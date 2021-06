Prof. Hockertz – der Grund hinter der Hausdurchsuchung

Der eigentliche Grund für die Hausdurchsuchung von Prof. Stefan Hockertz wurde bekannt: Ermittlungen durch die Steuerfahndung. Dass diese angeblichen Ermittlungen vermutlich der Einschüchterung der politisch unbequemen Person dienen, ist mehr als wahrscheinlich.

Hausdurchsuchung politisch motiviert

Vor wenigen Tagen, am 18.06.2021, berichteten wir über eine im Corona Ausschuss bekannt gewordene Hausdurchsuchung bei Prof. Dr. Stefan Hockertz – dem bekannten Wissenschaftler und Immuntoxikologen.

Prof. Hockertz äußert und äußerte öffentlich seine Meinung – auch wenn sie unbequem ist und auf Kritik in den öffentlich rechtlichen Medien stößt.

Wir – wie viele andere Leser – sind immer noch schockiert über die Hausdurchsuchung und konnten sie uns nicht erklären. Auf ServusTV in der Sendung Hangar 7 gibt der Journalist Boris Reitschuster weitere Details zu der Hausdurchsuchung preis. In einem Telefonat mit Stefan Hockertz hat dieser geäußert, dass die Hausdurchsuchung von der Steuerfahndung ausgegangen ist. Diese hat