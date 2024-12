Die herzzerreißende Chronik eines Versuchskaninchens, dessen Leben zerstört wurde

Von Sally Beck

Eine Frau, die während der Covid-Impfstudie von Oxford-AstraZeneca eine schwere Nebenwirkung erlitt, wurde so schwer verletzt, dass sie erst nach vier Monaten wieder gehen konnte. Innerhalb einer Stunde nach der Impfung entwickelte sie Parästhesie, eine Autoimmunerkrankung, die die Nerven angreift. Sie litt unter unerträglichen Schmerzen, konnte nicht essen und reagierte so empfindlich auf Licht und Geräusche, dass sie sich mit Sonnenbrille und Ohrstöpseln in einem abgedunkelten Raum aufhalten musste.

Die Mutter zweier kleiner Kinder, Brianne Dressen aus Utah (USA), erwog Selbstmord, um die Schmerzen zu beenden – eine häufige Reaktion in der Gemeinschaft der Impfgeschädigten. Ihr Ehemann Dr. Brian Dressen, der in Chemie promoviert hat, und ihre Kinder Cooper und Hannah hielten sie aufrecht, auch wenn es irgendwann zu schmerzhaft war, sich von ihnen streicheln zu lassen.

Monatelang ertrug Frau Dressen, die im November 2020 den Probeimpfstoff erhielt, keine Bewegung in ihrer Nähe und keine Berührung ihres Körpers, und die Kinder wurden angewiesen, nicht in das Gästezimmer zu gehen, in dem sie ihren Tag verbrachte und schlief. Hannah kam eines Tages herein, schmiegte sich an ihre Mutter und versprach: „Mama, ich werde nicht sprechen. Ich werde nicht mehr so zappelig sein. Bitte lass mich hier neben dir liegen. Nur ein bisschen. Ich werde brav sein. Ich vermisse dich.‘

Frau Dressen war damals 39 Jahre alt, eine Vorschullehrerin, die ihren eigenen Kindergarten leitete. Sie hatte keine andere Wahl, als ihrem Mann eine SMS zu schreiben und ihn zu bitten, ihre Tochter zu holen. Trotz ihrer Bemühungen war Hannah zu jung, um still zu halten, und ihr Geplapper fühlte sich an wie „ein Messer, das durch mein Gehirn schneidet; das Gefühl, dass sie sich an mich kuschelte, war zu viel“, so Frau Dressen.

Hannah war sechs, als ihre Mutter einen Impfschaden erlitt, und ihr Bruder Cooper war acht. Heute sind sie zehn und 12 Jahre alt und können sich nicht mehr an eine Zeit erinnern, in der ihre Mutter nicht krank war. Frau Dressen, die heute 43 Jahre alt, arbeitsunfähig und dauerhaft behindert ist, sagte: „Das war ein unglaubliches Trauma für sie, und sie tragen meinen Schmerz in ihrem Herzen. Man sieht es in ihren Gesichtern und hört es in den Worten, die sie sagen. Sie versuchen, stark zu sein und sich für mich zu freuen, und ich versuche, stark zu sein und mich für sie zu freuen, aber das ist nicht einfach. In dieser Zeit des Jahres sagen sie: „Mama, ich möchte wirklich, dass es dir bis Weihnachten besser geht.“ Oder: „Ich glaube, ich habe es satt, dass du krank bist, ich bin bereit, dass es dir besser geht“.

Bevor Oxford-AstraZeneca ihr Leben zerstörte, war die Familie Dressen in ihre eng verbundene Gemeinschaft eingetaucht. Als die Schließungen einsetzten, konzentrierten sie sich darauf, anderen zu helfen, mit der Isolation und der Angst fertig zu werden, und verbrachten Stunden damit, Tiergesichter auf kleine Steine zu malen, um die Menschen aufzuheitern.

Frau Dressen sagte: „Wir zogen durch die Nachbarschaft und platzierten die Tiersteine irgendwo in den Vorgärten der Leute, klingelten an den Türen und liefen davon, lächelnd bei dem Gedanken, dass unsere Freunde diese niedlichen kleinen Geschenke finden würden.

Bevor sie verletzt wurde, war Frau Dressen aktiv und sportlich. Sie wanderte, fuhr Snowboard, schwamm und bestieg mit ihrem Mann, der heute 47 Jahre alt ist, die Berge. Ihre ältere Schwester, eine Geburtshelferin, die während des Covids an der Front war, erzählte eine Geschichte, die Frau Dressen dazu brachte, ihren Beitrag zu leisten. Eine Frau, die mit Zwillingen schwanger war, wurde in ihr Krankenhaus eingeliefert. Sie hatte eine Fehlgeburt mit Blutungen und Gerinnseln in der Plazenta, die durch den Covid verursacht worden waren. Während die Schwester von Frau Dressen die Mutter rettete, starben die frühgeborenen Zwillinge, ohne dass jemand sie halten konnte. Die meisten Mitarbeiter des Gesundheitswesens wurden angewiesen, während der Pandemie zu Hause zu bleiben, so dass nur Notfälle versorgt werden konnten. Es wurde fieberhaft nach Personal gesucht, das die Zwillinge in den Arm nehmen konnte, während ihr Leben dahinschwand.

Diese Tragödie hatte eine tiefgreifende Wirkung auf Frau Dressen, die immer an die Impfung geglaubt hatte. Als Facebook ein Formular veröffentlichte, in dem nach Freiwilligen für einen Test der neuen Covid-Impfung von AstraZeneca gefragt wurde, bewarb sie sich sofort. In dem einfachen Formular wurden ihr Name, ihr Beruf, ihr Wohnort und ihre Kontaktdaten abgefragt, und sie wurde vorbehaltlich der bestandenen Gesundheitstests zur Teilnahme eingeladen.

Später schloss sich Frau Dressen Tausenden von Impfgeschädigten in einer der vielen Facebook-Selbsthilfegruppen an, die weltweit entstanden. Die Gruppen waren eine Rettungsleine für diejenigen, die mit den Verletzungen zu kämpfen hatten und verzweifelt nach Informationen über wirksame Behandlungsmethoden suchten. Im Juni 2021 löschten Facebook-CEO Mark Zuckerberg und sein Team alle Gruppen bis auf eine, nachdem Senator Ron Johnson in Milwaukee eine Pressekonferenz für Impfgeschädigte veranstaltet hatte, obwohl Johnson in seiner Eröffnungsrede deutlich gemacht hatte, dass alle Anwesenden für Impfungen waren. Sie hatten sich alle impfen lassen.

Frau Dressen entwickelte immer mehr Symptome, die sich die Ärzte nicht erklären können. Tinnitus, begleitet von unerträglich lautem Kreischen. Schlaflosigkeit. Übelkeit, schlimmer als bei ihren beiden Schwangerschaften. Sie verlor die Kontrolle über ihre Blase und entwickelte Verstopfung. Sie hatte Mühe zu essen und nahm 20 Pfund ab, während ihre Beine zu Gelee wurden und sie kaum noch gehen konnte.

Ihr Herzschlag wurde unregelmäßig und verlangsamte sich abwechselnd auf einen alarmierend niedrigen Wert, so dass sie sich ohnmächtig fühlte, und beschleunigte sich dann wieder in einer Weise, wie sie es beim Sport nie getan hatte. Die Ärzte waren „ratlos“.

Elektroschocks durchliefen ihren Körper und verursachten ständig unerträgliche Schmerzen. An den meisten Tagen hatte sie das Gefühl, von Kopf bis Fuß von Stromschlägen getroffen zu werden. Nur starke Schmerzmittel wie Benzodiazepine, Gabapentin oder Pregabaline halfen. Doch die Medikamente machten sie völlig verwirrt.

Als Studienteilnehmerin wurde Frau Dressen zugesichert, dass AstraZeneca – deren Studie wegen schwerwiegender Nebenwirkungen vorübergehend unterbrochen wurde – im Falle eines Fehlverhaltens volle Unterstützung leisten und alle Arztrechnungen übernehmen würde. Dies steht eindeutig in der Einwilligungserklärung und ist ein Grund, warum sie trotz ihrer Bedenken unterschrieben hat. Außerdem wurde ihr gesagt, dass der Studienarzt und AstraZeneca die Behandlung organisieren würden, wenn sie krank würde. AstraZeneca hatte eine Versicherungspolice, die alle Kosten abdecken würde.

Die meisten Nebenwirkungen wurden als „leicht“ oder „mittelschwer“ bezeichnet, einige wenige als „schwer“. Die meisten traten innerhalb von 48 Stunden nach der Injektion auf, klangen aber innerhalb von sieben Tagen wieder ab, wurde ihr gesagt. Ein schmerzender Arm, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und Müdigkeit waren häufig. Nicht so häufig war eine Abnahme der infektionsabwehrenden und/oder gerinnungsbildenden Blutzellen, Reaktionen, die als aufgetreten anerkannt wurden.

In der Einwilligungserklärung las Frau Dressen, dass Affen in Tierversuchen eine antikörperabhängige Verstärkung entwickelten, was bedeutet, dass sie nach der Impfung eine schlimmere Hühneraugeninfektion hatten, aber der Versuchsleiter, der die Einwilligungserklärung mit ihr durchging, sagte ihr, dass dies nicht überprüft worden sei.

Es wurden einige schwerwiegende „seltene“ Reaktionen angegeben, darunter Anaphylaxie, für deren Handhabung das Studienpersonal geschult war, und das Guillain-Barré-Syndrom (GBS). Die Symptome dieses Syndroms wurden nicht aufgeführt, umfassen jedoch Muskelschwäche und Kribbeln in den Gliedmaßen oder im Oberkörper. GBS kann zu Lähmungen oder zum Tod führen, stellte sie fest. Frau Dressen hatte noch nie von GBS gehört und ging davon aus, dass es sehr selten vorkommt, aber es war etwas, das sie zögern ließ. Sie hatte vor, nach Hause zu fahren und zu überlegen, ob sie sich wirklich impfen lassen wollte, aber im Studienzentrum in Salt Lake County wurde ihr nach der Erhebung ihrer Krankengeschichte und der Entnahme von Blutproben mitgeteilt, dass sie die experimentelle Impfung sofort erhalten könne. Trotz ihres Unbehagens war Frau Dressen der Meinung, dass es sich lohnen würde, wenn sie dazu beitragen könnte, dass nicht noch mehr Menschen so leiden müssten wie die arme Mutter, die ihre Zwillinge verloren hatte.

Der Zweck des Versuchs bestand nicht darin, herauszufinden, ob der Impfstoff eine Ansteckung mit dem Rinderwahn verhindern würde, sondern darin, zu überprüfen, ob die Menschen nicht gefährlich erkranken würden. Frau Dressen erhielt ihre Impfung am 4. November 2020. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits 5 000 Menschen mindestens eine Dosis erhalten, und 30 Menschen hatten eine zweite erhalten. Ihre schwere unerwünschte Reaktion (SAE) trat innerhalb einer Stunde auf.

Das unabhängige Studienzentrum, 40 Minuten von ihrem Wohnort entfernt, das Frau Dressen als schäbig und heruntergekommen beschreibt, fungierte als Vermittler zwischen den Studienteilnehmern und AstraZeneca. Am Morgen nach der Impfung rief sie dort an und trug ihre Symptome in eine App ein, die ihr zur Verfügung gestellt wurde. 48 Stunden lang hörte sie keine Antwort. Schließlich rief AstraZeneca an und teilte ihr mit, dass ein Neurologe prüfen solle, ob sie an einer Grunderkrankung leide, bot aber keine Kostenübernahme an. Der Neurologe fand nichts.

Das Studienzentrum alarmierte AstraZeneca, das sich nie bei Frau Dressen meldete oder Hilfe anbot und damit gegen die Vertragsbedingungen verstieß. Der Familie wurde schnell klar, dass sie auf sich allein gestellt war, und Dr. Dressen begann mit der Recherche von Dokumenten über Impfschäden, um Antworten und Hilfe für seine Frau zu finden.

Trotz 60 Arztterminen, vier Besuchen in der Notaufnahme und einer Krankenhauseinweisung – alles im ersten Jahr -, die Hunderttausende von Dollar kosteten, bot AstraZeneca Frau Dressen nur 590 Dollar zur Deckung ihrer Kosten an, und das auch erst, nachdem ihre Geschichte in den lokalen Medien bekannt wurde. Als eine landesweite Nachricht erschien, bot man ihr eine Zahlung von 1.250 Dollar an, die das Unternehmen von jeglicher Haftung befreien sollte.

Frau Dressen lehnte dies ab, und da sie lebenslang mit hohen Arztrechnungen konfrontiert ist, blieb ihr nichts anderes übrig, als AstraZeneca wegen Vertragsbruchs zu verklagen. Aufgrund des amerikanischen National Childhood Vaccine Injury Act von 1986, der Impfstoffhersteller entschädigt, konnte sie keine Entschädigung beantragen, obwohl die National Institutes of Health (NIH) bei ihr eine Neuropathie nach der Impfung diagnostiziert hatten. Das Gesundheitsministerium unterhält ein vom Steuerzahler finanziertes Entschädigungsprogramm für Impfschäden, das etwa 98 Prozent aller Anträge ablehnt. Frau Dressen hat einen Antrag gestellt und sagt, dass sie sich in den Gesprächen, die sie bisher geführt hat, bereits auf eine Ablehnung eingestellt hat.

Im Mai 2024 reichte sie eine Klage gegen AstraZeneca ein, in der sie Vertragsbruch und unterlassene medizinische Hilfeleistung geltend machte. Frau Dressen hat diesen Monat gewonnen, aber das Unternehmen hat unter Berufung auf das Gesetz von 1986 Berufung eingelegt und behauptet, nicht zu haften.

Frau Dressen hat sich zwar etwas erholt, aber die Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit ist ein täglicher Kampf, und sie sagt, ihre Verletzung sei fortschreitend. Um damit umzugehen, habe ich mir selbst eine Akzeptanztherapie beigebracht“, sagte sie. Ihre Botschaft an die Professorin Dame Sarah Gilbert von der Universität Oxford, die den Impfstoff gemeinsam mit der Oxford Vaccine Group und AstraZeneca entwickelt hat, lautet: „Ich wünschte, Sie hätten dabei sein können, als mir mein Leben entrissen wurde, und ich wünschte, Sie wären für die Zehntausenden da, die nach mir kamen“.

AstraZeneca reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme.