Iran erklärt „historischen Sieg“ über die USA und sagt, der Gegner sei gezwungen worden, seinen Vorschlag zu akzeptieren

Der Iran hat nach 40 Tagen Krieg eine „historische und vernichtende Niederlage“ der Vereinigten Staaten und des israelischen Regimes erklärt und bekannt gegeben, dass Washington gezwungen worden sei, einen 10-Punkte-Vorschlag Irans zu akzeptieren, der einen dauerhaften Waffenstillstand, die Aufhebung aller Sanktionen und den Abzug der US-Kampftruppen aus der Region umfasst.

In einer an die „edle, große und heldenhafte Nation Iran“ gerichteten Erklärung sagte der Oberste Nationale Sicherheitsrat, der Feind habe eine unbestreitbare Niederlage erlitten und sehe nun „keinen anderen Weg mehr, als sich dem Willen der großen Nation Iran und der ehrenhaften Achse des Widerstands zu unterwerfen.“

Die Ankündigung erfolgt am 40. Tag des US-israelischen Angriffskrieges gegen den Iran, der am 28. Februar mit der Ermordung des Führers der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, sowie hochrangiger Kommandeure begann.

Laut Erklärung haben die Vereinigten Staaten einem 10-Punkte-Vorschlag zugestimmt, der Washington im Kern verpflichtet zu:

Keine neue Aggression gegen den Iran

Fortgesetzte iranische Kontrolle über die Straße von Hormus

Anerkennung der Urananreicherung

Aufhebung aller primären Sanktionen

Aufhebung aller sekundären Sanktionen

Aufhebung aller Resolutionen des UN-Sicherheitsrats

Aufhebung aller Resolutionen des Gouverneursrats

Zahlung von Entschädigungen an den Iran

Abzug der US-Kampftruppen aus der Region

Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich gegen den heldenhaften islamischen Widerstand im Libanon

„Der Iran hat einen großen Sieg errungen und das kriminelle Amerika gezwungen, seinen eigenen 10-Punkte-Vorschlag zu akzeptieren“, heißt es in der Erklärung.

Das höchste Sicherheitsgremium bezeichnete die vergangenen 40 Tage als eine der „schwersten kombinierten Schlachten der Geschichte“, in der der Iran und seine Verbündeten im Libanon, Irak, Jemen und im besetzten Palästina Schläge versetzt hätten, „die das historische Gedächtnis der Welt niemals vergessen wird.“

„Iran und der Widerstand haben die amerikanische Militärmaschinerie in der Region nahezu vollständig zerstört“, heißt es weiter. „Sie haben verheerende und tiefgreifende Schläge gegen die umfangreiche Infrastruktur und Fähigkeiten geführt, die der Feind über viele Jahre hinweg für diesen Krieg gegen den Iran aufgebaut und eingesetzt hatte.“

Die Erklärung fügte hinzu, dass die Widerstandskräfte in den besetzten Gebieten „vernichtende und erschütternde Schläge gegen die Streitkräfte, die Infrastruktur, Einrichtungen und Vermögenswerte des Feindes“ geführt hätten.

Weiter heißt es, die Vereinigten Staaten hätten bereits etwa 10 Tage nach Kriegsbeginn erkannt, dass sie nicht gewinnen könnten.

„Nicht nur, dass keines der Hauptziele des Feindes erreicht wurde, sondern der Feind erkannte etwa 10 Tage nach Beginn des Krieges, dass er nicht in der Lage sein würde, diesen Krieg zu gewinnen“, heißt es in der Erklärung. „Aus diesem Grund begann der Feind über verschiedene Kanäle und Methoden, den Kontakt zum Iran zu suchen und um einen Waffenstillstand zu bitten.“

Das Sicherheitsgremium erklärte weiter, der Feind habe zunächst einen schnellen militärischen Sieg erwartet und geglaubt, Irans Raketen- und Drohnenfähigkeiten würden „schnell ausgelöscht“, und stellte fest, dass der „niederträchtige globale Zionismus“ den „unwissenden Präsidenten der Vereinigten Staaten“ davon überzeugt habe, der Krieg werde den Iran vernichten.

Trotz der Siegeserklärung rief das Gremium zur Wachsamkeit auf.

„Wir gratulieren dem gesamten iranischen Volk zu diesem Sieg“, heißt es in der Erklärung, „und betonen, dass bis zur endgültigen Ausarbeitung der Details dieses Sieges weiterhin die Standhaftigkeit und Besonnenheit der Verantwortlichen sowie die Bewahrung von Einheit und Zusammenhalt unter dem iranischen Volk erforderlich sind.“

Die iranische Erklärung erfolgte wenige Stunden, nachdem Trump erklärt hatte, er habe einer zweiwöchigen Aussetzung von Bombardierungen und Angriffen auf den Iran zugestimmt, vorausgesetzt, Teheran öffnet die Straße von Hormus wieder.

In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, er werde „die Bombardierung und den Angriff auf den Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen aussetzen“ – eine Entscheidung, die er als „zweiseitigen WAFFENSTILLSTAND“ bezeichnete.

Trump sagte, die Aussetzung sei „abhängig davon, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Straße von Hormus zustimmt.“

Zuvor hatte er am Dienstag gewarnt, „eine ganze Zivilisation werde heute Nacht sterben“, falls der Iran seine Forderungen nicht erfülle – eine kriegerische Rhetorik, die weltweit Empörung auslöste.

Viele verurteilten diese Drohungen als völkermörderisch und bezeichneten sie als schweres Kriegsverbrechen.

Papst Leo XIV. nannte die Drohung „völlig inakzeptabel“, während US-Abgeordnete Trumps Rhetorik als „reines Böses“ bezeichneten und viele von ihnen die Anwendung des 25. Verfassungszusatzes forderten, um Trump aus dem Amt zu entfernen.

Die Straße von Hormus, über die etwa ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert wird, ist seit Beginn des aus iranischer Sicht unprovozierten und illegalen Angriffskrieges der USA und Israels am 28. Februar faktisch vom Iran blockiert.

Iranische Vertreter hatten wiederholt erklärt, dass die strategische Wasserstraße nicht wieder geöffnet werde, solange ihre Forderungen – einschließlich eines dauerhaften Endes der US-israelischen Angriffe – nicht erfüllt sind.

Im Einklang mit der Anweisung des Führers der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, und mit Zustimmung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats sowie angesichts der militärischen Überlegenheit Irans und des Widerstands, der Unfähigkeit des Feindes, seine Drohungen umzusetzen, und der offiziellen Anerkennung aller legitimen Forderungen des iranischen Volkes wurde beschlossen, Verhandlungen in Islamabad aufzunehmen, um die Details zu finalisieren.

Diese sollen innerhalb von maximal 15 Tagen stattfinden, damit die militärischen Erfolge Irans auch in politischen Verhandlungen gefestigt werden.

Die Verhandlungen beginnen am Freitag in Islamabad. Iran wird dafür zwei Wochen ansetzen; der Zeitraum kann im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden.

Das Sicherheitsgremium betonte, dass während dieser Zeit vollständige nationale Einheit gewahrt und die Siegesfeiern kraftvoll fortgesetzt werden müssen.

Diese Verhandlungen seien eine nationale Angelegenheit und eine Fortsetzung des Schlachtfelds, weshalb alle Bevölkerungsschichten und politischen Gruppen Vertrauen in diesen Prozess haben und ihn unterstützen müssten, der unter Aufsicht des Führers der Islamischen Revolution steht.

„Wenn die Kapitulation des Feindes auf dem Schlachtfeld in den Verhandlungen in einen entscheidenden politischen Erfolg umgewandelt wird, werden wir diesen großen historischen Sieg gemeinsam feiern. Andernfalls werden wir Seite an Seite auf dem Schlachtfeld kämpfen, bis alle Forderungen des iranischen Volkes erfüllt sind“, heißt es abschließend.

„Unsere Hände liegen am Abzug, und im Moment des kleinsten Fehlers des Feindes wird mit voller Härte reagiert.“