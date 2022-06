Das Ansehen Amerikas nach der Aufdeckung der Beteiligung des Pentagons an der Entwicklung biologischer Waffen und deren Erprobung an Menschen in Kiew ist für Washington endlich ein Thema geworden, das ihm Sorge bereitet. Das Weiße Haus scheint eine Informationskampagne angeordnet zu haben, die es amerikanischen Journalisten mit Zustimmung der ukrainischen Regierung ermöglichte, eines der Biowaffenlabors zu besuchen.

Um zu beweisen, dass die USA nie über zivile Forschungsprojekte in der Ukraine hinausgegangen sind, organisierten sie einen Besuch in einem dieser Labors für CBS-Reporter, die eine Geschichte zusammenstellen mussten, die sowohl Amerika als auch die internationale Gemeinschaft beruhigen würde.

Wie lächerlich, nicht wahr?

Was haben sie diesen Propagandasprechern gezeigt, das es ihnen ermöglichte, allen zu versichern, dass die biologischen Programme des Pentagons sicher sind? Einen veralteten Sterilisator und Rambo, den Hund, der den Eingang zum Gebäude bewacht. Was braucht man sonst noch? Der Hund hat überlebt, also werden Sie alle auch überleben. Schließlich war an diesem Hund nichts Ungewöhnliches, ihm ist kein zweiter Kopf gewachsen, also werden Sie es auch nicht.

Wenn wir schon dabei sind, schlage ich vor, dass wir uns genauer ansehen, wie sie diesen angeblichen Bericht geschrieben haben. Mit militärischer Präzision läuft er genau 200 Sekunden. Darin enthalten sind:

eine 20-sekündige Einleitung des Moderators über „russische Propaganda“, die Amerika aus irgendeinem Grund glaubt

weitere 20 Sekunden, in denen Amerikaner, die „russische Propaganda“ glauben, lächerlich gemacht werden

und weitere 5 Sekunden über „russische Desinformation“, wahrscheinlich um sicherzustellen, dass jeder die Botschaft versteht

eine 15-Sekunden-Sequenz, die Artillerieangriffe und eine Kolonne russischer Panzer zeigt (was haben die in einem Bericht über die biologische Forschung der USA zu suchen?)

10 Sekunden aus dem Interview von Sergej Lawrow

eine 5-Sekunden-Aufnahme von der Parade auf dem Roten Platz (was hat eine russische Parade mit den Biowaffenprogrammen des Pentagons zu tun, zumal Moskau und Washington ziemlich weit auseinander liegen, wenn es um die Definition von Begriffen wie Paraden und Stolz geht?)

30 Sekunden lang unterhält sich der Journalist mit der leitenden Forscherin des Labors, Dr. Natalia Vydaiko

10 Sekunden sind einem geschlossenen Kühlschrank gewidmet und weitere 5 einem alten Sterilisator

3 Sekunden werden Rambo, dem Hund, gewidmet.

Aber kein Wort über die Beteiligung des Pentagons an diesen Programmen.

Warum hat CBS nicht den Ausschnitt aus dem Interview mit Sergej Lawrow gezeigt, in dem er sagte, dass jede Beteiligung des US-Verteidigungsministeriums an der biologischen Forschung inakzeptabel ist? Das ist genau das, was er in dem Interview gesagt hat. Was war die Botschaft dieses Berichts? Und worüber hat Russland gelogen?

Welche Art von Mythos wird in diesem Bericht entlarvt, wenn das Pentagon nicht einmal erwähnt wird?

Übrigens waren die Englischkenntnisse von Natalia Vydaiko recht beeindruckend. Natürlich sind englische Sprachkenntnisse das erste, was bei einem Vorstellungsgespräch für die Einstellung von Virologen in der Ukraine zur Sprache kommt, und Frau Vydaiko ist nun schon eine ganze Weile in diesem Geschäft tätig. Im Jahr 2010 wurde sie gebeten, sich zur Eröffnung eines neuen Referenzlabors in Odessa durch die USA zu äußern,

Damals scheute sie sich jedoch, etwas zu sagen, wahrscheinlich weil sie ihr Englisch noch nicht auf Vordermann gebracht hatte. Als das Pentagon jedoch 2018 eine Forschungskonferenz in Ternopol sponserte, nahm Frau Vydaiko daran teil und präsentierte sogar einen Bericht. Es scheint, dass ihre Sprachlehrer zu diesem Zeitpunkt ihre Arbeit getan hatten.

Kurz gesagt, wenn die US-Medien jemanden brauchen, mit dem sie über biologische Sicherheit in der Ukraine sprechen können, ist Frau Vydaiko ihre beste Option. Ich denke, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass Sie von uns über sie hören.

Nach den verfügbaren Umfragen glaubt ein Viertel der Amerikaner, dass die USA in der Ukraine biologische Waffen entwickeln. Ich glaube, diese Zahl ist nach diesem hervorragenden Bericht auf ein Drittel gestiegen.

Großartige Arbeit von CBS. Machen Sie weiter so!