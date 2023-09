Professor: Bill Gates hat der Weltgesundheit mehr geschadet als jeder andere

Bill Gates hat der globalen Gesundheit mehr Schaden zugefügt als jeder andere. Das sagte der britische Professor Angus Dalgleish im Podcast des Chirurgen Ahmad Malik .

Und Anthony Fauci hat ihm dabei geholfen, sagte Dalgleish.

Es sei unglaublich, wie viel Schaden dieser Impfdrang angerichtet habe, insbesondere in den Entwicklungsländern und in Afrika, fuhr der Professor fort.

Seiner Meinung nach sind sauberes Trinkwasser, Lebensmittel und Vitamin D viel besser für die öffentliche Gesundheit als ein ungetesteter Impfstoff, den man jedem injiziert.

"Bill Gates has done more damage to the world's health than probably any other individual" Professor Angus Dalgleish



