Premierminister Neuseelands räumt ein, zwei Klassen zu schaffen, geimpfte Menschen erhalten Privilegien

Sie haben mehr oder weniger gesagt, dass es zwei verschiedene Klassen geben wird, geimpfte und ungeimpfte, und dass man alle möglichen Rechte hat, wenn man geimpft ist, sagte Derek Cheng vom New Zealand Herald der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern.

„Wahrscheinlich sehen Sie das anders“, sagte Cheng, woraufhin Ardern klarstellte: „Genau das ist es. Jepp.“

Die Reporterin wies dann darauf hin, dass sie ursprünglich gehofft hatte, dies nicht tun zu müssen, als Neuseeland noch die vollständige Eliminierung des Coronavirus anstrebte.

Laut Ardern geht es nicht so sehr um die Eliminierung, sondern vielmehr um die Tatsache, dass Neuseeland „eine sehr hohe Impfrate erreicht hat, ohne ein Zertifikat zu verwenden“.

Aber mir ist klar geworden, dass sie nicht nur ein Instrument zur Steigerung der Impfraten sind, sondern ein Instrument des Vertrauens, sagte der Premierminister. „Menschen, die geimpft sind, wollen sicher sein, dass sie mit anderen geimpften Menschen zusammen sind. Sie wollen sicher sein, dass sie sich in einer sicheren Umgebung befinden“.

„Ich denke, wir müssen den Menschen, die geimpft sind, dieses Vertrauen geben. Wir tun alles, was wir können, um sie zu schützen, damit sie wieder ausgehen und Spaß haben können“, sagte Premierministerin Ardern.

