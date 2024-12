Das Antiglobalisten-Manifest

Von Arktos Nederland

Von Hans Vogel, Alexander Wolfheze und Sietze Bosman

In der aktuellen Krise der liberalen Demokratie müssen die Bürger wissen, was sie auf der Grundlage einer prägnanten Analyse, wie sie in diesem Antiglobalistischen Manifest dargelegt wird, tun können.

Europäer aller Nationen, vereinigt euch!

Ihr habt nichts zu verlieren als eure Ketten.

Ihr habt eine Welt zu gewinnen.

Die Maske der Demokratie

Ein Monster geht in Europa um – das Monster des Globalismus. Alle Regime des alten Europa sind zu seinen Dienern geworden. Dennoch sprechen sie von „unserer Demokratie“, meist in einem feierlichen Tonfall, und sagen uns damit eigentlich, dass die Demokratie, auf die sie sich beziehen, nicht unsere, sondern ihre ist. Wenn sie „Demokratie“ sagen, meinen sie eigentlich das genaue Gegenteil, nämlich ein totalitäres Regime, das sich hinter der Fassade der Demokratie versteckt. Was einst an Demokratie existierte, ist längst völlig zerstört. Keine einzige politische Entscheidung, die Ihr Leben betrifft, wird in Ihrem Interesse getroffen. Sie gehen vielleicht ab und zu wählen, aber Sie haben absolut keinen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung. Überhaupt keinen. Nie war dies wahrer als heute. In Europa gibt es keine Demokratie, egal wie nachdrücklich dies von Ihren Herrschern geleugnet wird.

Die Bande der perversen Herrscher

Wer sind diese Herrscher? Sie sind alle völlig inkompetent, ignorant und ungebildet. Sie sind alle Sklaven der Wollust, Völlerei, Habgier, Faulheit, des Zorns, Neides und Hochmuts: der Todsünden. Viele sind sexuell pervers und haben psychische Störungen wie Narzissmus, Grausamkeit und Sadismus. Viele sind Psychopathen und Soziopathen. Schauen Sie sie sich nur an: Sehen sie nicht abstoßend dumm und einfach nur hässlich aus? Hören Sie ihnen nur zu: Klingen sie nicht völlig unaufrichtig und lächerlich?

Institutionen statt Nationen

Die europäischen Regime sind nicht die Regierungen souveräner Nationen. Diese Nationen selbst wurden vor unseren Augen zerstört, ihre Flaggen und andere Symbole dürfen nicht allein in der Öffentlichkeit erscheinen. Das Piratenbanner, das sich als EU-Flagge tarnt, muss immer gut sichtbar sein und gleichzeitig auf allen öffentlichen Gebäuden wehen. Die wertlosen Weimarer Banknoten der Europäischen Zentralbank, auf denen nicht existierende Brücken abgebildet sind, sind alles, was uns nach Generationen harter Arbeit bleibt. Nationale historische Erzählungen werden ausgelöscht, verfälscht oder mit erfundenen Geschichten gefüllt, die die Menschen für das, als was sie geboren wurden, beschämen sollen. Nationen werden durch Buchstabeninstitutionen ersetzt: EU, NATO, UNO und ihre Regime werden vom Washingtoner Regime in den USA und von Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herumkommandiert. Letztere sind Instrumente in den Händen einer Bande skrupelloser globalistischer Raubritter, mit Milliardärsideologen wie Bill Gates (in Leeuwarden in den Niederlanden wegen Impfschäden angeklagt) und George Soros, einem verurteilten Verbrecher (in Frankreich wegen Aktienhandels mit Insiderwissen).

Die globalistische Elite

Wie die Zusammensetzung, die Wurzeln und die Verzweigungen jeder mächtigen kriminellen Organisation werden auch die der globalistischen feindlichen Elite sorgfältig vor der Öffentlichkeit verborgen. Dennoch ist es möglich, einige Details dieser Elite aufzuzählen. Sie setzt sich strukturell aus einer Reihe von Dynastien zusammen, von denen einige europäischen adligen oder angeblich adligen Ursprungs sind, einige sich selbst als „jüdisch“ bezeichnen (wie die berüchtigten Rothschilds), einige amerikanischen Ursprungs sind (Rockefeller), mit ausgewählten einzelnen Newcomern aus der Finanzwelt (BlackRock, Vanguard, KKR usw.) sowie kooptierten Tycoons wie Bill Gates, Jeff Bezos, George Soros, Mark Zuckerberg usw. Auch wenn es anders scheinen mag, muss davon ausgegangen werden, dass die globalistische Elite einige weitreichende ideologische Grundsätze in ihrer Plattform hat. Dazu gehören Wucher-Bankgeschäfte unter dem Deckmantel des freien Marktkapitalismus und eine Reihe von aufklärerischen Grundsätzen (in der Regel von der Art, die alle Arten von psychischer und physischer Ausschweifung zulässt).

Krieg gegen die Bürger

Die globalisierungsfeindliche Elite führt aktiv einen umfassenden Krieg gegen die Bürger und hat ihre Handlanger zu Leitern und Mitarbeitern europäischer Regime ernannt. Diese Regime unterscheiden sich daher im Wesentlichen nicht von Besatzungsbehörden in eroberten Ländern. Der Krieg gegen uns Bürger ist eine Operation an mehreren Fronten. Die Globalisten sind auf dem besten Weg, unsere physische, politische und soziale Umwelt zu zerstören. Sie haben damit begonnen, unsere Gesundheit, unser Leben und unseren Verstand zu zerstören, insbesondere den der jüngeren Generationen. Einfach ausgedrückt wollen die Globalisten unsere Zahl verringern und die volle Kontrolle über die verbleibenden Menschen haben. Verblödet, manipuliert, unter Drogen gesetzt, chronisch krank und unter ständiger Überwachung werden wir leicht zu kontrollieren sein. Hinzu kommt die große Zahl von Ersatzimmigranten, die aus Afrika und Asien importiert werden, die der Hand, die sie als Sklaven in einem neuen Land ansiedelt, verpflichtet sind, aber auch zu allen Arten von Gewalt neigen, insbesondere gegen Europäer, und Sie haben eine Vorstellung davon, welche Art von neo-feudaler Gesellschaft die Globalisten schaffen wollen. Nur zu ihrem eigenen Vorteil.

Verbale Kriegsführung

Es ist unbestreitbar, dass die europäischen Regime einen mehrgleisigen Angriff auf die Bürger durchführen. Der Durchschnittsbürger wird an mehreren Fronten angegriffen: wirtschaftlich, sozial, medizinisch und psychologisch. Jeder, der es wagt, darauf hinzuweisen, es zu kritisieren oder dagegen zu protestieren, wird sofort als „Verschwörungstheoretiker“, „Rechtsextremer“, „Faschist“ oder „Antisemit“ gebrandmarkt, der Verbreitung von „Desinformation“, „Falschmeldungen“ oder „Hassreden“ beschuldigt und als jemand betrachtet, der anderen ernsthaften Schaden zufügt.

Klimawahn

Die einschneidendsten Entscheidungen werden im Interesse des wahrgenommenen anthropogenen Klimawandels getroffen, der oft auch als „globale Erwärmung“ bezeichnet wird. Es gibt absolut keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass „sich der Planet erwärmt“ und dass menschliche Aktivitäten dafür verantwortlich sind. Europäische Regierungen haben beschlossen, die Landwirtschaft und die Viehwirtschaft zu zerstören, und zwar auf der Grundlage von etwas, das man nur als völligen Unsinn bezeichnen kann. Sie wollen die Kohlendioxid- und Stickstoffemissionen reduzieren und behaupten, dass die Landwirte größtenteils für diese „schädlichen Treibhausgase“ verantwortlich sind. Anstelle von Fleisch und Milchprodukten sollen wir auf Insekten und synthetische Produkte umsteigen, die von einem pathologischen, selbsternannten Eugeniker wie Bill Gates hergestellt werden. Genau wie die Herrscher der Sowjetunion in den 1920er Jahren haben auch unsere heutigen Herrscher beschlossen, unabhängige Landwirte zu vernichten.

Auf der Grundlage gefälschter wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde behauptet, dass Erdöl und Erdgas „fossile Brennstoffe“ und als solche nicht nachhaltig seien. Der Großteil des Erdöls und Erdgases ist jedoch nicht fossilen Ursprungs, eine Tatsache, die von all den treuen Jüngern des kriminellen Klimaschwindlers Al Gore geflissentlich übersehen wird. Die Errichtung von Windrädern zur Stromerzeugung ist zu einem weiteren Lieblingsprojekt europäischer Regime geworden, da diese angeblich saubere („grüne“) Energie liefern. Doch genau diese Windräder zerstören massiv das Leben von Vögeln und Insekten, verbrauchen große Mengen an stark verschmutzendem Schmieröl und verschandeln die Landschaft, während die von ihnen ausgesandten niedrigen Schallwellen mit langer Wellenlänge schädlich für die menschliche Gesundheit sind. Windräder sind daher nur teure Geräte, die Vögel töten und die Aussicht verschandeln und die niemals hätten aufgestellt werden dürfen.

Medizinische Kriegsführung

Im Jahr 2020 begannen europäische pseudodemokratische, totalitäre Regime auf Geheiß ihrer globalistischen Herren einen Krieg gegen unsere Gesundheit: die Große Covid-Show, die der Öffentlichkeit als „Pandemie“ einer tödlichen Krankheit präsentiert wurde, die man nur überleben konnte, wenn man sich mit über tausend schädlichen und tödlichen Nebenwirkungen „impfen“ ließ. Jetzt, da immer mehr Menschen an den Folgen der Todesspritzen sterben, wird das Ausmaß des Verbrechens, eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, wenn es das je gab, offensichtlich. Verlassen Sie sich nicht auf „Ärzte“, um Ihnen zu helfen. Die Medizin selbst, d. h. die westliche Medizin, ist erstarrt und politisiert und unterliegt der ständigen Kontrolle durch riesige Pharmaunternehmen. Deshalb kann und sollte man ihr nicht mehr vertrauen. Ärzte sind im Grunde nichts anderes als hoch bezahlte, zertifizierte Medikamentenverkäufer für Big Pharma. Mit anderen Worten: Ihr Hausarzt und Ihr Facharzt unterscheiden sich nicht von dem Typen an der Straßenecke, der Koks und Fentanyl verkauft. Alternative Heilmethoden wie die Pflanzenheilkunde, ganzheitliche, alternative und nicht-westliche Medizin werden lächerlich gemacht, ausgegrenzt und verboten, nur weil sie eine Bedrohung für die Interessen von Big Pharma darstellen.

Bevölkerungsaustausch

Unterdessen geht die Verdrängung der Europäer durch Afrikaner und Asiaten unvermindert weiter. Seit den 1970er Jahren arbeiten europäische Regierungen hart daran, immer mehr Ausländer, vor allem Muslime aus Nordafrika und dem Nahen Osten, sowie Afrikaner mit anderen nichtchristlichen Glaubensbekenntnissen, ins Land zu holen. Mittlerweile liegt die Zahl der Nicht-Europäer und Muslime in der EU bei mindestens vierzig Millionen, was fast zehn Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Seit „Vielfalt“ und „Multikulturalismus“ zur Norm geworden sind, weigern sich die meisten dieser Nicht-Europäer, sich zu integrieren und die Landessprache richtig zu lernen, und ziehen es stattdessen vor, Parallelgesellschaften aufzubauen. In einigen Ländern, wie z. B. Belgien, nehmen inzwischen muslimische Parteien an Wahlen teil und erreichen mehr als zehn Prozent der Stimmen.

„Braune Bataillone“

In Deutschland, wo Bundeskanzlerin Merkel, die Ephialtes Europas, 2015 die Türen weit für „Flüchtlinge“ und „Asylbewerber“ aus Nordafrika und Asien öffnete, ist die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt. Täglich gibt es durchschnittlich über dreißig Messerangriffe von Ausländern auf Deutsche. Frauen trauen sich nachts nicht mehr auf die Straße, aus Angst, von Ausländern vergewaltigt zu werden, die von den Behörden und der Polizei heimlich geschützt werden. Straßen, öffentliche Verkehrsmittel und Schulen sind zu gefährlichen Orten geworden, insbesondere für Deutsche. In den großen Städten Frankreichs, Belgiens, Österreichs, der Niederlande und Schwedens ist die Situation nicht viel anders. Auch dort werden jeden Tag einheimische Europäer von Ausländern angegriffen, belästigt, überfallen, vergewaltigt und getötet. Nichteuropäische Siedler werden gegen die einheimische Bevölkerung eingesetzt, ähnlich wie das Dritte Reich Straßenkämpfer einsetzte, um eine neue Ordnung durchzusetzen.

Der Krieg gegen die Redefreiheit

Jeder Europäer, der es wagt, sich öffentlich oder in den sozialen Medien darüber zu beschweren, wird der „Hassrede“ beschuldigt und läuft Gefahr, eine Gefängnisstrafe zu erhalten. Dasselbe gilt für jeden, auch für Eltern, der sich gegen den vom Regime geförderten Genderwahn ausspricht, der entfesselt wurde, um die Bildung zu zerstören und den Geist der Jugend zu verwirren und zu vergiften. In der EUSSR leben wir jetzt unter einem System der umgekehrten Gerechtigkeit, das seit den Anfängen der UdSSR seinesgleichen sucht.

Der Krieg gegen die Geschlechter

Schulen sind für alle Schulkinder zu einem unsicheren Ort geworden. Ihre Eltern sind gesetzlich verpflichtet, sie dorthin zu schicken, aber die Lehrpläne wurden so stark ausgehöhlt, dass ein hoher Prozentsatz der Schüler die Schule als funktionale Analphabeten verlässt. Anstatt die drei R zu lernen, werden Schulkinder im Rahmen des offiziell sanktionierten Genderwahns sexueller Ausschweifung ausgesetzt. Solche perversen und wahnhaften Regierungspolitiken zielen eindeutig darauf ab, die Kernfamilie zu zerstören, indem sie durch Misstrauen untergraben wird. Schulkindern werden „Märchen“ von bärtigen Männern vorgelesen, die als Frauen verkleidet sind und rosa Perücken tragen und darauf bestehen, Frauen oder „Transfrauen“ zu sein.

Kognitive Kriegsführung

Jedes Wort, das aus dem Munde der feindlichen Elite kommt, ist eine Lüge. Wenn es heißt „multikulturelle Toleranz“, bedeutet das Masseneinwanderung, die Sie selbst bezahlen, und ethnische Verdrängung, die für die Zukunft Ihrer Kinder fatal ist. Wenn es heißt „freier Waren-, Kapital-, Dienstleistungs- und Arbeitsbewegung“, bedeutet das Offshore-Buchhaltung, Briefkastenfirmen, Geldwäsche, Drogenstaat, Industriedumping, Outsourcing und lohnsenkende Wanderarbeit. Wenn es „Umweltbewusstsein“ heißt, bedeutet das bürokratische Schönfärberei von bioindustriellen Schrecken, gewinnbringende Selbsttäuschung durch kommerzielle „Ökologisierung“ und rein papierbasierte Tierrechte. Wenn es „Fortschritt“ und „Aufklärung“ heißt, bedeutet das atavistische Regression und dämonische Dunkelheit. Seine Medien sind die stinkenden Münder der Hölle und seine Regierungsinstitutionen sind innerlich verrottet.

Die Frage der Legitimität

Die Gründe, warum die Globalisten so zerstörerische, tödliche Befehle erteilen, bleiben verborgen. Im Grunde geht uns das nichts an, da wir keine persönliche Beziehung zu diesen Menschen haben. Wir haben jedoch eine Beziehung zu unserer eigenen „Regierung“, eine Beziehung, die in Verfassungen und weiteren Gesetzen verankert ist. Wenn wir also keine Regierung mehr haben, sondern nur noch ein Regime, das Befehle befolgt, sollten wir sie zur Verantwortung ziehen. In dem Moment, in dem das Regime Befehle ausführt, die von anderen erteilt wurden, begeht es Hochverrat. Tatsächlich begehen die EU-Regime seit Jahrzehnten Hochverrat und haben sich damit selbst geächtet. Mit anderen Worten: Der Gesellschaftsvertrag wurde von den globalistischen Oberherren zerrissen, was einen völligen Zusammenbruch von Recht und Ordnung droht. Da sich die europäischen Regime jedoch nicht um das Gesetz scheren und weiterhin mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Zwangsmitteln an der Macht bleiben, ist es schwierig, ihrer illegalen Macht allein zu widerstehen. Es ist durchaus denkbar, dass unsere Staaten angesichts der groben Misswirtschaft und der internen Widersprüche, die nicht mehr überwunden werden können, implodieren.

Die Frage des Techno-Totalitarismus

Was kann man in der Zwischenzeit tun? Wie kann man den Angriff eines skrupellosen Staates überleben, der sich wie ein ausländischer Invasor und Besatzer verhält und seine Bürger wie eine feindliche Bevölkerung behandelt? Schließlich liest das Regime alle unsere E-Mails und sozialen Medien und überwacht uns alle mit Sicherheitskameras überall. Wir leben bereits in einem Panoptikum, einem Freiluftgefängnis.

Die Frage nach Alternativen

Was wollen wir? Was ist gut für die Europäer? Was ist gut für uns Bürger eines Kontinents, der von den Globalisten und ihren kriminellen Handlangern in den Regimen der EU und ihrer Mitgliedstaaten zerstört wird?

Zunächst einmal muss der bestehende Staat abgebaut und durch einen Staat ersetzt werden, der ernsthaft verschlankt wurde. Bedenken Sie, dass in allen EU-Staaten die durchschnittlichen Steuersätze zwischen 70 % und 80 % Ihres gesamten Einkommens betragen. Zu den Steuern gehören direkte staatliche Steuern, lokale Steuern, Umsatzsteuern und Mehrwertsteuer, Verbrauchssteuern auf Alkohol, Tabak und Kraftstoff sowie Sondersteuern für alle Arten von Dienstleistungen. Das meiste Geld wird einfach verschwendet, in Milliardenhöhe für klimapolitische Wahnsinnsprojekte, für ewige Kriege wie in der Ukraine und im Nahen Osten, für ansässige Ausländer (von denen die meisten nie einen Job bekommen) usw. Mindestens die Hälfte aller Beamten ist völlig überflüssig.

Im Wesentlichen sollte sich ein Staat nur um einige wenige Dinge kümmern: sichere Grenzen, öffentliche Sicherheit, solide Infrastruktur (Pipelines, Straßen, Brücken, Fähren), Grundversorgung (sicheres Trinkwasser, Strom, Kabel), Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung durch eine echte Polizei und ein nicht korrumpiertes Justizsystem sowie strenge, wissenschaftlich und medizinisch objektive (nicht von der Industrie gelenkte) Vorschriften für Lebensmittel und Lebensmittelprodukte. Frauen sollten in der Polizei und in den Streitkräften nicht in vorderster Front oder in Kampffunktionen zugelassen werden. Alles andere (Bildung, Unterhaltung, Sport usw.) sollte der Privatinitiative überlassen werden.

Unsere traditionellen, weitgehend homogenen Nationalstaaten sollten erhalten bleiben, wobei die politische Vorrangstellung ihrer indigenen Völker und die Garantie ihrer angestammten Religionen, Sprachen und Kulturen beibehalten werden sollten. Da alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind, sind keine Sonderrechte für verschiedene Kategorien erforderlich, da diese immer zu groben und absurden, sozial schädlichen Ungleichheiten führen.

Jetzt, da uns endlich die Augen aufgegangen sind und wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, ist es an der Zeit, die feindliche Elite der falschen Führer und falschen Autoritäten zu entfernen. Bis vor kurzem waren die meisten Menschen blind: Die feindliche Elite der kulturellen Nihilisten konnte sich hinter der politisch korrekten Maske des „Humanismus“ und der „Progressivität“ verstecken – erst kürzlich haben die bösen siamesischen Zwillinge der regressiven Linken und der kleptokratischen Rechten diese Maske endlich abgelegt. Jetzt, da wir wissen, wer sie wirklich sind, ist es die offensichtliche Pflicht der Menschen, die Selbstmordpiloten der feindlichen Elite aus dem Cockpit unserer nationalen Regierung zu entfernen.

WAS IST ZU TUN?

Alles, was uns daran hindert, ein normales, gesundes Leben zu führen, muss beseitigt werden. Tatsächlich ist das meiste, was uns heute umgibt, schädlich und gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Wir müssen Dinge wie den Feminismus, die allgegenwärtige Pornografie in ihren unzähligen Formen und die Herrschaft der totalen Idioten abschaffen. Aber auch Zins- und Papiergeld. Darüber hinaus ist es eine Schande und einfach nicht richtig, dass öffentliche Versorgungsunternehmen, der öffentliche Verkehr und die Massenmedien in den Händen von Privatunternehmen liegen.

Der Feminismus muss auseinandergenommen und beseitigt werden, und sei es nur, weil er einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Kernfamilie seit langem in der Krise steckt. Keine einfachen Scheidungen und kein automatisches Sorgerecht für Kinder mehr. Sie brauchen sowohl eine Mutter als auch einen Vater, und es ist kriminell, wenn Behörden den Kindern geschiedener Eltern einen ihrer Elternteile vorenthalten. Ein Partner, der eine Ehe durch Untreue zerstört, muss zur Verantwortung gezogen werden und für alle daraus entstehenden Kosten aufkommen. Die Entpornisierung ist eine weitere notwendige Maßnahme, um den öffentlichen Raum von den riesigen Mengen aller Arten von visueller Ausschweifung zu befreien, die ihn seit so langer Zeit entstellen. Es sollte bedacht werden, dass dies gleichzeitig eine ständige Demütigung der Frauen darstellt.

All dies sollte nach einer anfänglichen, gründlichen wirtschaftlichen Umstrukturierung durchgeführt werden. Da die derzeit vorherrschenden Regime auf der massiven Nutzung von Wucherzinsen in Kombination mit struktureller Inflation (die wichtigsten Instrumente, um uns alle versklavt zu halten) basieren, ist es unerlässlich, sowohl das bestehende Kreditsystem als auch das Fiat-Geld abzuschaffen. Gleichzeitig müssen alle öffentlichen Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen entprivatisiert („verstaatlicht“) werden, und dasselbe gilt für die Massenmedien.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber überall um uns herum gibt es Anzeichen dafür, dass die bestehenden Strukturen kurz vor dem Zusammenbruch stehen.

Unter den gegenwärtigen Umständen ist eine direkte Konfrontation mit dem Unterdrückungsapparat des Staates kontraproduktiv, weil das Regime Sie mit seinen Unterdrückungsinstrumenten zerschmettern wird. Bedenken Sie, dass das Regime ein rücksichtsloses Monster ist. Gehen Sie nicht auf die Straße, um zu protestieren oder zu demonstrieren, denn ein einfacher Blick auf die Art und Weise, wie die Polizei gekleidet und ausgerüstet ist, wird Ihnen zeigen, dass das Regime genau das erwartet. Die Polizei wird Sie gnadenlos verprügeln, Tränengas und Wasserwerfer einsetzen und sogar Gummigeschosse abfeuern, um die Menge unter Kontrolle zu bringen.

Stellen Sie sich das System als eine hochkomplexe, übermäßig organisierte Maschinerie vor, die zwar perfekt zu funktionieren scheint, in Wirklichkeit aber auf allen Ebenen voller Mängel ist. Wie beim Schach sollten Sie immer versuchen, unerwartete Züge zu machen, denn diese werden den Gegner verunsichern.

Wenn genügend Menschen auf diese Weise mit dem Staat interagieren, wird die Bürokratie ins Wanken geraten und schließlich zusammenbrechen.

Letztendlich sind individuelle Einstellungen und persönliche Ethik, die frei gewählt und von einer wachsenden Zahl von Bürgern aufrechterhalten werden, genauso wichtig wie Demonstrationen, Streiks und andere Formen kollektiven Handelns. Inspiration kann man in erfolgreichen zivilen Widerstandsbewegungen der Vergangenheit finden, wie Gandhis „Quit India“-Kampagne in den 1930er Jahren, den Protesten gegen den Vietnamkrieg in den 1960er Jahren und der polnischen Solidarność-Bewegung in den 1980er Jahren. Außerdem kann Feuer mit Feuer bekämpft werden: Aus den von der CIA gelenkten „Farbrevolutionen“ und „Bürgerbewegungen“ der 1990er und des frühen 21. Jahrhunderts lässt sich viel lernen.

Denken Sie also unkonventionell, nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft und haben Sie keine Angst, denn wenn Sie vorsichtig sind, besteht nur eine geringe Gefahr, verletzt zu werden.

1. Zunächst sollte man versuchen, wann immer möglich mit echtem Geld zu bezahlen und die Verwendung von Bank- und Kreditkarten zu vermeiden. Lesen Sie beim Einkaufen immer die Etiketten und vermeiden Sie konsequent den Kauf von Produkten, die von einem der „Geschäftspartner“ des WEF hergestellt wurden. Denken Sie daran, dass das Geld, das Sie ausgeben, dazu verwendet wird, Ihnen und Ihren Lieben Schaden zuzufügen. (Siehe Liste unten).

2. Notieren Sie alle unvorhergesehenen Zusatzkosten, die Ihnen durch den europäischen „Green New Deal“ entstehen, z. B. wenn Sie Ihr Auto weit entfernt von Ihrem Ziel in der Innenstadt parken müssen, um Dienstleistungen (Zahnarzt, Friseur usw.) in Anspruch zu nehmen oder einzukaufen (z. B. Bio-Lebensmittel). Diese Kosten sollten von Ihren Steuern absetzbar sein.

3. Wenn Sie aufgefordert werden, teure Geräte (z. B. eine Wärmepumpe) in Ihrem Haus zu installieren, um die „globale Erwärmung“ zu vermeiden, verlangen Sie von der Behörde oder Organisation, die Ihnen die Aufforderung erteilt, dass sie Ihnen in allen wissenschaftlichen Einzelheiten erklärt, welche Auswirkungen Ihre Ausgaben auf das Klima haben werden. Tun Sie dies in einem echten Brief (handschriftlich oder auf Papier gedruckt und ordnungsgemäß unterschrieben) an den Direktor oder CEO. Natürlich können sie Ihre Frage nicht beantworten, was Ihnen wiederum das Recht gibt, die Installation der erforderlichen Ausrüstung zu verweigern. (Man verlangt von Ihnen, Geld für nichtige Gründe auszugeben).

4. Wenn Sie aufgefordert oder unter Druck gesetzt werden, sich impfen zu lassen, lassen Sie die Behörde, die Ihnen dies vorschreibt, eine schriftliche Erklärung unterzeichnen, dass sie die Verantwortung für alle möglichen negativen Nebenwirkungen übernimmt. Wenn sie sich weigern, zeigen Sie sie wegen des Versuchs, schwere Körperverletzung oder Totschlag zu begehen, bei der Polizei an.

5. Wenn Sie in der Schule oder bei der Arbeit gefragt werden, als was Sie sich identifizieren und wie Sie angesprochen werden möchten, sagen Sie, dass Sie sich beispielsweise als Winston Churchill oder König Ludwig XIV. identifizieren und als „Eure Exzellenz“ oder „Eure Majestät“ angesprochen werden möchten. Wenn diese Behandlung verweigert wird, reichen Sie eine Beschwerde wegen „Hassrede“ ein.

6. Da Sie im öffentlichen Raum ständig gefilmt werden und Ihre E-Mails und Textnachrichten aufgezeichnet und überprüft werden, haben Sie Anspruch auf Urheberrechtszahlungen. Diese können von den Steuern abgezogen werden. Schließlich wird alles, was das Regime selbst tut, in einem Geldäquivalent ausgedrückt, und diese Regel gilt auch für den Durchschnittsbürger.

7. Immer mehr Stadtverwaltungen beschließen, „Null-Emissions-Zonen“ zu werden, und verbieten den Zugang zu nicht-elektrischen Fahrzeugen. Wenn Sie in einer solchen Stadt leben: Ziehen Sie weg und leben Sie woanders. Wenn Sie nicht dort leben, besuchen Sie solche Städte einfach nie wieder.

8. Konfrontieren Sie die staatlichen und kommerziellen Medien, wann immer Sie können, mit ihrer Berichterstattung über Themen, bei denen ihre Lügen offensichtlich sind, wie z. B. ihre Propaganda für „sichere und wirksame Impfstoffe“. Nutzen Sie alle verfügbaren Kanäle (E-Mail, Telefon, soziale Medien, Briefe, Ombudsleute). Konfrontieren Sie sie mit ihren eigenen Statuten, Verhaltenskodizes und Regeln und Vorschriften. Wenn Sie lügende Reporter bei der Arbeit sehen, konfrontieren Sie sie, protokollieren Sie die Begegnung und veröffentlichen Sie sie im Internet. Gute Themen sind: angeblich faire Wahlen und der Klimawandel als „wissenschaftlich bewiesen“.

9. Nutzen Sie das lokale Äquivalent des US-amerikanischen „Freedom of Information Act“, um die staatliche Bürokratie mit Informationsanfragen zu bombardieren. Wenn genügend Anfragen eingehen, führt dies zu einer Überlastung und kann dazu beitragen, das System lahmzulegen.

10. Finden Sie Wege, das Regime mit seinen eigenen Regeln und Vorschriften zu bekämpfen. Zum Beispiel, indem Sie vor Radarfallen Schutzhütten und kleine Kästen für Insekten, Fledermäuse, Vögel und dergleichen aufstellen. Solche Zufluchtsorte für Wildtiere können von den Behörden nicht entfernt werden, weil sie Wildtiere schützen!

11. Verweigern Sie die Teilnahme an allen Wahlen, um die Legitimität des Regimes weiter zu schwächen.

12. Hören Sie auf, die Mainstream-Medien und die alten und staatlichen Medien zu lesen und zu sehen, um die Narrative des Regimes zu delegitimieren.

13. Bekämpfen Sie das Regime individuell mit allen legalen Methoden der Nicht-Kooperation, Arbeitsunterbrechung, spielerischem Protest und offener Distanzierung, und zwar in Ihrem persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz und in den sozialen Medien.

Unternehmen, mit denen Sie keine Geschäfte machen oder von denen Sie keine Produkte kaufen sollten:

1. Banken, Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleister: ABNAmro, American Express, Rabobank, Citi, ING, AXA, Allianz, Aegon, Banco Santander, Barclay’s, BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Lloyd’s Bank, Société Générale, Handelsbanken, Mastercard, Visa, Paypal , Bloomberg (Bloomberg Business Week), CLS Bank International, DNB, Grope BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Epargne), Skandinaviska Enskilda Banken, Swiss Bank of Geneva, UBS, UniCredit, Unipol Gruppo.

2. Gasunternehmen: Shell, Exxon-Mobil, Total, Eni, Repsol, CEPSA, Chevron, BP.

3. Digitale Dienste, Computer, Hardware, Elektronik: Adobe, Apple, HP, Google, Huawei, Ericsson, Meta, Microsoft, Lenovo, Linkedin, Pinterest, TikTok, Panasonic, Cloudfare, Philips, Samsung, Sony.

4. Andere Unternehmen: DHL Group, IKEA, Amazon, UPS, ENGIE-Gruppe, Enel.

5. Unternehmen, die Kleidung, Schmuck, Parfüms und Wearables herstellen: H&M, Ralph Lauren, Estée Lauder, Chanel, LVMH, L’Oréal, Geox.

6. Automobilhersteller: Volvo, Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Honda.

7. Getränkehersteller: Anheuser-Busch Inbev (Beck’s, Budweiser, Corona, Hoegaarden, Leffe, Stella Artois, Dommelsch, Hertog Jan, Jupiler, Löwenbräu, Oranjeboom, Piedboeuf, Spaten, St. Pauli Girl), Coca Cola (Coke, Fanta , Chaudfontaine, Sprite, Monster Energy, Apollinaris, Costa Coffee, Aquarius, Minute Maid, aquaBona), Pepsi (Pepsi Cola, Quaker, H-O, Tropicana, Looza, Smiths Chips, Duyvis, Cheetos, Doritos, 7-Up, Gatorade), Heineken (Birra Dreher, Birra Ichnusa, Birra Moretti, Affligem, Amstel, Brand, Sagres, CruzCampo, Karlovacko, Krusovice), Carlsberg Group (Carlsberg, Feldschlösschen, Grimbergen, Holsten, Kronenbourg, Super Bock, Tuborg).

8. Lebensmittel-, Haushalts- und Körperpflegeunternehmen: Unilever (Amora, Aromat, Calvé, Colman’s, Conimex, Hellmann’s, Knorr, Lipton, Maille, Unox; Ben & Jerry’s, Calippo, Algida, Magnum; Biotex, All, Cif, Persil, Robijn, Skip, Sunlight; And Relon, Axe, Camay, Dove, Lux, Pepsodent, Pond’s, Sun, Vaseline, Zendium, Zwitsal), Nestlé (Nescafé, Nespresso, Acqua Panna, Perrier, San Pellegrino, Vittel, Contrex, Cheerios, After-Eight, Perug ina Baci, KitKat, Smarties, Maggi), Kikkoman, Flora Food Group (Blue Band, Becel, Flora, Bertolli), Colgate Palmolive (Ajax, Colgate, Elmex), Henkel (Persil, Pril, Dixan, Silan, Schwarzkopf, Loctite, Pritt).

9. Printmedienunternehmen: Condé Nast (Reddit, Allure, Ars Technica, Epicurious, Glamour, Pitchfork, them., Teen Vogue, Self, La Cucina Italiana, Architectural Digest, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, GQ, Love, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired), Hubert Burda Media (Bunte, Elle, Focus, Freundin), TIME.