Die USA, der Iran und Israel vereinbaren einen zweiwöchigen Waffenstillstand. Der Iran gewährt für zwei Wochen einen sicheren Durchgang durch die Straße von Hormus und weitere Updates.

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Präsident Trump stimmt einem zweiwöchigen Waffenstillstand mit dem Iran zu, unter der Bedingung, dass dieser „ der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Straße von Hormus zustimmt“

mit dem Iran zu, unter der Bedingung, dass dieser „ Der Iran akzeptiert Pakistans Vorschlag für einen zweiwöchigen Waffenstillstand, wobei die Vereinbarung vom neuen Obersten Führer gebilligt wurde; der Iran erklärt zudem, dass eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus für zwei Wochen „möglich“ sei

Israel hat Berichten zufolge zugestimmt, die Bombardierungen auszusetzen, solange die Gespräche andauern.

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Präsident Trump und der Iran vereinbaren zweiwöchigen Waffenstillstand

Angesichts der den ganzen Tag über durchgesickerten Gespräche scheint es, als habe Präsident Trump seine Drohung zurückgezogen, die iranische Zivilisation, wie sie sie kennen, zu vernichten…

Aufgrund von Gesprächen mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif und Feldmarschall Asim Munir, in denen sie mich gebeten haben, die für heute Nacht geplante Entsendung zerstörerischer Streitkräfte in den Iran auszusetzen, und unter der Voraussetzung, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Straße von Hormus zustimmt,erkläre ich mich bereit, die Bombardierung und den Angriff auf den Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen auszusetzen. Dies wird ein beidseitiger WAFFENSTILLSTAND sein! Der Grund dafür ist, dass wir bereits alle militärischen Ziele erreicht und übertroffen haben und sehr weit fortgeschritten sind mit einer endgültigen Vereinbarung über langfristigen FRIEDEN mit dem Iran und FRIEDEN im Nahen Osten. Wir haben einen 10-Punkte-Vorschlag vom Iran erhalten und glauben, dass dies eine tragfähige Grundlage für Verhandlungen ist. Fast alle bisherigen Streitpunkte wurden zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran geklärt, aber ein Zeitraum von zwei Wochen wird es ermöglichen, das Abkommen endgültig zu formulieren und abzuschließen. Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika, als Präsident und auch als Vertreter der Länder des Nahen Ostens, ist es mir eine Ehre, dass dieses langjährige Problem kurz vor der Lösung steht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit! Präsident DONALD J. TRUMP

Darüber hinaus berichtet CNN, dass Israel zugestimmt hat, die Luftangriffe während der laufenden Gespräche auszusetzen.

NACHRICHTEN: Israel ist Teil des zweiwöchigen Waffenstillstands, dem Trump nur anderthalb Stunden vor Ablauf seiner Frist zugestimmt hat, wie ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses gegenüber CNN erklärte. Israel habe zugestimmt, seine Luftangriffe ebenfalls auszusetzen, solange die Verhandlungen andauern, so der Vertreter. – Hier der Link zu dem X-Post den man leider nicht einbetten darf!

Israel ist Teil des zweiwöchigen Waffenstillstands, dem Trump nur eineinhalb Stunden vor Ablauf seiner Frist zugestimmt hat, wie ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses gegenüber CNN erklärte. Israel habe zugestimmt, seine Bombardements ebenfalls auszusetzen, solange die Verhandlungen andauern, so der Vertreter.

Und auch die wichtigste Variable, der Iran, ist auf derselben Linie und akzeptiert Pakistans Vorschlag für einen zweiwöchigen Waffenstillstand, nachdem das Abkommen von den neuen Obersten Führern gebilligt wurde, so der iranische Außenminister Aragchi.

Noch wichtiger ist, dass der Iran erklärt hat, ein sicherer Durchgang durch die Straße von Hormus sei für zwei Wochen „möglich“.

Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran beginnen am Freitag, auch wenn der Iran schnell darauf hinwies, dass er mit völligem Misstrauen in die Verhandlungen gehen werde.

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Die Reaktion ist wie zu erwarten.

Der Ölpreis brach ein (WTI -16 %)…

Die Aktienkurse schossen in die Höhe (S&P-Futures +2 %)…

Gold (4800 $) und Bitcoin (72500 $) schießen in die Höhe.

Die Renditen für Staatsanleihen und der Dollar brechen ein.

…nun, es wäre kein Dienstag ohne TACOS.

Letzter Friedensversuch des pakistanischen Premierministers

Nur wenige Stunden vor Ablauf der von Trump selbst gesetzten Frist, von der er sagte, dass „heute Nacht eine ganze Zivilisation untergehen wird“ – hat Pakistans Regierungschef und Vermittler, Premierminister Shehbaz Sharif, in letzter Minute versucht, ein Friedensangebot zu unterbreiten, in der Hoffnung, dass die USA ihre Vernichtungsaktion abwenden:

Ich bitte Präsident Trump eindringlich, die Frist um zwei Wochen zu verlängern. Pakistan bittet die iranischen Brüder in aller Aufrichtigkeit, die Straße von Hormus als Geste des guten Willens für einen entsprechenden Zeitraum von zwei Wochen zu öffnen. Wir fordern außerdem alle Konfliktparteien nachdrücklich auf, überall einen Waffenstillstand für zwei Wochen einzuhalten, damit die Diplomatie eine endgültige Beendigung des Krieges erreichen kann – im Interesse eines langfristigen Friedens und der Stabilität in der Region.

Wird Trump diesen Appell und diesen letzten Versuch des guten Willens aufgreifen? Beide Seiten sind über den Vorschlag informiert:

TEHERAN PRÜFT PAKISTANS ANTRAG AUF EINEN ZWEIWÖCHIGEN WAFFENSTILLSTAND POSITIV: HOCHRANGIGER IRANISCHER BEAMTER TRUMP IST ÜBER PAKISTANS VORSCHLAG INFORMIERT: AXIOS UNTER BERUHUNG AUF LEAVITT

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Übersetzung von „X“: Die diplomatischen Bemühungen um eine friedliche Beilegung des anhaltenden Krieges im Nahen Osten schreiten stetig, entschlossen und kraftvoll voran und könnten in naher Zukunft zu substanziellen Ergebnissen führen. Damit die Diplomatie ihren Lauf nehmen kann, bitte ich Präsident Trump eindringlich, die Frist um zwei Wochen zu verlängern. Pakistan bittet die iranischen Brüder in aller Aufrichtigkeit, die Straße von Hormus als Geste des guten Willens für einen entsprechenden Zeitraum von zwei Wochen zu öffnen. Wir fordern zudem alle Konfliktparteien nachdrücklich auf, überall für zwei Wochen einen Waffenstillstand einzuhalten, damit die Diplomatie im Interesse eines langfristigen Friedens und der Stabilität in der Region eine endgültige Beendigung des Krieges erreichen kann.

In der Zwischenzeit gibt es einige neue Meldungen von der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim:

„Sollte Trump mit seinem Wahnsinn in ein Loch fallen wollen, haben wir ein Schwarzes Loch für ihn vorbereitet, aus dem er unmöglich wieder herauskommen kann“, berichtet Tasnim unter Berufung auf eine iranische Militärquelle

„Wir haben für Trumps möglichen Wahnsinn einige nette Überraschungen vorbereitet; eine davon ist die Aufnahme der Aramco-Ölanlagen, der Yanba-Ölanlagen und der Fujairah-Pipeline in die iranischen Angriffsziele, und sollte Trump sein Verbrechen begehen, wird der Iran nicht zögern, Amerika und seinen Partnern hohe Kosten aufzuerlegen.“

„Trump glaubt, dass mit diesen Drohungen die Meerenge geöffnet wird und der Ölpreis sinken wird! Er weiß nicht, dass er, wenn er seine Drohung wahr macht, in den kommenden Tagen mit einem Ölpreis von 200 Dollar rechnen muss.“

Axios spricht von einem „Funken“ Hoffnung, während Trumps Frist näher rückt

Mehr dazu von Barak Ravid von Axios, wobei anzumerken ist, dass es immer schwieriger wird zu erkennen, was Legitimität besitzt:

In den letzten 24 Stunden wurden bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran Fortschritte erzielt, doch scheint es laut einem US-Beamten, einem israelischen Beamten und zwei weiteren mit den Gesprächen vertrauten Quellen nach wie vor unwahrscheinlich, dass bis zu Präsident Trumps Frist um 20 Uhr ET eine Einigung über einen Waffenstillstand erzielt wird . Ein US-Beamter sagte, die Denkweise im Weißen Haus habe sich von „Können wir das schaffen?“ zu „Können wir das bis heute Abend um 20 Uhr schaffen?“ verschoben.

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Diese wilden Schwankungen in den Schlagzeilen (und an den Märkten) hinsichtlich positiver oder negativer Anzeichen zum Stand der indirekten Verhandlungen halten nun schon seit Wochen an.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hält es für beruhigend, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass nur Trump weiß, „wo der Stand der Dinge ist und was er tun wird“, und fügt hinzu: „Das iranische Regime hat bis 20 Uhr Eastern Time Zeit, sich der Situation zu stellen und ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten zu schließen.“

Russland und China legen im UN-Sicherheitsrat Veto gegen Resolution zur Straße von Hormus ein

Am Dienstag scheiterte eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Öffnung der Straße von Hormus, da Russland und China ihr Veto einlegten. Sie war von Bahrain entworfen worden und ermächtigte die Länder, bei Bedarf militärische Gewalt anzuwenden, um die Meerenge für den freien Schiffs- und Handelsverkehr zu öffnen.

Die Resolution erhielt 11 Ja-Stimmen, doch die ständigen Mitglieder mit Vetorecht, China und Russland, blockierten sie, indem sie sich der Stimme enthielten. Dies geschah nach tagelangem Druck seitens der Golfstaaten, die freie Durchfahrt in der Meerenge wiederherzustellen, inmitten von Trumps „Operation Epic Fury“. Russland beklagte, dass die UN-Resolution „die sehr fragilen Waffenstillstandsverhandlungen“ beeinträchtigen würde, da sie einen weitreichenden Spielraum für den Einsatz militärischer Gewalt zur Wiedereröffnung der Wasserstraße einräumt.

Tehran Times macht in erstaunlicher Korrektur eine Kehrtwende und sagt nun, die Gespräche seien nicht beendet

Auch die NY Times hatte erst vor einer Stunde, basierend auf der ursprünglichen Schlagzeile aus Teheran, berichtet, dass alle Hintertürgespräche ausgesetzt worden seien.

Die Tehran Times löschte diesen Beitrag von vor zwei Stunden, in dem es hieß, jegliche Kommunikation mit den USA sei beendet.

Trump deutet mögliche Fristverlängerung an

In einem Telefonat mit Bret Baier von FOX sagt Trump, die für heute um 20 Uhr festgelegte Frist „könnte sich ändern, wenn die Verhandlungen vorankommen, aber vorerst halten wir an der Frist fest.“ Und doch hat Teheran erklärt, alle Verhandlungen über Hintertürkanäle ausgesetzt zu haben. TACO-Dienstag?

TRUMP SAGT GEGENÜBER FOX NEWS: WENN DIE VERHANDLUNGEN VORANKOMMEN UND ES KONKRETE ERGEBNISSE GIBT, KÖNNTEN WIR DIE FRIST VERLÄNGERN: AL ARABIYA

Unterdessen berichten Nachrichtenagenturen und CNN:

Das israelische Militär steht in Bereitschaft und ist bereit, noch vor Ablauf der von US-Präsident Trump gesetzten Frist für die Wiederöffnung der Straße von Hormus durch den Iran Angriffe auf den Iran zu starten, wie eine israelische Sicherheitsquelle gegenüber CNN mitteilte. Die israelische Sicherheitsquelle erklärte, es seien Pläne für eine gemeinsame US-israelische Operation unter vollständiger militärischer Koordination ausgearbeitet worden, die nur noch auf das grüne Licht von Trump wartet.

Iran: Alle diplomatischen Kanäle zu den USA sind unterbrochen

„Der Iran hat alle diplomatischen und indirekten Kommunikationskanäle zu den USA geschlossen“, berichtet die Tehran Times. Die Zeitung schreibt, dass „jeder Nachrichtenaustausch ebenfalls ausgesetzt wurde“.

Die Tehran Times gilt als den Hardliner-Fraktionen der Regierung nahestehend und bezeichnet sich selbst als „Stimme der Islamischen Revolution“ – ist jedoch nicht direkt in Staatsbesitz.

Auch die NY Times bestätigt: „Der Iran hat die Verhandlungen mit den USA eingestellt und Pakistan mitgeteilt, dass er die Gespräche über einen Waffenstillstand nicht fortsetzen werde.“

Unterdessen lobte Präsident Masoud Pezeshkian die Bereitschaft von „14 Millionen“ iranischen Bürgern, „Opfer“ zu bringen, indem sie auf die Straße gingen, um Kraftwerke und andere sensible, lebenswichtige Infrastruktur zu schützen, während die US-amerikanisch-israelischen Bomben niederprasseln. Konservative US-Mainstream-Medien haben dies als eine Form von „menschlichen Schutzschilden“ verurteilt.

Auf einigen Brücken waren „Menschenkette“ zu sehen…

Iranians form human shield at Kazeroun power plant ahead of Trump’s threatened strikes. pic.twitter.com/Le2VcEpPQv — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 7, 2026

Übersetzung von „X“: Iraner bilden vor dem Kraftwerk Kazeroun einen menschlichen Schutzwall angesichts der von Trump angedrohten Luftangriffe.

Und offenbar an Kernkraftwerken…

JUST IN:



Iranians are gathering on bridges and around power plants, forming human chains after threats of US and Israeli strikes on Iran's civilian infrastructure. pic.twitter.com/DrGFZlfP0E — Current Report (@Currentreport1) April 7, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Nach Drohungen der USA und Israels mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Iran versammeln sich Iraner auf Brücken und in der Umgebung von Kraftwerken und bilden Menschenketten.

Will das Weiße Haus eine „Mission erfüllt“ inszenieren? Vance spricht von erreichten Zielen

Vizepräsident JD Vance erklärte in einer Stellungnahme am Dienstagmorgen, dass dieser Krieg „sehr bald“ „beendet“ sein werde. Er betonte ausdrücklich, dass die militärischen Ziele erreicht worden seien, fügte jedoch hinzu, es gebe „zwei Wege“ – und dass dies optimistisch gesehen „zahlreiche Verhandlungen“ beinhalten werde –, wobei die Frist um 20 Uhr ET ablaufe. Die USA sind „zuversichtlich, eine Antwort vom Iran zu erhalten“.

Der folgende Text stammt von Hala Jaber, einer langjährigen Journalistin der Sunday Times und erfahrenen Korrespondentin für den Nahost-Krieg:

Trump bemüht sich hinter den Kulissen um einen Waffenstillstand mit dem Iran, wie aus Berichten der Nachrichtenagentur Fars hervorgeht. Die Behauptungen deuten auf dringende Kontakte über verschiedene Regierungs- und Geheimdienstkanäle hin. Unter Berufung auf eine als „gut informierte Quelle“ bezeichnete Person behauptet der Bericht, die USA hätten über Hintertürchen auf einen Waffenstillstand gedrängt und dabei Länder eingeschaltet, denen sie Glaubwürdigkeit gegenüber Teheran zusprechen. Demselben Bericht zufolge erhielt der Iran Anrufe von fünf Regierungschefs und acht Geheimdiensten, die alle darauf abzielten, einen Weg zu einem Waffenstillstand zu ebnen. Weiterhin wird behauptet, Washington erwäge eine Umgestaltung seines Verhandlungsteams, einschließlich der Entlassung von Witkoff aufgrund seiner Verbindungen zu Netanjahus Kreis und seiner Ersetzung durch Vance, um einen ernsthafteren Verhandlungsstrang zu führen. Die Dringlichkeit, so die Quelle, sei auf den zunehmenden militärischen und wirtschaftlichen Druck zurückzuführen, einschließlich der Befürchtungen vor steigenden Kraftstoffpreisen. Sollte dies zutreffen, würde dies einen krassen Gegensatz zur öffentlichen Haltung darstellen.

"I hope they make the right response," says @VP on Iran.



"They've got to know, we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. @POTUS can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct." pic.twitter.com/UUiQ5SdEO5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

Übersetzung von „X“: „Ich hoffe, sie reagieren angemessen“, sagt @VP zum Thema Iran. „Sie müssen wissen, dass wir über Mittel verfügen, deren Einsatz wir bisher noch nicht beschlossen haben. @POTUS kann entscheiden, sie einzusetzen, und er wird sich dafür entscheiden, wenn die Iraner ihr Verhalten nicht ändern.“

Trump: Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen

Trump scheint offen Pläne für einen Völkermord anzukündigen – er sagt, er werde eine ganze Zivilisation auslöschen. Wie sonst soll man das nennen? „Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen und nie wieder auferstehen. Ich möchte nicht, dass das geschieht, aber es wird wahrscheinlich geschehen“, drohte er in einem Beitrag auf Truth Social am Dienstag. „Da wir nun jedoch einen vollständigen und totalen Regimewechsel haben, bei dem andere, klügere und weniger radikalisierte Köpfe vorherrschen, kann vielleicht etwas revolutionär Wunderbares geschehen – WER WEISS?“, fuhr er fort.

Unterdessen berichtet die Associated Press:

Am Dienstag wurde Teheran von Luftangriffen heimgesucht, und iranische Regierungsvertreter forderten junge Menschen auf, Menschenketten zu bilden, um Kraftwerke zu schützen – wenige Stunden vor Ablauf der jüngsten Frist, die US-Präsident Donald Trump der Islamischen Republik gesetzt hatte, um die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder zu öffnen oder mit massiven Angriffen auf ihre Infrastruktur zu rechnen.

Die Insel Kharg (erneut) bombardiert

Die Insel Kharg wird am Dienstag erneut bombardiert; ein hochrangiger US-Beamter teilte Jennifer Griffin von Fox mit, dass die „USA über Nacht Dutzende militärischer Ziele auf der Insel Kharg getroffen haben“. Den neuesten Berichten zufolge gehörten zu den Zielen Bunker, eine Radarstation und Munitionsdepots.

Derselbe Beamte erklärte jedoch, dass Landeanlegestellen nicht absichtlich angegriffen worden seien – sie wären nur getroffen worden, wenn Iraner von deren Nähe aus geschossen hätten. Diese Entwicklung hat zu Spekulationen geführt, dass es sich hierbei um eine weitere Runde von Vorbereitungsoperationen handeln könnte, um eine Art Eroberung durch US-Marines oder Spezialeinheiten vorzubereiten.

Dies treibt den Ölpreis wieder auf Höchststände…

Dies wäre zweifellos mit einem sehr hohen Risiko verbunden und könnte erhebliche Verluste auf US-Seite zur Folge haben. Mehr dazu bei Griffin:

Mir wurde gesagt, dass die Angriffe auf die Insel Kharg ausschließlich von den USA und nicht von Israel durchgeführt wurden. „Das ist eine Botschaft an die Iraner“, sagte mir ein hochrangiger US-Beamter.

Axios zitiert einen US-Beamten mit der Aussage, die Angriffe auf die Insel Kharg hätten nicht auf die Ölinfrastruktur abgezielt, sondern seien „Erneuerungsangriffe“ auf militärische Ziele gewesen, die zuvor bereits getroffen worden waren.

NOW: U.S. airstrikes targeting shelters and defensive facilities on Iran's Kharg Island. pic.twitter.com/k1pauNpb6A — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: US-Luftangriffe auf Schutzräume und Verteidigungsanlagen auf der iranischen Insel Kharg.

Brücken, Kraftwerke, Drohung mit Vergeltungsmaßnahmen

Präsident Trump hat mit der „vollständigen Zerstörung“ der iranischen Kraftwerke und Brücken innerhalb weniger Stunden – also bis Dienstagabend – gedroht, sollte die Straße von Hormus nicht bis zu seiner Frist vollständig wieder geöffnet werden. Der Sprecher des Außenministeriums von Katar, Majed al-Ansari, drängt auf diplomatische Maßnahmen in letzter Minute und warnt: „Wir stehen kurz vor dem Punkt, an dem die Lage in der Region außer Kontrolle geraten könnte.“ Unterdessen gibt es Berichte über weitere iranische Angriffe auf Katar. „Es gibt keine Gewinner, wenn dieser Krieg weitergeht“, sagte er.

Doch die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) des Iran gibt nicht nach und hat am Dienstag die Verantwortung für Angriffe auf petrochemische Anlagen in der saudischen Region Jubail übernommen, wobei sie erklärte, die Angriffe seien eine Vergeltungsmaßnahme für frühere israelische Angriffe auf ihre petrochemische Anlage in Shiraz.

Iranische Beamte haben wiederholt gewarnt, dass jegliche Angriffe auf iranische Kraftwerke und Brücken Vergeltungsschläge gegen die regionale Infrastruktur auslösen würden. Die IRGC erklärte, sie habe amerikanische Unternehmen in Jubail mit Raketen und Drohnen angegriffen, darunter Sadra, ExxonMobil und Dark Chemical.

Online veröffentlichte Bilder zeigen Schäden an einer Autobahnbrücke zwischen den nordwestiranischen Städten Hashtroud und Tabriz nach offenbar israelischen Angriffen.

Außerdem hieß es, dass ein Petrochemiekomplex in Juaymah, der dem US-Unternehmen Shourdan Phillips gehört, mit Mittelstreckenraketen und Drohnen getroffen wurde.

Israelische Angriffe auf das iranische Eisenbahnnetz und die Infrastruktur haben bereits begonnen

Die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet von Angriffen auf das iranische Eisenbahnnetz, darunter ein israelischer Angriff auf die Yahya-Abad-Eisenbahnbrücke in der Stadt Kashan im Zentrum des Iran. Der stellvertretende Gouverneur von Isfahan erklärte, dass bei dem Angriff zwei Menschen ums Leben kamen.

Der Angriff erfolgte, nachdem die IDF eine Warnung herausgegeben hatte, in der sie die Iraner aus „Sicherheitsgründen“ aufforderte, bis 21 Uhr Ortszeit (17:30 Uhr GMT) keine Züge zu benutzen.

Der Gouverneur von Mashhad hat angesichts der israelischen Drohung bereits die sofortige Einstellung aller Zugverbindungen aus der Stadt angekündigt. Dies wird als Vorsichtsmaßnahme beschrieben, die „bis auf Weiteres“ in Kraft bleiben soll. Offenbar wird dieser Angriff auf das Schienennetz ausschließlich von der israelischen Seite der Bombardierungskampagne durchgeführt.

Mehr zu Irans 10-Punkte-Antwort auf den US-Waffenstillstandsplan

Der Iran hat seine mit Spannung erwartete „10-Punkte“-Antwort auf den „15-Punkte-Friedensplan“ der USA vorgelegt. Irans 10-Punkte-Plan umfasst laut einer Zusammenfassung:

1. Garantie, dass der Iran nicht erneut angegriffen wird

2. Endgültiges Ende des Krieges, nicht nur ein Waffenstillstand

3. Ende der israelischen Angriffe im Libanon

4. Aufhebung aller US-Sanktionen gegen den Iran

5. Beendigung aller regionalen Kämpfe gegen iranische Verbündete

6. Im Gegenzug würde der Iran die Straße von Hormus öffnen

7. Der Iran würde eine Hormus-Gebühr von 2 Millionen Dollar pro Schiff erheben

8. Der Iran würde diese Gebühren mit Oman teilen

9. Der Iran würde Regeln für die sichere Durchfahrt durch Hormus festlegen

10. Der Iran würde die Hormuz-Gebühren für den Wiederaufbau statt für Reparationszahlungen verwenden

Wichtig ist, dass Teheran seine Forderung nach vollständigen Reparationszahlungen für den Krieg, die direkt von den Vereinigten Staaten zu leisten wären, fallen gelassen hat, was eine mögliche Chance für einen tatsächlichen Kompromiss mit Washington eröffnet.

75 Energieanlagen am Golf im Krieg zwischen den USA und dem Iran beschädigt, während sich der Versorgungsschock verschärft

Der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, wurde am Dienstag von der französischen Zeitung Le Figaro interviewt und warnte, dass der Energieschock am Golf „schwerwiegender ist als die Schocks von 1973, 1979 und 2022 zusammen“, da er gleichzeitig Öl, Gas, Lebensmittel, Düngemittel, Petrochemikalien, Helium und den globalen Handel betrifft.

Birol sagte in dem Interview, dass mehr als 75 Energieanlagen in der gesamten Golfregion angegriffen wurden, wobei etwa ein Drittel schwer beschädigt wurde, was Reparaturkosten in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar und eine anhaltende Unterbrechung einiger Energieflüsse zur Folge habe, was die weltweite Versorgung weiter verknappe und die Störung an der Engstelle der Straße von Hormus noch verschärfe.

Die Zeitung fragte Birol: „Wie schnell kann sich die Produktion in der Golfregion erholen?“

Er antwortete:

„Wir überwachen die Energieinfrastruktur in Echtzeit – Ölfelder, Raffinerien, Terminals. 75 Anlagen wurden angegriffen und beschädigt, mehr als ein Drittel davon schwer. Die Reparaturen werden lange dauern. Länder wie Saudi-Arabien könnten sich dank ihrer starken technischen Kapazitäten und finanziellen Ressourcen schneller erholen, doch anderswo, beispielsweise im Irak, ist die Lage weitaus schlimmer. Dort sind etwa 15 Millionen Menschen von Öl- und Gaseinnahmen abhängig, und das Land hat zwei Drittel seiner Öleinnahmen verloren, was fast zu einer wirtschaftlichen Lähmung führt. Es wird lange dauern, bis sich der Nahe Osten – ehemals ein zuverlässiger Energieknotenpunkt – wieder erholt.“

Die wichtigsten Stellen des Interviews herausgreifen:

Le Figaro fragte: Wer wird am stärksten darunter leiden? Birol antwortete: Die Weltwirtschaft wird darunter leiden. Natürlich werden die europäischen Länder zu kämpfen haben, ebenso wie Japan, Australien und andere. Am stärksten betroffen sein werden jedoch die Entwicklungsländer aufgrund der hohen Öl-, Gas- und Lebensmittelpreise sowie der beschleunigten Inflation. Ihr Wirtschaftswachstum wird stark beeinträchtigt werden. Ich befürchte, dass viele Entwicklungsländer einen erheblichen Anstieg ihrer Auslandsverschuldung erleben werden. Deshalb bin ich pessimistisch – diese Krise rührt nicht von der Energie selbst her, sondern von der Geopolitik. Le Figaro fragte: Welche Länder sind am stärksten von Versorgungsengpässen bedroht? Birol antwortete: Importabhängige Länder sind am stärksten gefährdet: in Asien – Südkorea, Japan, aber vor allem Indonesien, die Philippinen, Vietnam, Pakistan und Bangladesch. Auch afrikanische Länder werden stark betroffen sein, da Entwicklungsländer nur über begrenzte finanzielle Flexibilität verfügen. Le Figaro fragte: Wie schnell kann sich die Produktion am Golf erholen? Birol antwortete: Wir überwachen die Energieinfrastruktur in Echtzeit – Felder, Raffinerien, Terminals. 75 Anlagen wurden angegriffen und beschädigt, mehr als ein Drittel davon schwer. Die Reparaturen werden lange dauern. Länder wie Saudi-Arabien könnten sich aufgrund ihrer starken technischen Kapazitäten und finanziellen Ressourcen schneller erholen, aber anderswo, wie zum Beispiel im Irak, ist die Lage weitaus schlimmer. Etwa 15 Millionen Menschen sind dort von Öl- und Gaseinnahmen abhängig, und das Land hat zwei Drittel seiner Öleinnahmen verloren, was fast zu einer wirtschaftlichen Lähmung führt. Es wird lange dauern, bis sich der Nahe Osten – ehemals ein zuverlässiger Energieknotenpunkt – erholt. Le Figaro fragte: Wie erheblich ist der Rückgang der Ölproduktion am Golf? Birol antwortete: Enorm. Diese Länder produzieren nur noch etwas mehr als die Hälfte des Vorkriegsniveaus. Was Erdgas angeht, sind die Exporte vollständig zum Erliegen gekommen. Der März war bereits schwierig, aber der April wird noch schlimmer. Wenn die Meerenge den ganzen April über geschlossen bleibt, werden wir doppelt so viel Rohöl und Raffinerieprodukte verlieren wie im März. Wir stehen vor einem „schwarzen April“. Auf der Nordhalbkugel markiert der April normalerweise den Frühling – doch jetzt könnte es sich wie der Beginn des Winters anfühlen.

Birol zeichnet seit Wochen in verschiedenen Interviews ein düsteres Bild von den Energiemärkten und der Weltwirtschaft.

Doch während sich der Nebel des Krieges langsam lichtet, scheinen die USA als Netto-Gewinner aus dem Chaos in der Golfregion hervorzugehen, da die Energielieferungen voraussichtlich noch für einige Zeit unterbrochen bleiben werden.

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