geholfen hat, wurde nicht übernommen.”

Norkus sagte, dass es “mich umhaut, dass so etwas wirklich möglich ist”, und betonte, dass diese Ungleichheit in der Versicherungsdeckung stärker anerkannt werden muss.

Andere Impfgeschädigte, die er über die Gruppe Team Humanity kennengelernt hat, sind schlimmer dran als ich und können im Moment nichts tun, weil sie nicht das Geld dafür haben”.

Norkus erfuhr, dass die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration die Gültigkeit der Verfahren, die ihm helfen, nicht anerkennt und sie als “experimentell” einstuft.

“Sie machen sich nicht die Mühe, mehr Forschung zu betreiben, um sie zu nicht-experimentellen, legitimen Behandlungen zu machen”, sagte er. “Und das ist tragisch. Das ist ein Versagen des Gesundheitssystems.”

Eine Frau mit einem Herz aus Gold

Norkus verdankt seiner Lebensgefährtin Christine, dass sie ihn während seiner erschütternden Reise stets unterstützt und ermutigt hat. “Ich habe buchstäblich eine Frau mit einem Herz aus Gold gefunden”, sagte er.

Obwohl ihre Beziehung noch nicht einmal sechs Monate alt war, als seine Gesundheitskrise begann, verfügte Christine aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, darunter der Verlust eines Sohnes an Krebs im Alter von 17 Jahren, über das Wissen und das Einfühlungsvermögen, sich im medizinischen System zurechtzufinden.

“Ich hatte zwei Ärzte, die mir wirklich übel mitgespielt haben”, sagte Norkus. “Und wenn Christine mir nicht gezeigt hätte, wie man sich in solchen Situationen verhält, hätte ich viel mehr Ärger bekommen können, als ich jetzt habe.

Christines Fürsorge ging über Norkus’ körperliches Wohlbefinden hinaus. Ihre unermüdliche Positivität und aufrichtige Liebe dienten als Rettungsanker in seinen dunkelsten Momenten, als er “von dieser Krankheit so niedergeschlagen wurde, dass [er] nichts Positives zu geben hatte”.

Christine hielt ihn jede Nacht im Arm und versicherte ihm, dass bessere Tage vor ihm liegen.

‘Es braucht nur einen Dominostein zu fallen’

Norkus’ Erfahrung hat ihn dazu motiviert, sich für andere einzusetzen, die unter Impfstoff-Nebenwirkungen leiden.

“Als gläubiger Mensch glaube ich, dass man manchmal in die Lage versetzt wird, Dinge zu erleben, um anderen Menschen zu helfen”, sagte er.

Er hat sich Gruppen wie Team Humanity und React 19 angeschlossen, die Unterstützung und Ressourcen für Menschen in ähnlichen Situationen bereitstellen.

Aber er sagte, dass seine Bemühungen und die des Team Humanity, die Gesetzgeber in Minnesota dazu zu bringen, den Impfgeschädigten zuzuhören, schwierig waren, “weil sie denken, dass es Karriereselbstmord ist”.

“Sie verweisen uns immer wieder an das FBI”, sagte er, selbst nachdem er ihnen gesagt hatte, dass das FBI nichts tun würde”.

Er stieß auch auf Widerstand und Zensur, als er sich auf Social-Media-Plattformen und bei seinem eigenen Arbeitgeber äußerte.

Die jüngste Klage aus Kansas gegen Pfizer habe ihm Hoffnung gegeben, sagte er. “Es muss nur ein Dominostein fallen, um dieses lächerliche Gesetz, das die Pharmaunternehmen schützt, zu beenden”, sagte er.

Norkus betonte auch, wie wichtig es ist, dass Patienten und ihre Familien und Freunde sich für alternative Lösungen stark machen.

“Das medizinische System ist kaputt”, sagte er. “Und wenn man nur das tut, was ein Arzt sagt, kann es einem viel schlechter gehen, als man ursprünglich war.

Norkus plant, ein Buch zu schreiben und weiterhin öffentlich zu sprechen und sich für eine Änderung der Regierungspolitik im Zusammenhang mit Impfschäden einzusetzen.