Professor: „Jeder, der eine mRNA-Spritze bekommt, stirbt innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahren“.

Der Dokumentarfilmer Marijn Poels sieht verstörende Bilder von Menschen, die nach einer Impfung zusammenbrechen und sterben. Er fragte die irische Professorin Dolores Cahill, was los sei.

Sie wies darauf hin, dass mRNA-Injektionen aufgrund von Krankheiten und Todesfällen bei Versuchstieren bisher nicht zugelassen worden waren. Die Injektionen wurden nie zugelassen, weil die Hälfte oder alle Versuchstiere starben, so Cahill.

Der Professor sagte voraus, dass viele Menschen nach der Corona-Impfung sterben würden. Nicht nur unmittelbar nach der Impfung, sondern auch in den Monaten und Jahren danach. „Wir sehen jetzt Todesfälle“, sagte er.

Das Interview mit Professor Cahill beginnt bei 1:29:20:

Cahill wies darauf hin, dass die klinischen Versuche mit den Corona-Impfstoffen noch nicht abgeschlossen sind. Klinische Prüfungen bestehen in der Regel aus vier Phasen. Wir befinden uns derzeit in Phase drei“, sagte sie. „In der ersten Phase wurde der Impfstoff an einigen wenigen Tieren getestet und die zweite Phase, in der er an Hunderten von Männern und Frauen getestet werden sollte, wurde ausgelassen.

Alle Menschen, die die Impfstoffe erhalten haben, sind also Teil der klinischen Studien, betonte sie. Normalerweise wird die Forschung nach 25 bis 50 Todesfällen eingestellt. In der Zwischenzeit sind in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der EU bereits mehr als 60.000 „Testpersonen“ gestorben.

„Wow“, antwortete Poels.

Prof. Cahill, der bis vor kurzem am University College Dublin tätig war, sagte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass junge Männer innerhalb weniger Monate an einer durch den Impfstoff ausgelösten Herzinfektion sterben, bei 1 zu 95 liegt.

„Sie sagen also, dass wir uns mitten im größten Experiment der Menschheitsgeschichte befinden“, so Poels. „Das muss gestoppt werden“, antwortete Cahill und nickte zustimmend.

Poels sagte, er finde dies beängstigend, da er viele Menschen kenne, die geimpft worden seien. Cahill: „Jeder, der eine mRNA-Injektion bekommt, stirbt innerhalb von drei bis fünf Jahren, auch wenn er nur eine Injektion bekommt. Ich weiß, das ist schwer zu hören.“

„Ich denke, wir müssen ehrlich sein, denn dies sind die gefährlichsten klinischen Studien, die jemals durchgeführt wurden“.