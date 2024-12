Prof. Jeffrey Sachs: Zerstört die NATO die EU?

In diesem ausführlichen und aufschlussreichen Interview sprechen Richter Andrew Napolitano und der renommierte Ökonom Jeffrey Sachs über die geopolitischen Spannungen und Konflikte, die seit Jahrzehnten die internationale Politik prägen. Sachs beleuchtet die verdeckten Operationen der USA, die Rolle der NATO und Israels sowie die verheerenden Auswirkungen auf Länder wie Syrien, Libyen und die Ukraine. Das Gespräch bietet eine schonungslose Analyse der Machtspiele, die zu globaler Instabilität, enormem Leid und der Gefahr eines Atomkriegs geführt haben. Sachs kritisiert scharf die Geheimhaltung und mangelnde Rechenschaftspflicht westlicher Regierungen und fordert ein Umdenken hin zu echter Diplomatie und Frieden. Ein wichtiges Gespräch, das viele unbequeme Wahrheiten ans Licht bringt.

Napolitano: Hallo zusammen, Richter Andrew Napolitano hier für Judging Freedom. Heute ist Dienstag, der 3. Dezember 2024. Professor Jeffrey Sachs wird in wenigen Momenten bei uns sein, um über das Thema „Zerstört die NATO die Europäische Union?“ und andere Themen zu sprechen. Doch zuerst das hier:

Napolitano: Professor Sachs, willkommen hier, mein lieber Freund. Es ist immer eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.

Sachs: Vielen Dank. Es ist schön, ab und zu wieder zu Hause in New York zu sein.

Napolitano: Genau, genau, wo ich mich heute Morgen ebenfalls befinde. Können Sie uns bitte etwas über den Hintergrund des Konflikts in Syrien erzählen, beginnend mit dem, was Präsident Obama und Außenministerin Clinton vor etwa 10 Jahren beschlossen haben?

Sachs: Nun, ich denke, der Syrienkonflikt und das Engagement der USA in diesem Konflikt reichen sogar bis vor 2011 zurück, als die Vereinigten Staaten ein aktives Programm zum Sturz der syrischen Regierung starteten. Das geht bis 2001 oder noch weiter zurück. Und auch hier spielt Israel, wenig überraschend, eine bedeutende Rolle.

Das Problem ist, dass Israel mit seiner Regierung unter der Führung von Netanjahu, der seit 1996 17 Jahre lang Premierminister war, absolut gegen jegliche Art von Friedenskompromiss mit dem palästinensischen Volk ist, der einen Staat Palästina neben dem Staat Israel beinhalten würde. Netanjahus Theorie ist: Wir können alles haben, was Israel ist, wir können die gesamte Region kontrollieren, wir können die besetzten Gebiete behalten. Aber es wird Widerstand geben, und wir müssen darauf vorbereitet sein, Regierungen in unserer Region zu stürzen, die sich dem widersetzen, was wir tun.

Die Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten hat diese Vision eines regionalen Umsturzes unterstützt. Nach dem 11. September wurde eine Liste mit sieben Ländern erstellt, die in fünf Jahren durch US-Kriege und verdeckte Operationen gestürzt werden sollten. Auf dieser Liste standen Syrien, Libanon, Iran, Irak, Libyen, Sudan und Somalia.

Sachs: Wesley Clark, der ehemalige Oberbefehlshaber der NATO in Europa, wurde kurz nach dem 11. September im Pentagon darüber informiert, dass die Vereinigten Staaten innerhalb von fünf Jahren sieben Regierungen stürzen würden. Er war völlig schockiert. Er hat diese Geschichte viele Male erzählt und darüber geschrieben.

Tatsächlich war der Irakkrieg 2003 der erste dieser sieben Konflikte. Es sollte schnell gehen, dann weiter nach Syrien, Libanon, Iran und so weiter. Warum Irak? Interessanterweise hatte der Kongress zusammen mit der Clinton-Regierung 1998 den „Iraq Liberation Act“ verabschiedet, der den Sturz der irakischen Regierung zur offiziellen US-Politik machte. Absolut unfassbar, aber wahr. Das Gesetz ist schwarz auf weiß dokumentiert und online verfügbar.

Dann kam Syrien. Was geschah, war, dass die USA 2003 in den Irak einmarschierten und dort in Schwierigkeiten gerieten. Es gab einen Aufstand, bei dem viele amerikanische Soldaten getötet wurden, und die Truppen der USA waren gebunden. So kamen sie nicht so schnell zum nächsten Krieg in Syrien, um die syrische Regierung zu stürzen, wie ursprünglich geplant.

2011 war es dann an Obama, sich Syrien zuzuwenden, dem nächsten Land auf der Liste. Plötzlich begannen Obama und seine Außenministerin Hillary Clinton öffentlich zu sagen, dass es Zeit für den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad sei, zu gehen. Ich fand das absolut außergewöhnlich. Hier sagt Amerika wieder: Nein, wir entscheiden, wer euer Land regiert, nicht ihr.

Obama unterzeichnete eine geheime präsidentielle Verfügung, die sogenannte Presidential Finding. Diese wies die CIA an, mit Saudi-Arabien und anderen regionalen Mächten zusammenzuarbeiten, um einen Aufstand zu bewaffnen und zu finanzieren, der die syrische Regierung stürzen sollte. Diese Operation wurde Timber Sycamore genannt. Wie typisch für unsere Mainstream-Medien wurde darüber kaum berichtet. Die New York Times hat darüber, glaube ich, dreimal in zehn Jahren berichtet.

Mit anderen Worten: Diese grundlegenden Fakten werden dem amerikanischen Volk routinemäßig vorenthalten, weil die CIA im Geheimen und ohne Rechenschaftspflicht agiert.

Napolitano: Und dieser Krieg in Syrien dauert nun schon 13 Jahre. Was in den letzten Tagen explodiert ist, ist wahrscheinlich nur ein weiterer Teil dieses anhaltenden Krieges. Vielleicht, weil die Hisbollah vor ein paar Wochen von Israel geschwächt wurde. Der Iran steht unter Druck. Russland ist in der Ukraine beschäftigt. Und so haben die Mächtigen in Washington, wahrscheinlich auch in Istanbul und sicherlich in Jerusalem, beschlossen, dass dies ein guter Zeitpunkt sei, den Versuch, Assad zu stürzen, wieder anzufachen.

Sachs: Genau. Es ist nur ein fortlaufender Teil eines anhaltenden, die gesamte Region umfassenden Krieges, der auf Geheiß Israels geführt wird. Es ist schrecklich, absolut schrecklich. Er hat nichts anderes als Chaos gebracht.

Sachs: Seit zwei Jahrzehnten, genauer gesagt seit dem Aufstand im Irak 2003, hat dieser Krieg nichts als Chaos verursacht. Die Vereinigten Staaten haben dabei Schulden in Höhe von mehreren Billionen Dollar angehäuft. Der Krieg geht weiter, das Leid geht weiter. Der Konflikt ist aktiv im Libanon, aktiv in Syrien, aktiv in Somalia, im Sudan und in Libyen. Mit anderen Worten, wir haben eine riesige Region destabilisiert.

Natürlich geben wir nicht zu, dass die USA dabei eine Rolle spielen, aber genau so läuft dieses Spiel. Es ist interessant, dass Präsident Obama und Außenministerin Clinton beschlossen haben, die CIA einzusetzen. Hätten sie das Militär genutzt, hätten sie dies öffentlich im Rahmen der War Powers Resolution melden müssen. Obama hat dasselbe getan, als er schließlich Oberst Gaddafi, den libyschen Staatschef, töten wollte – ja, hinschlachten ließ.

Napolitano: Glauben Sie, dass es nur ein Zufall ist – ich bin hier vielleicht etwas naiv –, dass sich die Lage in Syrien innerhalb von 24 Stunden nach dem vorübergehenden Waffenstillstand zwischen der IDF (Israel Defense Forces) und der Hisbollah wieder verschärft hat?

Sachs: Natürlich ist das kein Zufall, und es ist auch kein Zufall, dass es derzeit Unruhen rund um die Grenzen Russlands gibt. Viele davon werden von den Vereinigten Staaten geschürt. Das ist eine Art Abschiedsschuss der Biden-Regierung. Es gibt Unruhen in Georgien, es gibt Unruhen in Rumänien, und es gibt Gerüchte über neue Unruhen in Moldawien.

Dies sind Regionen an den Grenzen Russlands, in denen die USA verdeckte Operationen durchführen oder über Institutionen wie das National Endowment for Democracy aktiv eingreifen, um Russland Probleme zu bereiten. Das ist also eine Art „Abschiedsgeschenk“ von Biden, Sullivan, Blinken und dem sogenannten „Deep State“. Es ist Teil von Netanjahus umfassenderem Plan, den er bereits 1996 formuliert hat.

Napolitano: Sicherlich stellt Syrien keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten dar, genauso wenig wie der Iran eine solche Bedrohung darstellt.

Sachs: Natürlich nicht. Es hatte nie etwas mit der nationalen Sicherheit der USA zu tun. Das sind Machtspielchen. Diese Leute denken, dass sie das Brettspiel Risiko spielen. Sie wollen ihre Figuren auf dem Spielfeld platzieren. Es ist eine Art Wahnsinn. Es ist außerordentlich gefährlich.

Napolitano: Wird die Sicherheit der USA wirklich dadurch bestimmt, ob die NATO in der Ukraine ist oder nicht?

Sachs: Natürlich nicht. Aber das ist seit 1994 ein Kernziel des amerikanischen „Deep State“. Wir sind im 30. Jahr dieser Idee, und es ist eine schreckliche Idee. Sie wurde noch nie einem einzigen Präsidenten der amerikanischen Bevölkerung erklärt. Die Risiken wurden ebenfalls nie erklärt.

Das ist das Problem mit unserem politischen System im Moment: Es ist geheimnisvoll. Kernfragen der nationalen Sicherheit – die uns in eine tiefe Unsicherheit über die Möglichkeit eines Atomkriegs bringen – werden dem amerikanischen Volk überhaupt nicht erklärt.

Napolitano: Bevor ich Ihnen einige Fragen zu Premierminister Netanjahu und den wahren Gründen für seine Zustimmung zum vorübergehenden Waffenstillstand im Libanon stelle und bevor ich Sie frage, wie gefährlich die NATO für die Sicherheit der EU geworden ist, möchte ich Ihnen etwas zeigen, das Erinnerungen wecken könnte.

[Videoausschnitt wird eingespielt]

Die Fakten, warum sie taten, was sie taten, sind immer noch unbekannt. Wir wurden erneut in die Irre geführt – angeblich gab es Proteste, aus denen ein Angriff entstand. Doch es war leicht festzustellen, dass das nicht der Fall war. Das amerikanische Volk hätte das innerhalb weniger Tage wissen können, doch es wusste es nicht.

Hillary Clinton: Mit allem gebührenden Respekt, Tatsache ist, dass wir vier tote Amerikaner zu beklagen hatten. War es wegen eines Protestes? Oder waren es Leute, die spazieren gingen und dann beschlossen, ein paar Amerikaner zu töten? Welchen Unterschied macht das an dieser Stelle?

Napolitano: Da versuchte sie zu erklären, was damals in Bengasi passiert ist. Ich dachte nur, das könnte bei Ihnen Erinnerungen wachrufen.

Sachs: Wissen Sie, ich habe kürzlich mit einem Staatsmann über die Anrufung der NATO zur Zerstörung der libyschen Regierung und zur Ermordung von Muammar al-Gaddafi gesprochen und über all die Lügen, die Hillary Clinton und andere dafür in die Welt gesetzt haben.

Dieser Staatsmann, der sehr erfahren ist, sagte, er könne sich nicht wirklich erklären, warum das alles geschah. Er war ratlos. War es ein persönlicher Groll von Nicolas Sarkozy? Vielleicht. Aber ich denke, es könnte einfach daran liegen, dass Libyen auf Netanjahus Liste stand.

Nichts weiter. Doch diese Aktionen stellen keine Bedrohung für die Sicherheit der USA dar. Es gibt keine Gründe für NATO-Bombardierungen. Es gibt keine Rechtfertigung für Regimewechsel. Es ist alles mysteriös – oder besser gesagt, es scheint mysteriös, ist aber nur versteckt. Nichts wird ehrlich diskutiert.

Napolitano: Haben Sie Hillary Clinton bei einer Fakultätssitzung an der Columbia University gesehen?

Sachs: Nein, habe ich nicht. Ich muss zugeben, dass ich viel unterwegs war, daher habe ich sie in letzter Zeit nicht bei einer Fakultätssitzung gesehen.

Napolitano: Oder Professor Victoria Nuland?

Sachs: Nein, auch nicht.

Napolitano: Schon gut, schon gut. Ich weiß, Sie leiten die Schule nicht, aber die Columbia University kann sich glücklich schätzen, Sie zu haben.

Napolitano: Warum hat Netanjahu Ihrer Meinung nach dem vorübergehenden Waffenstillstand im Libanon zugestimmt?

Sachs: Nun, ich denke, sie haben die Mordrate in Gaza derzeit verdoppelt. Im Libanon möchten sie, dass die Israelis ohne Beschuss nach Norden zurückziehen können, wenn das möglich ist. Es gibt also nichts Nachteiliges für Israel daran. Sie wollten eine bestimmte Front schließen. Sie denken vielleicht, dass sie die Hisbollah genug geschwächt haben, damit dies möglich wird.

Es ist offensichtlich ein ziemlich fragiler Waffenstillstand. Es ist keine wirkliche Friedensvereinbarung. Und Israel hat sofort neue Fronten eröffnet. Das ist in keiner Weise ein Schritt in Richtung Frieden.

Es ist ein Schritt in Richtung Annexion des Westjordanlands und des Gazastreifens. Aus der israelischen Regierung kommen derzeit so abscheuliche Äußerungen – die schlimmsten, die man sich vorstellen kann – über ethnische Säuberungen und die Unterdrückung der Palästinenser. Zuletzt sagte Ben Gvir, ein verabscheuungswürdiger Extremist, dass sie die Gebetsrufe der Moscheen verbieten wollen, weil sie für die Israelis zu laut seien.

Diese Art von Hybris, Gesetzlosigkeit und Mordlust erklärt, warum Netanjahu vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt wird. Aber all diese Prahlerei kommt daher, dass diese Leute glauben, sie würden die Vereinigten Staaten und deren Militär lenken. Vielleicht tun sie das auch. Wir werden sehen, ob wir eine Regierung haben, die sagt, dass wir nationale Interessen haben – und nicht die Interessen Israels.

Napolitano: Kommen wir zur Ukraine, der NATO und der EU. Ich möchte Ihnen einen Ausschnitt von Präsident Selenskyj zeigen, der Ende letzter Woche gesprochen hat. Es ist sehr aufschlussreich.

[Videoausschnitt wird eingespielt]

„Die Tatsache ist, dass es eine Lösung gibt, um die heiße Phase des Krieges zu beenden: Wir könnten der NATO-Mitgliedschaft für den Teil der Ukraine zustimmen, der unter unserer Kontrolle steht. Ja, das wäre möglich. Aber niemand hat es angeboten. Doch die Einladung muss der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen ausgesprochen werden. Man kann keine Einladung nur für einen Teil eines Landes aussprechen.“

Napolitano: Ist das nicht geradezu illusionär, wenn er glaubt, dass das Ergebnis des Krieges die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sein könnte?

Sachs: Was das ist, ist ein gezielter Versuch, die Vereinigten Staaten in einen Weltkrieg zu verwickeln. Russland würde den Krieg natürlich nicht beenden, wenn die NATO erklärt, dass die Ukraine nun Mitglied der NATO ist. Aber was das tun würde – und was Selenskyj weiß, dass es tun würde – wäre, die Vereinigten Staaten gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags direkt in den Krieg mit Russland einzubeziehen.

Das ist Wahnsinn. Es ist grausam. Es ist dumm. Es ist grausam, dass unsere Mainstream-Medien diesen Unsinn ernst nehmen. Es ist grausam, dass Sie und ich überhaupt über solchen Wahnsinn sprechen müssen. Aber genau hier sind wir, weil eine Regierung nach der anderen uns näher und näher an einen Atomkrieg gebracht hat.

Sie spielen Spiele. Diese Spiele haben bereits etwa 600.000 ukrainischen Toten und möglicherweise Hunderttausenden Schwerverletzten das Leben gekostet. Für sie ist es ein Spiel. Sie machen sich keine Gedanken über die Toten oder die Zerstörung. Sie wollen das amerikanische Spielbrett auf die Ukraine ausweiten.

Wenn wir Frieden wollen – und Präsident Trump und der gewählte Vizepräsident Vance haben das wiederholt ihren Wählern auf dem Wahlkampfweg versprochen –, dann müssen sie verstehen, worum es geht. Der Weg zum Frieden ist, zu sagen: Die Ukraine wird sicher und geschützt sein, aber kein Mitglied der NATO.

Das ist der ganze Punkt. Selenskyj spricht weiterhin über die NATO. Starmer spricht von der NATO. Biden spricht von der NATO. Jake Sullivan spricht von der NATO. Einige Leute in der kommenden Trump-Administration sprechen vielleicht darüber, dass die NATO ein Problem sei, aber sie zögern, wirklich Stellung zu beziehen.

Wenn wir Frieden wollen, müssen wir aufhören, dieses Brettspiel zu spielen, und realistisch werden. Wir müssen einen Raum zwischen den Vereinigten Staaten und Russland schaffen, damit wir keinen Weltkrieg führen. In diesem Kontext kann die Ukraine sicher sein.

Selenskyj ist entweder illusionär, eine vollständige Marionette oder einfach nur ignorant. Aber wahrscheinlich weiß er, was passiert, denn im März 2022 sagte er, die Ukraine werde neutral sein. Die Ukraine und Russland unterzeichneten damals eine Friedensvereinbarung auf der Grundlage der Neutralität. Die Vereinigten Staaten verhinderten dies.

Dieser sinnlose, blutige Krieg, der Hunderttausende das Leben gekostet hat, wurde von den Vereinigten Staaten verlängert. Boris Johnson, der damalige Premierminister des Vereinigten Königreichs, wurde nach Kiew geschickt, um Selenskyj zu sagen, dass Neutralität keine Option sei. Später erklärte er, dass dies ein Krieg sei, um die westliche Hegemonie zu bewahren.

Napolitano: Das ist ein Spiel?

Sachs: Ja, genau. Aber dieses Spiel bedeutet nichts anderes, als die Ukraine als Spielfeld zu benutzen. Das ist reiner Wahnsinn. Wir könnten Frieden haben, wenn wir verstehen, was Russland seit 30 Jahren sagt: Hört auf, die NATO in unsere Nähe zu bringen. Die Vereinigten Staaten haben der Sowjetunion vor 34 Jahren versprochen, dass die NATO keinen Zentimeter weiter nach Osten ziehen würde.

Napolitano: Vielen Dank, Professor Sachs, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Ich freue mich darauf, Sie nächste Woche wieder zu sehen.

Sachs: Vielen Dank, alles Gute!