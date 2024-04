Prof. Jeffrey Sachs: Die Ukraine-Krise: Wie Inkompetenz und geopolitische Interessen den Frieden gefährden

Prof. Jeffrey Sachs: Zelensky sagte, okay, okay, wir werden neutral sein. Russland sagte, okay, wir können alles diskutieren, aber ihr bleibt neutral. Und dann haben sich die USA eingemischt, weil sie inkompetent sind. Und die Briten haben sich eingemischt, weil sie vulgär zynisch, imperial und inkompetent sind, und haben den Ukrainern gesagt: Kämpft weiter.

Was versucht Russland?

Es versucht, die NATO aus der Ukraine herauszuhalten. So einfach ist das.

Und diejenigen von uns, die diese Dinge beobachten, wissen seit 25 oder 30 Jahren, dass die Politik der USA, die NATO in die Ukraine zu drängen, so wäre, als würde China eine Militärbasis am Rio Grande errichten.

Oder wie die Sowjetunion 1962 versuchte, Raketenbasen auf Kuba zu errichten.

Wenn wir so weitermachen, wird es zum Krieg kommen.

Präsident Putin hat wiederholt betont: “Wir haben eine Ausweichrampe. Stoppt dieses provokative Verhalten.” Als sich die ukrainische Regierung unter Viktor Janukowitsch den Plänen der amerikanischen Neokonservativen entgegenstellte – nämlich der NATO-Erweiterung und stattdessen klugerweise an die Neutralität der Ukraine als Brücke glaubte – haben wir nicht nur zugesehen, sondern auch gehandelt.

Er glaubte an die Neutralität der Ukraine als Brücke zwischen einem nervösen Russland und einem expansionistischen US-Militärbündnis.

Die USA stürzten ihn im Februar 2014 und danach. Danach geschah vieles.

Aber die USA begannen, die Ukraine aufzurüsten, und russische ethnische Regionen im Osten brachen im Dezember 2021 zusammen. Wie wir besprochen haben, sagte Präsident Putin: Bitte, stoppt die NATO-Erweiterung. Wir können einen Konflikt verhindern.

Ich habe dann mit Jake Sullivan gesprochen. Als andere es versuchten, wollte niemand in der Regierung zuhören. Sie dachten, sie hätten alle Trümpfe in der Hand.

Ich fürchte, hier kommt die Inkompetenz ins Spiel.

Und diese besondere militärische Operation fand im Februar 2022 statt.

Was war ihr Ziel?

Das Ziel war eine neutrale Ukraine, ganz klar, denn innerhalb von sechs Wochen sagte Zelensky, okay, okay, wir werden neutral sein.

Russland sagte, okay, wir können über alles reden, aber ihr werdet neutral sein.

Und dann haben sich die USA eingemischt, weil wir inkompetent sind.

Und die Briten mischten sich ein, weil sie vulgär zynisch, imperial und inkompetent sind, und sagten den Ukrainern: Kämpft weiter. Und Zelensky machte einen fatalen Fehler, fatal und tödlich für Hunderttausende von Ukrainern. Er sagte, okay, wir verlassen das ausgehandelte Abkommen und kämpfen weiter. Und das tun wir bis heute.