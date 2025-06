Prof. Jeffrey Sachs : Warum der Westen Krieg will!

In der Sonderfolge von Judging Freedom vom 6. Juni 2025 analysiert Professor Jeffrey Sachs mit Richter Andrew Napolitano die jüngsten Drohnenangriffe in Russland und die eskalierenden Spannungen im Ukraine-Konflikt. Sachs beleuchtet die Rolle westlicher Geheimdienste, die Destabilisierung der nuklearen Sicherheitslage und die rücksichtslose Politik von Akteuren wie Bundeskanzler Merz und Premierminister Starmer. Mit scharfer Kritik an der US-Außenpolitik und einem dringenden Appell für Deeskalation warnt er vor den Gefahren einer weiteren Kriegsspirale, die die globale Sicherheit bedroht.

Richter Andrew Napolitano: Hallo zusammen, hier ist Richter Andrew Napolitano für Judging Freedom. Heute ist Freitag, der 6. Juni 2025. Professor Jeffrey Sachs leistet heute doppelte Arbeit und ist bei uns. Es war eine so ereignisreiche Woche in internationalen Angelegenheiten – wie könnte man diese Woche besser abschließen, als von der Analyse Professor Sachs’ zu profitieren? Und wer weiß, was noch kommt? Professor Sachs, gibt es in Ihrem Kopf irgendeinen Zweifel daran, dass amerikanische und britische Geheimdienste maßgeblich an den Drohnenangriffen beteiligt waren, die am vergangenen Wochenende in ganz Russland stattfanden?

Professor Jeffrey Sachs: Ich denke, es ist klar, dass die Geheimdienste tief in die Ereignisse verwickelt waren, die zu diesen Angriffen geführt haben. Was in den letzten Tagen genau passiert ist, ist noch etwas rätselhaft, aber es ist klar, dass Trump und Putin am Ende der Woche ein ziemlich direktes Gespräch geführt haben. Ich glaube, Trump hat einiges zu hören bekommen, denn diese Angriffe letzte Woche durch die Ukrainer waren zutiefst destabilisierend. Sie fanden genau zum Zeitpunkt dieser Verhandlungen statt. Es war ein Angriff auf einen Teil der russischen strategischen Triade, der nuklearen Triade – sehr gefährlich, sehr destabilisierend. Es gab auch den Angriff auf eine zivile Passagierbahn, bei dem eine Brücke zerstört und Dutzende Menschen getötet wurden. Es besteht kein Zweifel, dass westliche Geheimdienste tief in Projekte verwickelt waren, die über mehr als ein Jahr vorbereitet wurden. Was wir heute hatten, ist ein massiver Drohnen- und Raketenangriff Russlands auf die gesamte Ukraine. Der Krieg eskaliert, er ist außerordentlich gefährlich. Die Rücksichtslosigkeit – meiner Ansicht nach – der Ukrainer und der Europäer, die keinerlei realistische Friedensvorschläge machen, keinen Versuch unternehmen, eine Lösung zu finden, führt nur zu mehr Eskalation, mehr Zerstörung der Ukraine, mehr Verlust von Menschenleben – und das ohne Ziel, ohne gutes Ende.

Richter Andrew Napolitano: Bevor wir auf Bundeskanzler Merz und Premierminister Starmer eingehen, möchte ich Sie kurz zu einem Begriff fragen, den Sie zweimal verwendet haben: „zutiefst destabilisierend“. Alistair Crook und Colonel McGregor haben dies als „Nadelstich“ bezeichnet, als PR-Stunt, der jedoch tiefgreifende negative Konsequenzen für die Ukraine haben wird. Ich denke, Sie stimmen dem zweiten Teil zu. Stimmen Sie dem ersten Teil zu, dass es ein Nadelstich und ein PR-Stunt war, da Sie sagten, es sei zutiefst destabilisierend?

Professor Jeffrey Sachs: Ich denke nicht, dass irgendein Angriff auf die strategischen nuklearen Ressourcen einer nuklearen Supermacht ein bloßer Nadelstich ist. Ich denke, dieser gesamte Krieg in der Ukraine, die gesamten Ursprünge des Krieges, beinhalten die nukleare Bedrohung, weil der Kontext dieses Krieges, der über ein Vierteljahrhundert zurückreicht, Amerikas Aufgabe des Rahmens für nukleare Rüstungskontrolle ist. Wahrscheinlich einer der entscheidendsten, aber in gewisser Weise unterdiskutierten Teile des Weges in den Krieg war der einseitige Rückzug der USA aus dem Anti-Ballistic-Missile-Vertrag im Jahr 2002. Der Grund, warum das so wichtig ist, liegt darin, dass die Vereinigten Staaten den Rahmen für die nukleare Rüstungskontrolle destabilisiert haben. Russland fühlte sich seit diesem Moment bedroht durch das Risiko von Enthauptungsschlägen, das Risiko eines nuklearen Erstschlags gegen Russland, weil der Zweck des Anti-Ballistic-Missile-Vertrags darin bestand, ein solches Ereignis zu verhindern. Dann haben die Vereinigten Staaten einseitig Anti-Ballistic-Missile-Einheiten zuerst in Polen, dann in Rumänien installiert. Ich betone all dies, weil ein Teil der sehr tiefen, sehr legitimen und sehr verständlichen Besorgnis Russlands über die NATO-Erweiterung in diesem Kontext der Destabilisierung des Rahmens für nukleare Rüstungskontrolle stattfand. Die US-Regierung weigerte sich auch, die Platzierung von US-Raketensystemen in der Ukraine auszuschließen. Der Hintergrund all dessen ist, dass die NATO-Erweiterung als ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit Russlands angesehen wurde. Wir würden genau dasselbe empfinden, wenn russische oder chinesische Militärbasen in der Nähe der amerikanischen Grenzen errichtet würden. Dies ist ein grundlegender Punkt, den ich nicht genug betonen kann: Was Russland empfindet und was wir ignorieren oder abtun, ist genau das, was Amerikaner empfinden würden, was Präsident Trump empfinden würde, wenn es irgendeinen Versuch gäbe, russische oder chinesische militärische Installationen in der Nähe der amerikanischen Grenzen in der westlichen Hemisphäre zu platzieren. Daran besteht kein Zweifel. All das bedeutet, dass ein Angriff auf strategische Bomber mehr als ein Nadelstich aus russischer Sicht ist. Es war ein Angriff tausende Kilometer im Landesinneren. Und was die russische Führung sieht, ist das Gekreische der westlichen Presse und westlicher politischer Führer: „Oh, wie clever das war.“ Das ist nicht clever, das ist absolut rücksichtslos. Das ist der Kontext, in dem ich dies sehe. Ich denke, dies wird ein schlafendes Monster wecken – oder ich bin nicht sicher, ob ich Russland als Monster bezeichnen möchte –, aber es wird zu einem heftigeren Angriff führen, als die Ukrainer erwarten. Es ist ein Beweis dafür, dass es hier um die Kernnationalen Sicherheitsinteressen Russlands geht. So wird es von russischer Seite gesehen, völlig verständlich.

Richter Andrew Napolitano: Wie wird Präsident Trumps Leugnung, von diesen Angriffen gewusst zu haben, von russischer Seite betrachtet? Ich meine, wenn das, was er sagt, stimmt – dass er wirklich nichts wusste, oder vielmehr, dass die USA nichts wussten –, dann berichtet jemand nicht in der Befehlskette nach oben, und es gibt ernsthafte abtrünnige Elemente mit der Macht, Geld auszugeben und Menschen zu töten, in der amerikanischen Regierung, und der Chef der CIA, der Präsident, der Außenminister und der Verteidigungsminister wissen nichts davon.

Professor Jeffrey Sachs: Ich denke, was letzte Woche passiert ist, lässt keine Möglichkeit für eine legitime Antwort von der Seite der Vereinigten Staaten. Erstens ist es sehr unwahrscheinlich, vielleicht fast unmöglich, dass die CIA und MI6 nicht in all das involviert waren. Selbst wenn sie nicht direkt beteiligt waren, ist es fast sicher, dass sie davon wussten. Wenn sie nichts davon wussten, ist das unglaublich schädlich für das gesamte Konzept der Unterstützung der USA und Großbritanniens für den Krieg der Ukraine. Es wäre unglaublich, dass so etwas ohne das Wissen der Geheimdienste passieren könnte. Ob der Präsident der Vereinigten Staaten davon wusste, ist eine andere Frage. Die Russen sagen seit Langem, dass die Präsidenten manchmal erst nach den Ereignissen informiert werden, weil der „tiefe Staat“ im Krieg mit Russland ist. Das ist eine Ansicht, die Präsident Putin viele Male geäußert hat, unter anderem in einem berühmten Interview, das er 2017 der Zeitung Figaro gab, wo er sagte, er habe mit vielen amerikanischen Präsidenten zu tun gehabt. Sie kommen mit Ideen ins Amt, und dann kommen Männer in dunklen Anzügen mit Aktentaschen und erklären ihnen, wie es wirklich ist. Ob Trump vorher Bescheid wusste oder nicht, nichts davon entlastet ihn, weil es keine der grundlegenden Fragen beantwortet: Wer hat die Kontrolle über die amerikanische Geheimdienstgemeinschaft, wenn so etwas passieren kann und die Führung nichts davon weiß? Erstens, hört Präsident Trump zu? Nimmt er detaillierte Briefings an? Zweitens, was sagen der Direktor der Nationalen Geheimdienste und der Direktor der CIA dem Präsidenten der Vereinigten Staaten? Drittens, was ist hier eigentlich passiert? Wie kann es sein, dass die Vereinigten Staaten behaupten, nichts gewusst zu haben, und was sagt das über diesen gesamten Kriegseinsatz aus? Wenn das stimmt, ist es erschreckend, weil es bedeutet, dass die Ukraine westliche Geheimdienste, westliche Sprengstoffe, westliche Technologien nutzen kann, um die strategische nukleare Triade Russlands zu destabilisieren. Es gibt keine Erklärung, die für das, was letzte Woche passiert ist, stichhaltig ist, weil das, was letzte Woche geschah, ein wirklich destabilisierendes Ereignis war.

Richter Andrew Napolitano: Auf die Gefahr hin, Ihnen früh am Morgen den Magen zu verderben: In den Stunden, bevor dies geschah, wurde Präsident Selenskyj von den Senatoren Richard Blumenthal und Lindsey Graham besucht, die fast so handelten, als führten sie ihre eigene Außenpolitik. Sie teilten ihm mit, dass die Vereinigten Staaten niemals zurückweichen würden, und sagten, sie hätten Gesetzesvorlagen mit 80 Mitunterzeichnern im Senat, um sekundäre Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Was wird Trump mit diesen beiden tun? Sie vereiteln fast seine Außenpolitik, fast im Verstoß gegen das Logan-Gesetz, das Personen außerhalb der Exekutive verbietet, ihre eigene Außenpolitik zu betreiben.

Professor Jeffrey Sachs: Lassen Sie mich eines sagen: Ich bin nicht gegen die Aufsicht, Überprüfung oder Kommentierung der Außenpolitik durch den Kongress. Ich sage jedoch, dass Lindsey Graham seit Jahrzehnten der größte Versager in der Außenpolitik des US-Senats ist. Er hat in jeder einzelnen Angelegenheit falsch gelegen. Er hat dem amerikanischen Volk und unserer nationalen Sicherheit einen tiefen Schaden zugefügt. Ich finde ihn ignorant, ich finde ihn kriegstreiberisch, ich finde, er liegt bei fast jeder außenpolitischen Angelegenheit der letzten 25 Jahre auf der falschen Seite. Für mich ist die Frage nicht, ob Senatoren involviert sind, sondern ob sie in jedem einzelnen Fall falsch liegen – das ist absolut eine direkte Bedrohung für uns alle. Was letzte Woche passiert ist, hat Ihre Sicherheit verschlechtert, meine Sicherheit verschlechtert, die Sicherheit der Welt verschlechtert. Selenskyj ist außer Kontrolle. Selenskyj ist ein Regime, das außerordentlich gefährlich ist, das von den Vereinigten Staaten 2014 in einem Putsch installiert wurde. Es handelt ohne Einschränkungen, es verhält sich außerordentlich provokativ, es hat nichts mit Demokratie zu tun. Dies ist eine kleine Gruppe, die durch Kriegsrecht regiert und die Welt gefährdet. Deshalb ist es die Verantwortung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, diesem Verhalten ein Ende zu setzen. Wie ich gesagt habe, wenn die ukrainische Regierung nicht zustimmen will, ist es die Verantwortung des Präsidenten der Vereinigten Staaten und des Präsidenten Russlands, eine Sicherheitsvereinbarung zu treffen, die nicht destabilisierend ist.

Richter Andrew Napolitano: Lassen Sie uns zu Neocon-Zentral gehen. Chris, spielen Sie die Clips zwei und drei hintereinander ab.

[Clip wird abgespielt]

Senator Richard Blumenthal: Wir haben glaubwürdige Beweise für eine Invasion im Sommer oder frühen Herbst, eine neue Offensive von Putin. Er spielt am Verhandlungstisch auf Zeit, er bereitet sich auf mehr Krieg vor. Ich denke, der Senat hat genug von Putin. Das amerikanische Volk sieht Putin als unvernünftig, die Ukraine als bemüht. Präsident Trump hat diesen Unterschied deutlich gemacht. Der Senat und das Repräsentantenhaus werden in den nächsten zwei Wochen mit einem Sanktionsgesetz voranschreiten, das Putin vernichtend treffen wird.

Senator Lindsey Graham: Putin spielt mit Präsident Trump, er hält ihn zum Narren. Er verzögert und blockiert, zieht die Gespräche in die Länge, damit er diese Offensive starten und mehr Gebiete auf dem Boden kontrollieren kann. Wenn ich Präsident Trump wäre, würde ich mich persönlich beleidigt und angegriffen fühlen, ebenso wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika sollte wütend sein, zutiefst wütend.

Professor Jeffrey Sachs: Ja, Amerika sollte auf diese beiden Menschen wütend sein. Richard Blumenthal ist derjenige, der sagte: „Das ist das Beste, was man für Geld kaufen kann. All dieses Kämpfen und Töten, und keine Amerikaner sterben. Das ist die Nutzung der Ukraine, um Russland zu schwächen.“ Das bedeutet, die Ukraine für diese neokonservative Idiotie dieser beiden Menschen zu opfern. Beide waren eine Schande in der amerikanischen Außenpolitik. Da war Lindsey Graham 2014 bei dem von den USA unterstützten Putsch involviert. Er war natürlich ein großer Befürworter jedes Krieges – des falschen Krieges, des echten Krieges, aber unter falschen Vorwänden im Irak und all der anderen Abenteuer und Eskapaden, die die amerikanische Sicherheit gefährdet, Billionen von Dollar gekostet und komplette Debakel waren. Diese beiden sind einfach schändlich in ihren inhaltlichen Ansichten. Ich habe nichts dagegen, dass Senatoren Ansichten haben – sie sollten Ansichten haben. Diese beiden haben nur zufällig völlig falsche und verabscheuungswürdige Ansichten, die Sie, mich und den Rest der Vereinigten Staaten gefährden. Das ist das Problem.

Richter Andrew Napolitano: Sagen Sie mir, was der britische Premierminister Starmer und der deutsche Bundeskanzler Merz vorhaben. Bewegt sich Merz auf einen dritten Weltkrieg zu?

Professor Jeffrey Sachs: Sie tun es. Ich denke nicht, dass sie es absichtlich tun, aber sie sind absolute Kriegstreiber. Sie werden so sehr von ihren Geheimdiensten gesteuert, wahrscheinlich verbunden mit der CIA, die MI6, den BND und andere Sicherheitsdienste orchestriert. Aber die Rhetorik und das Verhalten dieser Politiker ist absolut rücksichtslos. Merz kommt als Bundeskanzler Deutschlands ins Amt – man würde nicht nur denken, man würde hoffen, man würde erwarten, in einer Welt, die ein gewisses Interesse an Selbsterhaltung hat, dass der neue Bundeskanzler zumindest ein Telefonat mit Präsident Putin führt, um die Situation zu besprechen, eine Bewertung vorzunehmen, zu versuchen, zu verstehen. Aber nein, vom ersten Moment an, als Merz ins Amt kam, ging es darum, das Militär auszubauen, Taurus-Raketen zu schicken, tief in Russland zuzuschlagen, ohne den geringsten Versuch von Diplomatie. Starmer verhält sich genauso. Mit anderen Worten, es gibt keinen Versuch seitens dieser beiden, die ich im Grunde als Marionetten ihrer Sicherheitsapparate und insbesondere ihrer Geheimdienste betrachte, den Krieg auszudehnen. Das Fehlen jeglichen Beweises, dass sie einen Weg zum Frieden finden wollen, sagt uns alles, was wir wissen müssen. Sie sind von morgens bis abends Kriegstreiber.

Richter Andrew Napolitano: Lassen Sie uns zurück zum Kreml gehen. Wie denken Sie, nimmt der Kreml Präsident Trumps Aussage wahr, dass die Vereinigten Staaten nichts von diesem Angriff wussten? Denken Sie, dass Außenminister Lawrow, der fast so klug ist wie Sie – und er ist ein sehr kluger Mann – glaubt, dass Trump nicht die Wahrheit sagt, oder denkt er, wie Sie und ich vor ein paar Minuten, wer hier das Sagen hat?

Professor Jeffrey Sachs: Ich denke, eher Letzteres. Aus russischer Perspektive sehen sie dies als das übliche Geschäft. Sie hören oft keine klare Linie von den Vereinigten Staaten. Sie wissen wahrscheinlich nicht genau, wer was wann weiß, aber aus ihrer Sicht spielt das keine Rolle. Es läuft auf dasselbe hinaus: Sie stehen in den Vereinigten Staaten einer feindlichen Kraft gegenüber, die einen militärischen Einsatz unterstützt, der ihre nationale Sicherheit bedroht. Das ist genug für sie zu wissen. Offenbar haben sie zu Präsident Trump gesagt, egal was er ihnen erzählt hat, dass das, was passiert ist, absolut inakzeptabel ist und mit einer russischen Antwort begegnet wird. Das ist alles, was Präsident Trump gesagt hat, denn was auch immer er ihnen erzählt hat, sie haben ihm etwas sehr, sehr Klares gesagt: Dies war ein Angriff auf die russische nationale Sicherheit, und er wird mit einer russischen Antwort begegnet. Ich denke, wir haben heute die allerersten Anfänge dieser russischen Antwort gesehen. Aber Tatsache ist, wir befinden uns derzeit auf einem Eskalationspfad. Was auch immer Trump wusste oder nicht wusste, was in den letzten Wochen passiert ist, ist zweifellos eine starke und mächtige Lobby innerhalb des US-Sicherheitsapparats – diese beiden Senatoren sind ein Teil davon, aber es geht weit darüber hinaus – und innerhalb des Sicherheitsapparats Europas, weiter gegen Russland zu kämpfen. Das ist seit über 30 Jahren eine Kerndoktrin. Das ist nichts Neues. Es ist die schwierige Aufgabe des Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Bremsen beim militärisch-industriellen Komplex anzuziehen. Das ist die Aufgabe. Sie erfordert Geschick, sie erfordert Standhaftigkeit. Dies ist eine Kriegsmaschinerie, die immer in Betrieb ist. Der Präsident muss aktiv die Bremsen anziehen. Es reicht nicht aus, selbst kein Kriegstreiber zu sein. Trump war in Bezug auf die Ukraine kein Kriegstreiber, aber es erfordert Geschick, die Kriegsmaschinerie zu stoppen. Wir wissen, dass Präsidenten manchmal den ultimativen Preis dafür bezahlt haben, wie John F. Kennedy, als er die Bremsen bei der Kriegsmaschinerie anzog. Tatsache ist, es gibt ein mächtiges Geschäft, ein halbes Billionen-Dollar-Geschäft pro Jahr allein in den USA, ganz zu schweigen von Europa, und eine mächtige ideologische Kraft, die sagt: „Kämpft einfach.“ Das ist Blumenthal, das ist Graham. Sie wollen immer Krieg. Diese beiden sind erbärmlich, aber sie repräsentieren eine sehr gefährliche Außenpolitik. Ich möchte nur alle daran erinnern: Am Ende des Kalten Krieges, sogar noch vor dem Ende der Sowjetunion unter Gorbatschow, sagte Russland: „Wir wollen Frieden, wir wollen Zusammenarbeit.“ Und hier sind wir, 35 Jahre später, am Rande eines nuklearen Krieges. Es ist unfassbar, wie die Vereinigten Staaten die Chance auf Frieden verspielt haben. Es sind Leute wie Lindsey Graham, durch die wir das getan haben, weil diese Leute sagen: „Wenn die andere Seite Frieden will, sind sie schwach – tötet sie.“ Das ist es, was wir seit über 30 Jahren tun. Und jetzt, letzte Woche, sollten Friedensverhandlungen stattfinden, und am Tag vor den Friedensverhandlungen griff die Ukraine die strategischen Bomber Russlands an. Am Tag davor! Was ist das? Welche denkbare Rechtfertigung könnte es dafür geben? Welche denkbaren guten Neuigkeiten könnte es sein, dass die Vereinigten Staaten leugnen, davon gewusst zu haben? Das Ganze ist so schrecklich, dass es aufhören muss.

Richter Andrew Napolitano: Professor Sachs, vielen Dank. Danke, dass Sie zu dieser ungewöhnlichen Tageszeit gekommen sind. Ein Zuschauer schreibt: „Die Vorhersage für heute: teilweise bewölkt, Chance auf Krieg.“ Gute Worte. Vielen Dank, Professor Sachs, es war großartig, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende.

Professor Jeffrey Sachs: Danke, Ihnen auch. Wir sehen uns nächste Woche. Alles Gute, tschüss.

Richter Andrew Napolitano: Und später heute um 16 Uhr, die beste Zeit des Tages, das Ende des Tages, das Ende der Woche: die Runde der Geheimdienstgemeinschaft mit Larry Johnson und Ray McGovern. Richter Napolitano für Judging Freedom.