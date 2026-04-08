Press TV Exklusiv: Die USA erlitten bei der gescheiterten Operation in Isfahan eine schwere strategische Niederlage

Von Press TV

Informationen, die Press TV über die jüngste Operation der US-israelischen Koalition in der zentraliranischen Provinz Isfahan erhalten hat, offenbaren eine schwere strategische Niederlage für den Feind.

Die verzweifelten Drohungen von US-Präsident Donald Trump in den letzten Tagen, Irans zivile Infrastruktur, darunter Kraftwerke und Brücken, anzugreifen, sind eine direkte Folge der schweren Niederlage, die die US-Streitkräfte bei der Operation in Isfahan erlitten haben.

Der gescheiterte Angriff wurde laut den exklusiven Informationen durchgeführt, nachdem der Feind in den Tagen vor dem Angriff umfangreiche Luftaufklärungsoperationen durchgeführt hatte.

Während dieser anfänglichen Infiltrations- und Aufklärungsmissionen verloren die USA und möglicherweise das zionistische Regime eine beträchtliche Anzahl von Flugzeugen, darunter mindestens eine A-10 Thunderbolt II und zwei Black-Hawk-Hubschrauber.

Die von Press TV erhaltenen Informationen enthüllen, dass die „Stunde Null“ für die gescheiterte Isfahan-Operation während eines geheimen Treffens im Weißen Haus unter der direkten Aufsicht des US-Präsidenten selbst festgelegt wurde.

Es ist nun klar geworden, dass diese Operation keinen Zusammenhang mit der angeblichen Rettung eines abgestürzten F-15-Kampfflugzeugpiloten hatte, eine Darstellung, die ursprünglich von amerikanischen Beamten vorgebracht wurde. Stattdessen deuten von Press TV untersuchte und bestätigte Beweise darauf hin, dass das eigentliche Ziel darin bestand, eine der iranischen Nuklearanlagen in Isfahan zu infiltrieren und anzugreifen.

Der Landeplatz für die C-130-Transportflugzeuge, der auf der Grundlage vorheriger Aufklärungsflüge ausgewählt worden war, war eine verlassene Landebahn, die gefährlich nahe an einer dieser Nuklearanlagen lag.

JUST IN



WATCH: Press TV has obtained information about recent US-Israeli operation in Isfahan which reveals the failure of the operation.



According to evidence, the FAILED OPERATION has NOTHING to do with the so-called rescue operation for an American airman



Watch for more! pic.twitter.com/9CFWDBoS0r — Press TV 🔻 (@PressTV) April 7, 2026

Übersetzung von „X“: JUST IN: Press TV hat Informationen über eine kürzlich durchgeführte US-israelische Operation in Isfahan erhalten, die das Scheitern der Operation belegen. Den Beweisen zufolge hat die gescheiterte Operation NICHTS mit der sogenannten Rettungsaktion für einen amerikanischen Piloten zu tun

Die Amerikaner hatten sich verrechnet und glaubten, die iranische Luftabwehr sei nicht in der Lage, den an der Operation beteiligten Flugzeugen entgegenzutreten. Press TV erfuhr jedoch, dass der Einsatz zahlreicher US-Flugzeuge stattfand, während die iranischen Streitkräfte in höchster Alarmbereitschaft waren und auf sie warteten. Tatsächlich gerieten die amerikanischen Spezialeinheiten direkt in eine von den iranischen Streitkräften gestellte Falle.

Die iranischen Streitkräfte, darunter die Armee, die Sicherheitskräfte (Faraja), das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und lokale Volksmilizen, reagierten zunächst nicht ernsthaft auf die Landung der ersten C-130, die Dutzende von Kommandosoldaten der Spezialeinheiten an Bord hatte. Es gibt Hinweise darauf, dass dieses Flugzeug bei der Landung auf der verlassenen unbefestigten Landebahn etwas von der Landebahn abkam.

Minuten später näherte sich ein zweites C-130-Flugzeug, das Spezialfahrzeuge, mehrere MH-6 Little-Bird-Hubschrauber und weitere Ausrüstung transportierte. In diesem Moment nahmen die iranischen Streitkräfte vor Ort das zweite Flugzeug ins Visier, noch bevor es landen konnte, und verwandelten dessen normale Landung in eine Notlandung. Kurz darauf trafen auch zwei Black-Hawk-Hubschrauber ein.

In diesem Moment wurden das Flugzeug, die Hubschrauber und die Kommandosoldaten, die aus dem ersten Flugzeug ausgestiegen waren, zu perfekten Zielen für die iranischen Streitkräfte.

Nachdem die Spezialeinheiten erkannt hatten, dass sie in die Falle getappt waren, traf der Lagezentrum des Weißen Hauses eine kritische Entscheidung: Die Hauptoperation zur Infiltration der Atomanlage wurde in eine verzweifelte Rettungsaktion für die Dutzenden von US-Kommandosoldaten umgewandelt, die unter iranischem Beschuss gefangen waren.

Die Amerikaner schickten sofort mehrere kleinere Flugzeuge, um ihre Truppen zu bergen, und schafften es gerade noch, die Personen zusammenzutreiben und aus der tödlichen Situation zu befreien.

✍️ Feature – From Tabas to Isfahan: Iran destroys two US C-130s, echoing the 1980 Eagle Claw debacle



By Ivan Kesichttps://t.co/kWCox3jKQZ — Press TV 🔻 (@PressTV) April 5, 2026

Übersetzung von „X“: Feature – Von Tabas nach Isfahan: Der Iran zerstört zwei US-amerikanische C-130-Maschinen – eine Wiederholung des „Eagle Claw“-Debakels von 1980

Die Rettungsaktion wurde so überstürzt durchgeführt, dass einige Soldaten und Offiziere ihre Ausrüstung zurückließen – darunter, wie aus den Press TV vorliegenden Beweisen hervorgeht, auch den Ausweis eines amerikanischen Offiziers, der in dem Gebiet zurückblieb –, um ihr Leben zu retten.

Nachdem die Kommandos evakuiert worden waren, richteten amerikanische Kampfflugzeuge eine Feuerlinie mit einem Radius von 5 Kilometern ein, um iranische Streitkräfte daran zu hindern, sich den zurückgelassenen C-130-Maschinen auf dem Flugplatz zu nähern. Die Jets führten zudem schwere Bombardements auf ihre eigene Ausrüstung durch, um zu verhindern, dass diese in iranische Hände fiel.

Bei dieser gescheiterten Operation hatten die US-Spezialeinheiten nicht einmal die Gelegenheit, die speziellen Little-Bird-Hubschrauber zu fliegen; einige wurden am Boden zerstört, während andere im Inneren der zweiten C-130-Maschine zerstört wurden.

Nach dieser schmachvollen und schweren Niederlage hielt Trump hastig und chaotisch mehrere Pressekonferenzen ab, um das Scheitern zu vertuschen und es fälschlicherweise als Pilotenrettungsaktion darzustellen.

Die von Press TV erhaltenen Informationen beschreiben diese Propagandashows unter der Leitung von Trump und seinem Kriegsminister Pete Hegseth als an Hollywood-Filme erinnernd – Lügen, die selbst von vielen amerikanischen Zuschauern nicht akzeptiert wurden.

Den vorliegenden Informationen zufolge wird Trump weiterhin andere Operationen im „Hollywood-Stil“ erfinden, um fälschlicherweise Erfolge zu behaupten und die öffentliche Meinung in den USA zu beschwichtigen.

Watch: Downed US aggressor aircraft in southern Isfahan



Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/QHxtcRmuSU — Press TV 🔻 (@PressTV) April 5, 2026

Übersetzung von „X“: Video: Abgeschossenes US-Kampfflugzeug im Süden von Isfahan

Doch seine und Hegseths wiederholten Lügen und Falschdarstellungen, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in ihn sowohl in den USA als auch weltweit auf ein absolutes Tiefpunkt gesenkt haben, machen es sehr schwer, seinen „Goebbels-artigen Lügen“ Glauben zu schenken.

Menschen in den USA und weltweit stellen eine pointierte Frage: „Wie kommt es, dass ein Land, das angeblich weder über eine Luftabwehr noch über eine Armee oder Streitkräfte verfügt, es geschafft hat, so viele Kampfflugzeuge und verschiedene Flugzeuge abzuschießen und zu zerstören, und sein Album mit verschiedenen Typen zerstörter Kampfflugzeuge, Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen weiter ausbaut?“, sagte eine hochrangige Quelle in Teheran gegenüber Press TV.

Die schwere Niederlage der Isfahan-Operation, so merkte er an, könnte als das schlimmste und schändlichste Versagen des US-Militärs in die Geschichte eingehen, noch schlimmer als die gescheiterte Tabas-Operation von 1980, bei der ein verpfuschter Rettungsversuch für Washington in einer Katastrophe endete.

Die von Press TV erhaltenen Informationen weisen darauf hin, dass die schweren Nachwirkungen dieses „großen Debakels“ für Trump nicht nur das Schicksal des andauernden Krieges gegen die Islamische Republik Iran beeinflussen werden, sondern auch die politische Zukunft des „spekulativen und ignoranten Präsidenten Amerikas“, seiner Republikanischen Partei und der amerikanischen politischen Szene für die kommenden Jahre.